Nová generace GPU: GeForce RTX 5090 má mít 28GHz paměti, kapacita zřejmě zůstane stejná

Před pár dny byla oficiálně vydána specifikace pamětí GDDR7, kterou pravděpodobně bude používat několik příštích generací GPU. Tyto paměti jednou mají přinést až 48GHz paměti s vyšší kapacitou než dnes. První generace by ale měly asi v praxi mít nižší výkony. Co přesně od nich čekat u nyní přicházejících grafik GeForce RTX 5000 a Radeonů RX 8000, teď naznačil leaker Kopite7kimi, který mívá mimořádně dobré informace o plánech Nvidie.

GDDR7 u Blackwellu

Ten na Twitteru zmínil, že tyto přicházející generace grafik, které by měly být první s GDDR7, pravděpodobně poběží s pamětí GDDR7 na nižších frekvencích. V článku k těmto pamětem jsme uváděli, že první čipy asi budou navržené na „efektivní frekvenci“ 32 GHz (či 32 Gb/s na jeden bit šířky). Nicméně Nvidia je asi ze začátku bude provozovat na o kus konzervativnějších taktech – což se ostatně stalo v minulosti u jejích grafik už víckrát.

Podle Kopite7kimi by pro nové GeForce, které budou mít architekturu Blackwell, zřejmě měla být použitá frekvence 28,0 GHz efektivně. Nejprve to zmínil jen nenápadně, později ale dodal, že „netweetuje nějaké číslo jen tak pro nic za nic“. Podobně nenápadně dřív sdělil jméno chystané architektury následující po Blackwellu (Rubin). Je tedy hodně pravděpodobné, že toto je frekvence, kterou se dozvěděl od zdrojů v Nvidii, může asi jít o momentální cíl firmy. Vydání nových karet GeForce ale asi bude až na začátku roku 2025, takže ještě zbývá hodně času a není vyloučena změna specifikací. Je možné, že schopnosti paměťového řadiče navrhovaných GPU se teprve ukážou a takty pamětí budou přizpůsobené.

GeForce RTX 5090

Zní to celkem logicky, ostatně GDDR6 také začínala na 14,0 GHz, ačkoliv prvotní specifikace standardu už počítaly s 16 GHz. Proti tomu by provoz 32GHz čipů GDDR7 jen na 28,0 GHz přesně seděl. Pokud by se tato frekvence potvrdila, víme tím pádem, jakou propustnost bude mít příští highendový model. Připravované herní GPU Blackwell (GB202) totiž má podle Kopite7kimiho mít 384bitovou sběrnici. S efektivní frekvencí pamětí 28,0 GHz to dává propustnost 1344 GB/s (1,31 TB/s) za předpokladu, že bude sběrnice využitá plně.





Je důvod se domnívat, že ano. První generace grafik s GDDR7 bude podle Kopite7kimiho používat 16Gb čipy GDDR7, tedy s kapacitou 2 GB. Aby budoucí grafika GeForce RTX 5090 tvořící špičku nabídky (jméno může nicméně být i jiné) nebyla krokem zpět proti RTX 4090, asi by měla mít kapacitu paměti 24 GB, což si vyžádá plnou sběrnici. Její zúžení by také ubralo z pokroku v propustnosti, takže čekáme, že highendový model využije plných 384 bitů i z tohoto důvodu.

Nvidia by ještě mohla použít clamshell zapojení s dvěma čipy na každé 32bitové rozhraní místo jednoho. Umožnilo by osadit na GeForce RTX 5090 až 48 GB paměti, ale to by samozřejmě také zvýšilo výrobní náklady. Vedle ceny čipů to prodražuje PCB a komplikuje chlazení, je tedy pravděpodobnější, že se clamshellu Nvidia bude snažit vyhnout.

U grafik Radeon to může být trošku jiné, například u GDDR6, zdá se, AMD tlačilo na vyšší frekvence než Nvidia, takže asi není vyloučené, že by se příští Radeony mohlo podívat o kousek výš v onom pásmu 28–32 GHz (víc to nebude, dle leakera Keplera, který souhlasí s tímto rozsahem).

Ovšem na druhou stranu ještě nevíme jistě, zda budou grafiky s architekturou RDNA 4 (Radeon RX 8000) už GDDR7 používat. Nedávno se objevily informace od RedGamingTechu, které mluvily o GDDR6 – nicméně jím udávané parametry se již jednou změnily a nemusí být zdaleka přesné.

GDDR7 od Samsungu Autor: Samsung

Kapacity se budou zvyšovat, byť ne v první generaci

Zatímco GeForce RTX 5000 podle tohoto budou používat jen 16Gb čipy, což by jim umožňovalo jen stejné kapacity, jaké lze dnes použít s taktéž 16Gb čipy GDDR6, do budoucna se objeví i větší čipy, které umožní u stejně širokých sběrnic velikost přidat.

V roadmapách výrobců pamětí už jsou 24Gb čipy (3GB na jeden kousek), které umožní zvětšit paměti o 50 %. V dalším sledu by pak měly být 32Gb čipy (4 GB) umožňující zvětšení na dvojnásobek dnešních kapacit.

Budou i čipy GDDR7 s kapacitami 6 GB a 8 GB

Zdá se ale, že GDDR7 nakonec počítá s ještě většími kapacitami v budoucnu. Standard umožňuje i kapacitu čipu 64 Gb, tedy 8 GB na jeden čip, což by třeba u highendového herního GPU s 384bitovou sběrnicí dalo 96 GB, nebo dokonce 192 GB s clamshell zapojením. I levné GPU se 128bitovou sběrnicí by s pouhými čtyřmi čipy mělo 32 GB – toto je asi hudba hodně vzdálené budoucnosti. Vedle 64Gb kapacity se výhledově počítá i s o něco nižším mezistupněm, standard umožní i 48Gb čipy (tedy 6 GB na jeden čip) GDDR7.

Dostupnost 24Gb a později 48Gb čipů umožní kapacity pamětí lépe odstupňovat, takže snad budou karty mít eventuálně optimálnější velikosti. Snad už nebude tolik případů, jako jsou nynější mainstreamové karty limitované 8GB kapacitou, jelikož zvýšení by muselo být až na 16GB, což už je zase spíš příliš moc z hlediska výrobních nákladů.

Zdroje: VideoCardz, Kopite7kimi (1, 2, 3), Kepler_L2