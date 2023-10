Prosáklo kódové jméno přespříští generace GPU Nvidia. Po Blackwellu přijde architektura Rubin

Zdá se, že to trošku zapadlo, ale možná právě prosáklo, jakou další architekturu GPU chystá Nvidia k uvedení po architektuře Blackwell, která by se měla objevit pro výpočetní a současně i herní GPU někdy v roce 2024 nebo 2025. Nvidia v poslední době označení architektur neoznamuje dopředu jako kdysi, takže se o nich dozvídáme jen z pokoutních úniků, což se stalo u Blackwellu a i nyní asi také u následníka, který vyjde v letech 2026–2027.

Nejlepší a „nejdál vidící“ informace o plánech Nvidi má zřejmě v posledních letech osoba, která píše na Twitteru s přezdívkou Kopite7kimi. A právě tento zdroj minulý týden uveřejnil příspěvek, který je zřejmě nepřímým „leaknutím“ označení budoucí architektury Nvidia. Ta totiž svá GPU obdařuje jmény různých vědců (a vědkyň). Kopite7kimi ve čtvrtek zretweetoval příspěvek World of Science s fotografií připomínající astronomku Very Rubin.

K tomu Kopiute7kimi připojil komentář, že se mu stýská po zlaté éře průzkumu vesmíru, což asi nelze brát do slova (fotka je z roku 1965). A vzhledem k ostatním oblastem, o kterých Kopite7kimi typicky píše (vedle GPU jsou to formule 1 a fotbal), lze mít důvodné podezření, že záměrem bylo ve skutečnosti jen sdělit ono jméno, které v tomto kontextu nebude nic jiného než jméno budoucí architektury Nvidia. Logicky asi té následující hned po Blackwellu.





Druhý den také pod tweetem přibyla poznámka „copak bych mluvil o vědcích bez nějakého důvodu?“ se smajlíkem. Zatím to je třeba brát s rezervou (je tu pochopitelně možnost, že jde o vtípek a Kopite7kimi teď čeká, jestli se někdo jako my chytí). Ale je zde velká pravděpodobnost, že přespříští generace GPU Nvidia má architekturu Rubin, nebo možná Vera Rubin.

Profesorka Vera Florence Cooper Rubin (1928 – 2016) byla americká astronomka, spojená například s objevem temné hmoty, přesněji s objevem nesrovnalostí v tom, jak rotují galaxie oproti tomu, jaké chování pro ně předpovídá teoretický model, což je zřejmě doklad existence temné hmoty. Objevila ale také například doklady toho, že galaxie se mohou spojovat – díky pozorováním, že některé objekty obíhají v opačném směru, než je dominantní směr otáčení galaxie.

Vera Rubin pocházela z rodiny židovských emigrantů z východní Evropy (otec pocházel z Litvy, nicméně tehdy polského území, matka zase z Besarábie, dnešní Moldávie). Více zde na Wikipedii.

Herní, nebo výpočetní čipy?

Blackwell bude architekturou jak pro herní, tak pro výpočetní GPU (byť podoba v obou nasazeních se pořád může lišit, viz architekturu Ampere). U architektury Rubin / Vera Rubin to platit nemusí. Nvidia totiž zdá se používá systém, kdy každá druhá generace je společná (Pascal, Ampere, Blacwkell), ale mezi tím jsou generace, které jsou specializované na výpočetní a herní oblast (Volta/Turing, nyní Hopper/Ada Lovelace). Rubin by tak mohla spadat možná spíše do tohoto typu, a je proto pravděpodobné, že jde o architekturu buď jen pro herní grafiky GeForce, nebo jen pro výpočetní AI GPU.

Pokud by šlo o výpočetní GPU, pak je tu také možnost, že kódové jméno architektury GPU bude pouze Rubin a křestní jméno Vera ponesou budoucí serverové ARM procesory – tak to totiž Nvidia udělala v poslední generaci, kdy má procesory Grace a k tomu GPU Hopper.

Zdroje: Kopite7kimi (1, 2)