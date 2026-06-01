Po Bambu Lab přichází s mícháním barev i Průša. ColorMix je zdarma a z pár barev vytvoří desítky nových přímo během 3D tisku

Jak to zatím vypadá, letošní rok bude v oblasti 3D tisku patřit míchání barev. Po projektu FullSpectrum a nedávném řešení od čínského Bambu Labu přichází s vlastní technologií také český Průša. Novinka nese název ColorMix a z pár základních filamentů vytvoří desítky různých barevných odstínů.
Tiskárna si „namíchá“ nové barvy sama
Princip technologie ColorMix připomíná fungování klasických inkoustových tiskáren. Místo míchání inkoustů však 3D tiskárna střídá velmi tenké vrstvy různě barevných filamentů, které lidské oko na běžnou vzdálenost ani nepostřehne a vnímá je jako nový odstín. Průša využívá kombinaci barev CMYKW (cyan, magenta, yellow, black a white), díky čemuž je možné tvořit desítky barevných kombinací.
Vývojáři z Prusa Research novinku vydali a už nyní si ji můžete sami vyzkoušet jak v EasyPrint, tak i v PrusaSliceru ve verzi 2.9.6 (vydaný na GitHubu). K dispozici je také webová aplikace ColorMix Shading, která je stále ve vývoji a na které si můžete zkusit tvořit různé stínované modely přímo v prohlížeči. Průša má rovněž pár svých testovacích modelů, na kterých si můžete ColorMix sami vyzkoušet.
I v případě ColorMix od Průši ale platí, že je zapotřebí mít 3D tiskárnu s více tiskovými hlavami. Příkladem jsou například Snapmaker U1, Prusa XL, Bambu Lab H2C se systémem Vortek nebo právě Prusa Core One s toolchangerem INDX. U tiskáren s jednou tryskou by tiskem vznikalo extrémní množství odpadu, jelikož by docházelo k velmi častým změnám barev a tudíž i častému čištění trysky.
Prusa Research zveřejnil ColorMix pod licencí MIT, takže si technologii mohou prohlédnout, upravovat nebo dále rozvíjet i ostatní vývojáři. V budoucnu přijde pro účely míchání barev také vlastní sada Prusament CMYKW, na které společnost právě pracuje.
zdroj: Prusa Research