V tržních podílech x86 procesorů nastal šrumec. Vadné čipy Intelu vydláždily cestu pro AMD

Po finančních výsledcích AMD a Intelu, o kterých se dalo škodolibě říct, že jedna firma měla rekordní úspěch, zatímco druhá rekordní ztrátu, byla vydána i statistika tržních podílů výrobců x86 procesorů, kterou pravidelně sledujeme. A tentokrát bude obzvláště zajímavá. Ačkoliv se nové procesory s architekturou Zen 5 setkávaly s chladnými reakcemi, vypadá to, že AMD s nimi hodně stouplo proti Intelu. Tomu se zase patrně hodně vymstí průšvih s Raptor Lake.

Oním „pozdvižením“ míníme, že se pozvedl tržní podíl AMD, a to za jeden kvartál o ne úplně málo. Firma uvádí, že v celkové statistice CPU (serverových i těch pro PC) se z 21,3 %, které měla v druhém kvartálu, teď během třetího kvartálu (červenec až září) dostala na tržní podíl 24,0 %. Zdrojem těchto dat je report analytické firmy Mercury Research.

V desktopu Zen 5 válcoval Raptor Lake?

Největším zdrojem tohoto pohybu byly procesory pro desktop, kde byl nárůst tržního podílu nebývale rychlý (na poměry toho, co v této statistice obvykle bývá vidět). AMD se dlouho pohybovalo okolo 20 %, nebo jen kousek nad nimi, ale v třetím kvartálu skočilo na 28,7 % desktopového trhu (takže Intel by měl mít 71,3 %), proti jen 23,0 % (77,0 % pro Intel) v druhém kvartálu. Toto je absolutní rekord od vydání procesorů Ryzen a za celou dobu, kdy AMD tuto statistiku zpracovanou analytickou firmou Mercury Research zveřejňuje.

Před rokem (v Q3 2023) měla firma v desktopu jenom 19,2 % a Intel 80,8 %. Sice Intelu bezprostředně nehrozí, že se dostane pod 50 %, ale jde asi o největší ztrátu, jakou během jednoho kvartálu utrpěl.





AMD přitom zároveň získávalo v podílu na tržbách. V druhém kvartálu měla firma o dost nižší podíl na tržbách (18,8 %) než v kusech prodaných CPU (23,0 %), což znamenalo, že Intel svoje procesory prodával v průměru za vyšší ceny (měl tedy navrch v tom smyslu, že víc táhl bohatší zákazníky ve vyšších lukrativnějších cenových pásmech). V třetím kvartálu se to téměř obrátilo a AMD má teď 27,3% podíl na tržbách desktopových CPU (zatímco podíl v kusech byl 28,7 %).

Vypadá to tedy, že AMD se povedlo s vydáním desktopových procesorů Ryzen 9000 o dost vylepšit své postavení (ačkoliv se začaly prodávat až během srpna). Pro Intel ve stejné době vyvrcholil průšvih se selhávajícími procesory Raptor Lake, firma byla nucená připustit, že chyby v řízení napětí postupně nevratně poškozují jejich čipy. Problém trval roky a postižených čipů mohou být miliony. Jejich selhání už vedlo ke značenému množství reklamací, které budou asi ještě chvíli pokračovat.

Je pravděpodobné, že právě toto je za úspěchem AMD – velcí „OEM“ výrobci počítačů, kteří dlouho automaticky preferovali procesory Intel, se pravděpodobně teprve teď začali více orientovat na procesory AMD. Toto by teoreticky ještě mohlo AMD vynést další nárůst podílu v následujících kvartálech a letech, ale jisté to samozřejmě není – Intel může reagovat slevami a dalšími pobídkami, aby si pozice udržel.

Notebooky má Intel stále tvrdě pod kontrolou

Desktopové počítače jsou nicméně jen menší část trhu (divize PC procesorů Intelu měla v Q3 2024 z desktopových CPU 29,7 % tržeb, 70,3 % bylo z notebooků). V noteboocích Intel průšvih s odcházejícími čipy nemá, ale i tak trochu ztratil. AMD stouplo na 22,3 % (proti 20,3 % v předchozím kvartálu). Toto ale není nějaký průlom, na podobných číslech AMD v posledních letech již bylo (Q3 2021, Q1 2022). Před rokem mělo AMD ale jenom 19,5 %.

Intel by tedy měl mít 77,7 %, pokud předpokládáme, že se čínské procesory Zhaoxin (dříve tchajwanská VIA) v noteboocích prakticky neobjevují. Jejich prodej probíhá jen na vnitrostátním čínském trhu a ani tam, zdá se, moc používané nejsou, takže jejich podíl je nejspíš stále někde blízko nuly.

Tržní podíly výrobců procesorů x86 v Q3 2024 Autor: Mercury Research, via: AMD

Na mobilním trhu je stále docela rozdíl v podílu na tržbách, ten má AMD jen 19,2 % (tedy 80,8 % pro Intel), a stále tedy v noteboocích tahá za kratší provaz, i přes vydání Ryzenů AI 300 s architekturou Zen 5.

Celkový podíl procesorů Ryzen (tedy klientských CPU pro PC a notebooky, ale bez serverových) je 23,9 % proti 21,1 % v předchozím kvartálu a 19,4 % před rokem.

Nehybnost v serverech

Prakticky vůbec se naopak nepohnuly podíly v serverech. AMD má 24,2 % proti 75,8 % Intelu. Ovšem ten si drží podíly za cenu velkých slev, které mu z velké části eliminovaly dřívější tučné marže. AMD má proto více než třetinový podíl na tržbách (33,9 % proti 66,1 % Intelu). Oba tyto podíly jsou pro AMD zlepšením o pouhou desetinu procentního bodu – v druhém kvartálu mělo 24,1 % prodaných kusů a 33,8 % tržeb.

Meziročně určitý nárůst vidět je (v Q3 2023 byly podíly 23,3 a 31,2 %). Je možné, že malá změna mezi Q2 a Q3 byla daná i tím, že obě firmy vydaly nové procesory pro servery až na konci září, respektive v říjnu.

Až za tři měsíce tedy vyjde statistika za čtvrtý kvartál, možná uvidíme větší pohyby, už ovlivněné novými generacemi (byť obě firmy je asi reálně začaly dodávat velký zákazníkům v předstihu a nějaký vliv už mají i na výsledky v Q3). Je otázka, zda AMD s Epycy 9005 získá, nebo naopak ztratí, protože nově vydané Xeony 6900P o dost zvýšily konkurenceschopnost Intelu, který je s nimi možná v nejlepší pozici od přelomových Epyců 7002 „Rome“ s architekturou Zen 2. Od jejich vydání v roce 2019 je AMD v jasném vedení, které teď sice trvá, ale Intel je přece jenom blíž, a teoreticky by tak teď mohl i nějaký podíl získat zpět (uvidíme).

Intel je sice v průšvihu, ale přesto ovládá většinu trhu

Nicméně tato čísla jsou také dobrou připomínkou jedné věci. Sice se může zdát, že Intel jde od jednoho průšvihu k druhému a AMD ho všude možně poráží, ale neznamená to, že se dostal do pozice toho slabšího (takže by mu měli začít držet palce fanoušci „underdogů“, jak se říká v angličtině).

Přes to všechno firma stále drží přes 70 % trhu procesorů x86, což ukazuje, jaký je stále nepoměr mezi kvalitami produktů a tím, kolik jich firmy prodají – Intel jednoduše bere převážnou část trhu tak jako tak a AMD proti němu soutěží s handicapem. Intel má stále téměř dvojnásobné tržby oproti AMD, a to u něj jde z velké části jen o procesory, kdežto AMD vděčí za významnou část tržeb prodejům GPU konkurujících zase Nvidii (proti které je nepoměr ještě větší).

Zdroj: AMD