Léčení škod po big.LITTLE: Intel potvrdil návrat Hyper Threadingu, bude v procesorech Coral Rapids

Jedním z průvodních rysů či možná spíš symbolů úpadku Intelu v oblasti procesorů, kde firma ještě před několika lety byla neohroženým lídrem, bylo odstranění technologie HT (Hyper Threading), která umožňovala jádrům zpracovávat dvě vlákna a významně tak pomáhala k mnohovláknovému výkonu. A to dokonce natolik, že nový CEO přislíbil jeho návrat. To teď Intel potvrdil a už máme i výhled na to, kdy se tak stane.
Roadmapa procesorů Intel Xeon a plán návratu HT
Intel minulý týden oznámil finanční výsledky za druhý kvartál roku a v průběhu s tím spojené telekonference šéf Intelu Lip-Bu Tan (který nastoupil loni v únoru a ve firmě provedl řadu změn) neformálně prozradil plán budoucích serverových procesorů firmy. Možná šlo i o jistou rychlou reakci na odhalení serverových procesorů AMD Epyc 9006 s jádry Zen 6, které AMD prezentovalo v pátek před oznámením výsledků Intelu, a odhalilo přitom i roadmapu s budoucími generacemi Zen 7 a Zen 8. Intel je nejen kvůli chybějícímu HT v serverech proti AMD v těžké defenzivě, takže potřebuje připomínat zákazníkům, aby s ním stále počítali.
Intel teď má na trhu procesory Xeon 6 – řadu Sierra Forest se 144 E-Core a řadu Granite Rapids s až 128 jádry P-Core (a HT, protože ještě nejde o architekturu Lion Cove z procesorů Core Ulra 200 Lunar Lake a Arrow Lake, která HT odebrala).
2027: Xeony Diamond Rapids pořád bez HT
Příští generace procesorů pro servery, Xeon 7 s kódovým označením Diamond Rapids přijde až v roce 2027 a bude vyráběná na 1,8nm procesu Intelu (Intel 18A). Zdá se, že její jádra CPU by mohla být odvozená buď od procesorů Panther Lake (jádra Cougar Cove), nebo od budoucích Nova Lake (Coyote Cove). Obě architektury mají implementace na tomto procesu. Nicméně stejně jako u verze v procesorech pro PC a notebooky bude platit, že ani v serverech tato jádra nebudou umět HT. Diamond Rapids údajně má v nejvyšší konfiguraci poskytovat 192 jader, která budou dávat jen 192 vláken.
Přitom bude konkurovat procesorům AMD s až 256 jádry Zen 6 a 512 vlákny. Pro uživatele vyžadující více vláken bude Intel mít ještě procesory Clearwater Forest s 288 jádry E-Core (architektury Darkmont). Jestli to bude podávat výrazně vyšší výkon než Diamond Rapids, to těžko říct.
2028: HT v Coral Rapids
Lip-Bu Tan definitivně potvrdil, že HT se vrátí zpět až poté v další generaci Xeon 8. Ta má kódové jméno Coral Rapids. Zdá se, že až tato generace je aktuálně bodem, od kterého si Intel slibuje významné zlepšení své pozice v serverech, zatímco Diamond Rapids spíše asi nebude schopná rozhodně odpovědět na Zen 6, který tak bude opět vést ve výkonu a efektivitě (jako nyní Epyc 9005 Turin s jádry Zen 5).
Procesory Xeon „Coral Rapids“ by měly používat 1,4nm proces Intelu (14A), ale vyjdou patrně až v roce 2028. A to je asi ještě za předpokladu, že nebudou opožděné, což se v poslední době serverovým CPU Intelu děje.
Situace v procesorech Core není jasná
Zatím není jasné, jakou architekturu jádra budou Xeon 8 „Coral Rapids“ používat. Tím pádem je těžké hádat, kdy by se HT mohlo objevit zpátky v klientských procesorech pro desktopová PC a notebooky, které mají odlišnou roadmapu. Intel by mohl udělat to, že pro potřeby serverů zpětně vrátí podporu HT do architektury Griffin Cove, kterou budou používat procesory klientské Razor Lake (které asi vyjdou na konci roku 2027 nebo začátkem roku 2028). Nemusí to ale znamenat, že budou HT umět i jádra Griffin Cove použitá v Razor Lake. Zvlášť proto, že Griffin Cove by měla být evoluce jader Coyote Cove z Nova Lake a přidání HT do architektury, která s ním nepočítala od začátku, může být obtížné. Přípravy serverové verze mohou být kvůli tomu opožděné a tato verze jádra nemusí být připravená v době, kdy půjde na trh verze pro PC.
Jiná možnost by byla, že Coral Rapids už bude mít úplně novou architekturu Copper Shark, která je prý již výsledkem projektu Unified Core (premiéru mělo mít v procesorech Titan Lake). Znamenalo by to, že hned pro první generaci těchto jader se už s HT počítá. Jenže na serverovou odvozenou verzi Copper Sharku je rok 2028 asi příliš brzo. Spíš tedy předpokládáme, že Intel pro Coral Rapids vyvine verzi jádra Griffin Cove, která dostane zpátky HT, byť je to trochu škoda. Půjde o nemalou investici inženýrského úsilí do posledního výhonku staré linie architektury jader, která by měla být hned poté nahrazena novým Unified Core. I když nelze vyloučit, že se v serverech stará architektura P-Core z doby před unifikací udrží déle.
Zdroj: techPowerUp