8 Gb/s. T-Mobile začal nabízet extrémní optické připojení k internetu

T-Mobile během srpna převedl svou přístupovou síť na standard XGS-PON, která mu umožňuje dostahovat rychlostí 10 Gb/s. Po odečtení režie tak může nabízet 8/8 Gb/s.

Zatím testovací provoz nabízí operátor v několika lokalitách v Olomouci. Právě na střední Moravě probíhá nyní výrazný rozvoj sítí. Jestli je tahle rychlost dostupná na vaší adrese si můžete ověřit zde. Za tento tarif si operátor řekne 3999 Kč měsíčně.

„Samozřejmě si uvědomujeme, že v současné době není mnoho zákazníků, kteří by plný potenciál prakticky využili, ale to nás nemůže brzdit v inovacích. … Nejvyšší rychlost našeho internetového připojení bez problémů zvládne mnohačlennou digitální domácnost, kde se třeba do cloudu zálohuje velké množství dat, ať už v rámci práce, školy či zálohování domácích serverů,“ říká Michal Podlucký, manažer segmentu pro optický internet v T-Mobilu.

T-Mobile také začíná nabízet plně symetrické připojení i u ostatních optických tarifů v rámci služby T Fiber. Vedle rychlosti 250 Mb/s a 500 Mb/s to nově bude i u gigabitu. Současným zákazníkům bude upload navýšen automaticky.