Cnews.cz  »  Hardware  »  Apple představil nové MacBooky Pro a Air. Výkonu mají na rozdávání, avšak s jednou negativní změnou

Apple představil nové MacBooky Pro a Air. Výkonu mají na rozdávání, avšak s jednou negativní změnou

Richard Šimáček
Dnes
Apple MacBook Pro a Air 2026
Po dlouhém čekání Apple konečně uvedl nové MacBooky Pro s nejnovějšími čipy M5 Pro a M5 Max. Ty přinášejí výrazně vyšší výkon ve všech aspektech. Opomenut nebyl ani MacBook Air, který dostal základní M5.

Tradiční modernizace jablečných počítačů je opět tady a Apple odhalil to nejvýkonnější železo, které můžete v MacBoocích Pro dostat. Razantně vylepšen byl nejen procesor, ale i grafická část a dočkali jsme se i povýšení základních paměťových konfigurací.


Výkonnější MacBooky Pro s větším úložištěm


Minulý rok na podzim Apple započal pravidelný proces modernizace a do základního 14" MacBooku Pro nasadil čip M5. Výkonnější varianty si však společnost schovala až pro letošní rok a až tento týden přišel správný čas – Apple uvedl zbylé vylepšené MacBooky Pro.

V případě 14" varianty obdržíte M5 Pro s 15jádrovým procesorem a 15jádrovým GPU, zatímco u většího 16" modelu dostanete variantu s 18 jádry a 20jádrovou grafickou částí.

Nejvýkonnější M5 Max má stejný počet jader jako plnohodnotný čipset M5 Pro, ale závratně lepší grafiku díky navýšení grafických jader až na 40. V základu ale opět počítejte s o něco menším počtem, tedy 32. Oproti předchozí generaci Apple slibuje navýšení výkonu procesoru až o 30 % a největší mezigenerační skok proběhl u neurálního koprocesoru, který je až čtyřikrát rychlejší.

Zdroj: Youtube.com

Pokud jde o grafickou část, ta má mít až o 50 % vyšší výpočetní sílu, což ocení především uživatelé náročných 3D programů nebo hráči her. Radikální změny proběhly také u úložiště, to má nově v základu dvojnásobnou kapacitu než loňské modely. MacBooky s M5 Pro mají 1 TB a M5 Max začíná rovnou s 2TB úložištěm. Narostla i samotná rychlost disků, která dosahuje až 14,5 GB/s, a taktéž maximální kapacita jednotné paměti. U M5 Pro končí na 64 GB a u M5 Max rovnou na 128 GB.

Konektivita, displej a pokračování negativního trendu


Novinky si polepšily i z hlediska konektivity díky nasazení čipu Apple N1, který přináší podporu pro Wi-Fi 7 a Bluetooth 6. Výdrž u M5 Pro se pohybuje kolem 22 hodin při streamování videa a energeticky náročnější M5 Max dosahuje až 20 hodin.

Apple pokračuje v trendu, kdy odstraňuje nabíjecí adaptéry u MacBooků, takže u obou z modelů dostanete pouze oboustranný USB-C kabel. Totéž platí pro MacBook Air M5.

Z hlediska konstrukce a portů se od loňska nic nezměnilo a to samé platí u displejů. Stále dostanete Liquid Retina XDR obrazovky s maximálním jasem 1 000 nitů a při zobrazení HDR obsahu rovnou 1 600 nitů. Nechybí ani 120Hz obnovovací frekvence.

MacBook Air s čipem M5

Společně s výkonnějšími MacBooky Apple představil i modernizované MacBooky Air s čipem M5. 13" a 15" varianta dostala 10jádrové procesory a změny jsou i tentokrát viditelné u grafických jader. 13" model začíná s 8 jádry, zatímco větší varianta má grafiku rovnou 10 jader. Oba modely mají 16 GB jednotné paměti a nově začínají s 512 GB interním úložištěm.

Apple MacBook Pro a Air 2026

Čip M5, M5 Pro a M5 Max

Autor: Apple

Opět zde najdete čip N1 s Bluetooth 6 a Wi-Fi 7, nebo dvakrát rychlejší SSD disky. Vzrostla i propustnost paměti na 156 GB/s, tedy o cca 28 % a podobně jako u výkonnějších čipů nabízí třetí generaci Ray Tracing Enginu, který je o 35 % výkonnější než základní M4. Stejně jako u MacBooků Pro nepřišly žádné změny v designu.

Cena

Předobjednávky na všechny novinky již odstartovaly a k prvním zákazníkům nové MacBooky dorazí už 11. března. 14" MacBook Pro s M5 Pro startuje na 46 990 korunách a větší model pořídíte za 74 990 Kč. Pokud si připlatíte za M5 Max, počítejte s cenou 99 990 Kč u menšího modelu a 109 990 Kč u většího. Nejvyšší varianta M5 Max s 40 grafickými jádry vyjde dokonce na 124 990 korun.

V případě menšího 13" MacBooku Air cena začíná na 26 990 korunách a vyšší model vyjde na 34 990 Kč. U všech modelů však počítejte, že si budete muset dokoupit nabíjecí adaptér s dostatečným výkonem, pokud ho ještě nemáte. Každopádně je skvělé, že i přes paměťovou krizi Apple nepřistoupil k plošnému zdražení.

Zdroj: Apple, The Verge

