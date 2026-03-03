Čína ovládá výrobu televizorů. Schlamstla tradiční značky Panasonic i Sony, už nebudou japonské

Touto dobou před rokem jsme tu měli zprávu, že japonský koncern Panasonic zvažuje konec výroby televizorů. Šlo přitom historicky o velmi důležitého hráče, který televize vyráběl skoro tři čtvrtě století (nejdříve ale pod značkou National, samotná společnost se původně jmenovala Matsushita a Panasonic byla její značka pro Evropu a USA). O rok později se ale opravdu osud naplní – Panasonic končí a svou značku licencuje čínskému výrobci.
Značka Panasonic už bude jen nálepka na čínské televizi
Panasonic oznámil konec ve výrobě televizorů minulý měsíc. Není to definitivní konec jména Panasonic v tomto oboru, ale fakticky výrobu televizí této značky přebírá jiná firma – čínská společnost Skyworth. Ta by zpočátku měla pokračovat ve výrobě dosavadní technologie Panasonicu, ale přejdou pod ni všechny aktivity – výroba, prodej, marketing i logistika a zřejmě i podpora. Panasonic by měl dál poskytovat znalosti a technologie a také kontrolovat kvalitu – alespoň na čas.
Skyworth, firma spadající pod čínský holding Shenzen Chuangwei-RGB Electronics Co., už má ale v Číně existující vlastní výrobu televizí, takže lze čekat, že časem se bude původní technologie „počínšťovat“ a pomalu se asi pozůstatky DNA Panasonicu rozpustí. Podle webu FlatpanelsHD mimochodem Panasonic už před tímto krokem outsourcoval část výroby levnějších modelů televizí, pro které tedy tato změna nebude tak radikální.
Značku Panasonic bude Skyworth používat zejména pro televize exportované do USA a do Evropy, takže čínské Panasonicy se asi brzo začnou objevovat v našich obchodech. Od těch starých asi nebude moc snadné je poznat – novější produktové řady budou logicky čínské, ale nový vlastník asi bude chvíli prodávat i starší modely navržené ještě před změnou.
I Sony bylo prodáno do Číny
Z japonských výrobců přitom současně končí také Sony. Ta oznámila již v lednu, že se zbavuje divize televizorů, ale také audio techniky (tedy například soundbarů) a přenechá ji konkurenčnímu čínskému výrobci televizorů TCL. Přesněji, firmy budou mít společný podnik, pod který výroba televizí přejde, v tom však Sony bude mít minoritní 49% a TCL majoritní 51% podíl. Tento nový podnik převezme výrobu televizí Sony, ale také vývoj a design nových modelů, a také prodeje, marketing a podporu.
Výrobky tohoto podniku se dál budou jmenovat Sony Bravia, nicméně se v nich asi postupně začnou víc a víc objevovat displeje a komponenty od TCL a opět asi lze počítat s tím, že časem technologicky splynou s běžnými výrobky TCL prodávanými pod její vlastní značkou. Sony evidentně v tomto oboru už nevidí perspektivu, takže asi nebude příliš dál investovat.
I zde se asi tyto „čínské Sony“ začnou časem objevovat i v našich obchodech, nicméně až po nějakém přechodném období. Nová společnost má začít fungovat v dubnu 2027, tedy až za rok, mezitím ještě transakce bude procházet schvalováním. Modely z roku 2026 by tedy měly být pořád japonské (minimálně pokud budou mít datum výroby před dubnem 2027).
Konec éry…
S odchodem Sony a nyní Panasonicu v podstatě Japonsko přestane v sektoru televizí participovat, byť je třeba upozornit, že obě firmy už beztak nebyly přímo výrobci samotných obrazovek (OLED a LCD panelů, které kupovaly od jiných výrobců). Pokud teď budete chtít televizi, která není čistě od čínského výrobce, budete teď mír na výběr už hlavně z jihokorejské produkce, tedy LG a Samsungu.
Mimochodem, letos skončí také další staré známé jméno z oboru televizorů – evropský (německý) Grundig. Společnost oznámila konec výroby nových televizí k začátku letošního roku.