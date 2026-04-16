Další vstřícný krok pro hráče: Valve na Steamu připravuje hned několik praktických novinek

Richard Šimáček
Dnes
Nejlepší hry na Steamu v roce 2025 Autor: Casimiro PT / Shutterstock
Steam chystá užitečné novinky, ze kterých budou benefitovat hlavně hráči. Řeč je o sledování historie cen, nové AI podpoře nebo nástroji na odhad výkonu vašeho počítače v konkrétních hrách.

Existuje nespočet herních klientů, u nichž si během chvíle můžete zakoupit digitální hry, ale jen málo z nich se může pyšnit obrovskou knihovnou titulů jako právě Steam. Ten mimo jiné exceluje i skvělým zákaznickým servisem, který se za chvíli rozšíří o další, velmi příjemnou novinku.

Steam vám pohlídá cenu her

Většina hráčů nakupuje hry výhradně ve slevách, protože při nich můžete ušetřit tisíce korun, protože ta by jinak v nejdražší Gold nebo Ultimate edici stála klidně 3 000 Kč. Ne každý může držet krok s harmonogramem slevových akcí, a tak přijde vhod ukazatel ceny za posledních 30 dnů.

Náznaky 30denní historie cen na Steamu

Autor: X (@LambdaGen)

Na tom nyní pracuje Steam, což vyzradil web SteamDB, který analyzuje úpravy kódu platformy. Díky tomu víme, na čem Valve pracuje s velkým předstihem. Pokud se dočkáme implementace, uvidíte u každé hry cenu za posledních 30 dnů a můžete se tak dozvědět, zda se vyplatí počkat na slevu.

Tato funkce už dlouhou dobu existuje právě na webu SteamDB, je tedy možné, že se Valve inspirovalo. Řešení třetí strany jde však o dost dál, protože můžete vidět historii cen her od jejího vydání až po současnost, a to v rámci většiny světových měn. O této možnosti ale ví jen malé procento hráčů.

Vývoj AI chatbota

Valve dokonce pracuje i na nástroji s interním označením SteamGPT, což by měl být AI rádce v rámci systému zákaznické podpory. Díky němu se může razantně zrychlit odbavení jednotlivých případů nebo refundací. Komplexnější problémy bude stále řešit člověk, takže nejde o bezhlavou implementaci AI s cílem ušetřit na zaměstnancích.

Historie cen a interní chatbot jsou ve vývoji stále na začátku, ale už v blízké budoucnosti by Steam mohl integrovat nástroj na predikci FPS v rámci konkrétního hardwaru. Uvidíte tak, jak dobře vám poběží vybraná hra bez nutnosti spoléhat na YouTube videa.

Zdroj: NotebookCheck, TechPowerUp

bude anticheat a lepší matchmaking v CS2? odpovím si sám: "NE"
Pan Jaroslav Crha


