Discord od března zavede ověřování věku: pokud selže AI, bude vyžadovat občanku

Discord se stal v posledních letech jednou z největších platforem pro komunikaci. Původně jej používali primárně hráči, postupně se ale rozšířil i mezi další komunity a aktuálně je měsíčně využívá asi 250 milionů uživatelů. Velká část z nich jsou děti a mladiství, na které míří nová pravidla týkající se ověřování věku.
AI i občanka
Počátkem března bude Discord ověřovat věk a uživatelům do 18 let zakáže přístup ke kanálům s explicitním obsahem. Stejně tak bude upozorňovat na možná rizika při kontaktu s neznámými kontakty. V prvé řadě bude platforma využívat automatické rozpoznávání věku, které proběhne na základě běžného používání Discordu. Algoritmy se budou snažit určit, zda jde o mladistvého, dítě, či dospělého uživatele.
Pokud tento proces selže, Discord takového uživatele označí za mladistvého a pro přístup k omezeným kanálům a obsahu se bude muset ověřit. První možností bude selfie video natočené přímo v mobilní aplikaci. Pomocí AI přímo v aplikaci dojde k rozpoznání věku a případnému ověření coby dospělého. Discord uvádí, že se vše děje lokálně a video není nikam odesíláno.
Pokud se i při tomto procesu korektně nepovede rozpoznání věku vyššího než 18 let, přijde na řadu tradiční fotografie průkazu totožnosti. V tomto případě se o ověření věku bude starat externí společnost, která se zavazuje k okamžitému mazání fotografií ihned po jejich použití k verifikaci.
Discord uvádí, že pro většinu dospělých uživatelů se počátkem března nic nezmění, protože aplikace sama věk vyhodnotí jako 18+. Pouze u zlomku budou vyžadovány dodatečné ověřovací procesy.
Discord ověřovací mechanismy využívá od loňského roku ve Velké Británii, kde to začala vyžadovat legislativa. V prvních týdnech se dětem a mladistvým dařilo obelstít ověřovací algoritmy pomocí selfie videa nahrávkou ze hry Death Stranding. Discord následně algoritmus vylepšil, je ale jasné, že kreativních pokusů o obcházení nového opatření v březnu výrazně přibude.
V souvislosti s ověřováním věku pomocí dokladů totožnosti je třeba připomenout incident, o kterém jsme psali na podzim. Externí firmu zajišťující zákaznickou podporu pro Discord napadli hackeři a kromě jmen a kontaktních údajů získali i skeny dokladů.
