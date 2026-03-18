Herní série Civilizace slaví 35. narozeniny: Vznikla na počátku 90. let a nové díly se stále vyvíjí

Civilizace je počítačová herní série založená na systému 4X, což je označení, které v sobě ukrývá čtyři základní principy, jichž se hráč musí držet. První „X“ v něm zastupuje anglické slůvko explore, tedy prozkoumávání mapy. Druhé vychází z výrazu expand a je jím myšleno rozšiřování území a vlivu. Další představuje slovo exploit, čili využívání zdrojů, a poslední, exterminate, znamená napadnutí a likvidace soupeřů.
Začátky kultovní strategie
Ve své době, tedy na počátku devadesátých let, slavila hra Civilizace obrovský úspěch, jelikož tehdy neexistovala strategie, která by byla herně tak dobře propracovaná. Původní verze z roku 1991 běžela na MS DOS, o dva roky později však již byla dostupná také pro Windows.
Hra začíná v době 4000 let př. n. l. a postupně se v ní hráč posouvá v čase až do budoucnosti. Jeho úkolem je prostřednictvím rozšiřování území, objevování a vynalézání vybudovat impérium a dosáhnout tak jednoho z několika možných vítězných scénářů (např. vítězství vojenské, diplomatické, vědecké, kulturní atd.)
V průběhu hry pak potkává jiné civilizace, s nimiž může buď spolupracovat, nebo naopak bojovat. V základní verzi prvního dílu této tahové strategie je přitom možné hrát za některý z celkem 14 různých národů. V novějších dílech a rozšířeních se však už nabídka národů lehce liší.
V roce 1996 se poté na počítačových obrazovkách objevilo pokračování Civilizace II. Herní princip zůstal stejný, ale obsah se rozšířil o zajímavé novinky, například právě v podobě nových národů, které vedly významné mužské i ženské historické osobnosti. Kromě toho se změnil i pohled na mapu ve hře, který byl nově izometrický.
Na přelomu tisíciletí se hra výrazně změnila
Během dalších pěti let byla dvojka rozšířená o tři datadisky a v roce 2001 spatřil světlo herního světa třetí díl. Ten se od svých dvou předchůdců již výrazně lišil herní mechanikou. Jednotlivé národy měly své specifické kulturní a náboženské charakteristiky a také technologie.
Na mapě jste následně nacházeli různé suroviny a novinkou byla i volba státního zřízení nebo třeba přítomnost dělníků stavějící cesty, doly, farmy nebo zavlažovací systém. Během dalších dvou let pak vyšly k trojce dvě rozšíření s názvy Play the World (2002) a Conquests (2003).
Hra byla v té době tak populární, že na sebe nenechalo příliš dlouho čekat ani její čtvrté vydání. To tvůrci představili v roce 2005 a ihned vzbudilo rozruch. Civilizace IV totiž prošla výraznou proměnou, a to především z toho důvodu, že namísto 2D zobrazení byl nyní pohled na herní mapu zcela ve 3D.
Popis všech změn, které čtyřka tehdy přinesla, by vystačil na samostatný článek. Z těch nejzajímavějších by se ale dalo například vypíchnout lepší zobrazení technologického stromu, nový systém šíření náboženství, hromadná poškození nebo změna způsobu, jakým města rozšiřovala hranice.
Zahanbit se však nenechal ani následný pátý díl z roku 2010, který také posunul zážitek z hraní o něco dále, a to především kvůli nutnosti strategického pozicování jednotek a manévrování v terénu. Místo herních čtverců se mapa rozdělila do hexů, na jednom poli směla stát pouze jedna vojenská jednotka a zmizela dále možnost obchodovat s technologiemi, kterou nahradilo uzavírání výzkumných paktů s jinými národy.
Šestka a sedmička dostupné i na PS 5
Civilizace VI a nejnovější Civilizace VII patří již mezi klasické tahové strategie, na které jsou zvyklé i mladší generace. Šestý díl vydaný v roce 2016 se od těch starších přitom liší nejen upraveným designem a novými funkcemi, ale hlavně tím, že jej lze hrát jak na PC, tak na konzolích, a dokonce díky Netflixu i na chytrých telefonech.
V únoru loňského roku pak vyšla zatím poslední verze této kultovní tahovky. A stejně jako je tomu i v případě šestého dílu, také sedmičku si v současnosti můžete zahrát na počítači i na některých herních konzolích včetně Playstation 4 a 5, Xbox Series X/S, Xbox One a Nintendo Switch. Poprvé v historii této hry je navíc možné zahrát si ji rovněž ve virtuální realitě.
Zdroje: bbc.com, ceskatelevize.cz, theguardian.com