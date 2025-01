Hráči rozhodli o finalistech Steam Awards 2024. Black Myth: Wukong dokázal obhájit hned tři prvenství

Steam každoročně pořádá vlastní udílení cen, kde herní komunita rozhoduje o nejúspěšnějších titulech v různých kategoriích. Od 19. do 31. prosince minulého roku mohli hráči prostřednictvím Steamu hlasovat, přičemž automatické vyhlášení vítězů proběhlo hned začátkem tohoto roku.

Do hlasování se mohl zapojit kdokoliv s účtem na Steamu. Vítězné hry obdržely na Steamu virtuální ocenění viditelné na stránce dané hry, jejich autorům pošle Valve fyzickou trofej. Samotní hráči měli možnost získat za hlasování unikátní animované stickerky.

A nyní už k samotným výsledkům. Hlasovalo se celkem v 11 kategoriích, přičemž hned tři z nich vyhrál Black Myth: Wukong.

1. kategorie: Hra roku

Výherce: Black Myth: Wukong





Finalisté: Helldivers II, Black Myth: Wukong, Warhammer 40,000 Space Marine 2, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Balatro

2. kategorie: VR hra roku

Výherce: Metro Awakening

Finalisté: Blade and Sorcery, Metro Awakening, Davigo, Maestro, Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2

3. kategorie: Nejlepší péče

Výherce: Elden Ring

Finalisté: Stardew Valley, Baldur’s Gate 3, Dota 2, No Man’s Sky, Elden Ring

4. kategorie: Nejlepší hra pro Steam Deck

Výherce: God of War Ragnarök

Finalisté: Warhammer 40,000: Rogue Trader, Hades II, God of War Ragnarök, Deep Rock Galactic: Survivor, Balatro

5. kategorie: Nejlepší hra s přáteli

Výherce: Helldivers II

Finalisté: Helldivers II, Satisfactory, Warhammer 40,000 Space Marine 2, Sons Of The Forest, Palworld

6. kategorie: Nejlepší vizuální styl

Výherce: Silent Hill 2

Finalisté: Metaphor: ReFantazio, Nine Sols, Neva, Hades II, Silent Hill 2

7. kategorie: Nejinovativnější hratelnost

Výherce: Liars’s Bar

Finalisté: Helldivers II, Satisfactory, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Liar’s Bar, Balatro

8. kategorie: Nejlepší hra, ve které jste špatní

Výherce: Black Myth: Wukong

Finalisté: Dragon Ball: Sparking! Zero, Ghost of Tsushima Director’s Cut, The Finals, Black Myth: Wukong, Tekken 8

9. kategorie: Nejlepší herní soundtrack

Výherce: Red Dead Redemption

Finalisté: Horizon Forbidden West Complete Edition, Red Dead Redemption, Frostpunk 2, Fate/stay night Remastered, Silent Hill 2

10. kategorie: Nejlepší herní příběh

Výherce: Black Myth: Wukong

Finalisté: Ghost of Tsushima Director’s Cut, Black Myth: Wukong, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Final Fantasy XVI, Mouthwashing

11. kategorie: Nejlepší relaxační hra

Výherce: Farming Simulator 25

Finalisté: Tiny Glade, TCG Card Shop Simulator, Farming Simulator 25, Webfishing, House Flipper 2

zdroj: Steam