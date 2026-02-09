Intel zrušil svůj nejrychlejší procesor pro PC, v refreshové řadě pro desktop bude jenom Core Ultra 5 a 7

V průběhu loňského roku se postupně shromažďovaly zprávy o tom, že Intel sice nevydá pro desktopovou platformu LGA 1851 verzi procesorů Core Ultra 300 Panther Lake, ale alespoň uvede refreshové modely řady Core Ultra 200 (Arrow Lake). Provází to ale peripetie. Ačkoliv se to čekalo, nevyšly v lednu na CES. A teď to dokonce vypadá, že Intel zrušil vlajkový model, což budí otázky. Naštěstí ale nebyl refresh zaříznutý kompletně.
Highendový model Arrow Lake Refresh zrušen
Nejprve leaker vystupující na bývalém Twitteru pod přezdívkou HXL a pak a také web VideoCardz, který se odvolává na dva zdroje, minulý týden přinesli informaci, že Intel překvapivě zrušil plánovaný procesor Core Ultra 9 290K Plus. Ten měl být nejvýkonnějším modelem oné řady refreshových modelů Core Ultra 200 „Arrow Lake“ a tím pádem i nejvýkonnějším modelem, který Intel nabízí pro desktopové procesory.
Refreshová řada, která má vylepšit nabídku Intelu pro platformu LGA 1851, nicméně je založená na stejném křemíku jako předchozí modely, ale celkově zrušená není. Nakonec v ní tedy zřejmě vyjdou jen čtyři modely (dva, pokud nepočítáte varianty KF jako separátní modely) a nejvyšším bude procesor Core Ultra 7 270K Plus. Ten má mít také 24 jader (8 P-Core, 16 E-Core) jako plánovaný 290K Plus, ale s nižší frekvencí. Parametry všech tří původně plánovaných modelů Core Ultra 200 Plus v rámci rodiny procesorů Arrow Lake Refresh jsme probírali v tomto článku:
Ačkoliv oficiálně nebyly modely refreshové řady 200 Plus nikdy oznámeny (takže z formálního hlediska ani nemohou být oficiálně zrušené), je v podstatě bez debat, že model Core Ultra 9 290K Plus byl v plánu a nešlo jen o nějakou fámu. Vícekrát o něm mluvili osvědčení leakeři a jeho vzorky byly testovány, což zachytila například databáze testu Geekbench. V desce Asusu byl dokonce procesor otestován jen před několika dny. Rozhodnutí ho nevydat dost možná padlo nedávno, i když je možné, že ho Intel zvažoval delší dobu (po kterou ale přípravy dál běžely a počítalo se s oběma možnostmi).
Výtěžnost, nebo jen oběť nešťastných podmínek na trhu?
Jaký je důvod zrušení Core Ultra 9 290K Plus, se lze jenom dohadovat. Intel by mohl mít problém dosahovat požadované frekvence 5,8 GHz (není dost čipů schopných projít požadavky tento model). Případně firma může mít obavy, aby hnaní taktu na krev nemělo negativní dopady na stabilitu a životnosti čipů, s čímž má špatné zkušenosti v podobě enormního průšvihu s procesory Raptor Lake (Core 13. a 14. generace).
Méně zahanbující příčinou by mohly být podmínky na trhu, kde vysoké ceny pamětí patrně o dost zkomplikují i prodej ostatních komponent a desktopových počítačů. Intel proto možná nechce vydávat další model, jelikož očekává, že se zhorší odbyt a může být problém rozprodat už existující skladové zásoby modelů Core Ultra 285K. Také firma mohla dojít k tomu, že pouze zvýšení boostu o 100 MHz (proti předešlému modelu 285K) není dost velký diferenciátor, aby byl nový model ospravedlněn.
Dost možná Intel počítá s tím, že Core Ultra 9 se v této generaci do značné míry přestane prodávat kvůli problémům platformy LGA 1851 s konkurenceschopností (hlavně v herním výkonu). To, že prostřední model Core Ultra 7 270K Plus dostal plný počet jader za nižší cenu, je snaha získat více kupujících alespoň v tomto o stupeň nižším cenovém segmentu díky tomu, že Core Ultra 7 nabízí téměř totéž, co Core Ultra 9. Cenou za to ale je, že po vyšším modelu už pak téměř nikdo nesáhne.
Právě model Core Ultra 7 270K Plus by tím pádem měl být na refreshi nejzajímavější, protože přinese vyšší mnohovláknový výkon proti předchozímu modelu 265K Plus, takže je pozitivní, že stále vyjde. Více jader E-Core a tím pádem vyšší mnohovláknový výkon by měl přinést i model Core Ultra 5 250K Plus, který by tedy také měl být zajímavý ve svém cenovém pásmu.
Zdroje: HXL, VideoCardz