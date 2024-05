Jak kompletně odinstalovat aplikaci: Revo Uninstaller vás zbaví nepotřebných programů a zbytkových souborů

Často se může stát, že po odinstalaci programů zůstane ve Windows řada zbytkových souborů, které zbytečně zabírají místo a ve větším množství se mohou podílet na celkovém zpomalování počítače. O jejich přítomnosti přitom nemusíte ani vědět.

Naštěstí existuje řada nástrojů, které dokáží kompletně odinstalovat nepotřebné programy nebo vám vyčistit počítač od špatných zbytkových souborů. A jedním z nich může být například poměrně užitečný Revo Uninstaller Pro, který i v bezplatné verzi má co nabídnout.

Kompletní odinstalace a zrychlení PC s Revo Uninstaller

Funkčnost a samotné rozhraní programu Revo Uninstaller jsou v zásadě poměrně jednoduché. Na klasické odinstalaci programů by nebylo nic extra zvláštního, přidaná hodnota Revo Uninstaller však spočívá v možnosti odinstalace programů, které jsou přímo součástí Windows. A nejen to!





Po každé odinstalaci programu vám Revo Uninstaller nabídne možnost skenování disku a nalezení právě případných zbytkových souborů nebo jinak nepotřebných registrů a jejich následné smazání (případně i jejich zálohu pro zpětné obnovení). Mimo to můžete v nástrojích ručně skenovat a vyčistit všechny disky od zbytkových souborů a tím zrychlit notebook, počítač nebo jakékoliv jiné zařízení s Windows.

Kompletní odinstalace programů včetně zbytkových souborů a registrů Autor: Cnews Po odinstalaci programu prohledá Revo Uninstaller disk kvůli zbytkovým a nepotřebným registrům Autor: Cnews

Mimo kompletní odinstalaci nabízí Revo Uninstaller také správu aplikací s automatickým spuštěním při startu Windows, podrobné čištění internetových prohlížečů a programů Office nebo režim Lovec.

Po jeho aktivaci se Revo Uninstaller minimalizuje a v pravém horním rohu vaší obrazovky se zobrazí průhledný modrý zaměřovač. Pokud s tímto zaměřovačem najedete kdekoliv v systému na ikonu nějaké aplikace, otevřeného okna nebo souboru, program jej rozpozná a nabídne vám možnost jeho kompletní odinstalace.

Jednou z funkcionalit je přímo skenování nepotřebných souborů Autor: Cnews

V čem spočívá háček?

Zní to vše až moc idylicky na to, abyste si mohli tento program zcela zdarma stáhnout a bezstarostně jej používat? K vašemu (i mému) překvapení zde moc háčků není. I ve své bezplatné verzi můžete s Revo Uninstaller provádět vše, co již zde bylo řečeno, tedy kompletně odinstalovat programy včetně jejich zbytkových souborů a registrů, odstraňovat Windows aplikace nebo jiné „tvrdohlavé“ nástroje, se kterými si běžná odinstalace nedokáže poradit.

V placené verzi Pro, kterou můžete zakoupit kupříkladu na e-shopu SW.cz, nabízí Revo Uninstaller rozšířené možnosti skenování zbytkových souborů, hromadné odinstalování programů, bezplatnou technickou podporu, víceúrovňový systém zálohování a obnovy programů a mnoho dalšího.

Revo Uninstaller Pro s bezplatnou 30denní trial verzí lze stáhnout například na portálu Slunečnice.cz.