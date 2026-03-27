Jeden z nejdostupnějších elektromobilů se začal vyrábět na Slovensku. Kia EV2 má oficiální české ceny

Automobilka Kia spustila sériovou výrobu nového elektromobilu EV2, který má být jejím cenově nejdostupnějším modelem pro Evropu. Vůz vzniká ve slovenském závodě v Žilině a v nejbližší době bude dostupný k objednání.
Cesta k nižší ceně
EV2 je kompaktní elektrický crossover, který má nabídnout kompromis mezi dojezdem, praktičností a cenou. Výroba na Slovensku je v tomto případě klíčová – snižuje logistické náklady v rámci Evropy a zároveň pomáhá obejít cla. Na českém trhu se základní verze začíná prodávat pod hranici 660 tisíc korun. Tím se EV2 zařadilo mezi nejdostupnější elektromobily své kategorie, kde zatím převládají spíš menší městské vozy nebo modely s kratším dojezdem.
EV2 využívá koncernovou platformu E-GMP upravenou právě pro tyto menší SUV. Nabídka zahrnuje několik variant baterií i výkonů a čtyři úrovně výbavy. I základ nabízí moderní asistenční systémy a konektivitu, vyšší verze pak přidají pokročilejší technologie, delší dojezd a rychlejší nabíjení.
Levnější varianta je vybavena motorem o výkonu 108 kW a akumulátorem typu LFP s kapacitou 42,2 kWh. Ten má vystačit na dojezd 312 km (WLTP). Dražší verze potom bude mít o něco slabší motor s výkonem 99 kW, akumulátor ale nabídne výrazně větší kapacitu 61 kWh s dojezdem až 453 km. Liší se i typ akumulátoru – KIA tady vsadila na Li-ion NMC. Zajímavostí je i dostupnost čtyřsedadlové konfigurace, kdy zadní sedadla disponují podélným posuvem. Ve standardní pětisedadlové variantě s běžnou lavicí to samozřejmě možné není.
Uvedení EV2 zapadá do širší strategie skupiny Hyundai-Kia, která chce výrazně posílit svou pozici na evropském trhu s elektromobily. Zatímco modely jako EV6 nebo EV9 míří do vyšších segmentů, EV2 cílí na oblíbenou kategorii vyšší střední třídy. Přímo bude konkurovat modelům jako je Fiat 600e, Peugeot e-2008 nebo výrazně dražšímu Volvu EX30.
Zdroj: Electrek