Cnews.cz  »  Mobilovinky  »  Motorola začne prodávat „odgooglované“ smartphony. Nabídnou větší soukromí a nulový sběr dat

Mobilovinky

Motorola začne prodávat „odgooglované“ smartphony. Nabídnou větší soukromí a nulový sběr dat

Matěj Vlk
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Telefon Motorola Autor: Motorola
Prozatím není jasné, které modely nový systém dostanou.
Chcete-li se vyhnout službám Googlu, který je živen uživatelskými daty, brzy bude existovat výborná alternativa Androidu. GrapheneOS se v podobě předinstalovaného systému dostane na vybrané Motoroly.

GrapheneOS je operačním systémem pro chytré telefony, který se v prvé řadě soustředí na soukromí uživatelů. Je založen na Androidu, ale nesbírá žádná data, stejně jako je neodesílá svým tvůrcům. V současné době vývojáři podporují jen řadu Pixel od Googlu, kam lze GrapheneOS systém snadno nainstalovat, nově se ale přidají i modely Motoroly. V rámci veletrhu MWC totiž firmy uvedly, že začnou spolupracovat na podpoře projektu.

Předinstalovaný GrapheneOS

Komunitních projektů, které nabízejí operační systém kompletně odstřižený od Googlu, je hned několik. Nejznámější je pravděpodobně LineageOS vycházející z kdysi oblíbeného CyanogenModu, kde ale chybí jakákoliv oficiální podpora. Vývojáři GrapheneOS se naopak zaměřují jen na malý počet podporovaných zařízení, u kterých ale budou mít uživatelé s instalací minimum práce. Díky spolupráci s Motorolou (kterou vlastní Lenovo) dokonce bude možné vybírat z telefonů, které bude mít GrapheneOS předinstalovaný namísto standardního Androidu.

Zdroj: Youtube.com

Tvůrci systému ke spolupráci dodávají: „Jsme nadšeni, že můžeme spolupracovat s Motorolou a přinést špičkový mobilní operační systém GrapheneOS – celosvětově uznávaný pro svou špičkovou úroveň ochrany soukromí a bezpečnosti – do jejich nové generace chytrých telefonů,“ uvedl mluvčí GrapheneOS. „Tato spolupráce představuje významný milník v rozšiřování dosahu GrapheneOS a oceňujeme Motorolu za tento významný krok směrem k pokroku v oblasti mobilní bezpečnosti.“

školení AI

Vývojáři systému ani samotná Motorola se prozatím nepochlubili, kdy na trh dorazí první zařízení s tímto systémem. Další oznámení by ale měla následovat v nejbližších měsících.

Zdroj: Motorola

Vstoupit do diskuse (1 názor)

Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Kterou streamovací službu využíváte/máte nejraději?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz
Hlavne aby byly aktualizace dele nez v podani ciste Motoroly. Proti 7rokum od googlu a samsungu se vubec nechytaji a neni spatne kdyz ma telefon zustatkovou hodnotu diky aktualizacim vyssi. Na ebay se rocni motoroly v USA prodavaji za cenu noveho displeje nebo levneji3. 3. 2026, 13:35 editováno autorem komentáře
Maor


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Příspěvek na produkty spoření na stáří a daň z příjmů

Stát dá svobodu důchodcům, které držel ve III. pilíři

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

V Evropě roste zájem o alternativu k Microsoftu, říká Petra Novotná

Domén s koncovkou .CZ přibývá, většina je podepsaných

Konflikt na Blízkém východě: informace pro turisty

Nový model OpenAI kóduje 15krát rychleji než jeho předchůdce

Česko se přímo podílí na evropské strategii pro čipy

AMD přichází se značkou Ryzen AI do segmentu stolních počítačů

Lidé si mohou nechat zdarma vyšetřit znaménka, zrak i cukr

Digitalizační masakr: stát chce data o zaměstnancích

Nedostatek vitaminu D se projeví nejen únavou

Ve špičkových restauracích se dá díky festivalu najíst za půlku

Vývojáři už kód nepíší, kočírují smečky AI agentů

Kdo se bude moct vyhnout EET a co bude muset splnit?

Deset kroků pro maximální zabezpečení Google účtu

Pálení žáhy zhoršuje nevhodná večeře. Vadí přejídání i kafe

Paramount získal Warnery a Netflix na tom vydělal

Útok AirSnitch dovoluje překonat izolaci klientů na Wi-Fi

Je tu první vydání magazínu CIOtrends v tomto roce

ŠKOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI