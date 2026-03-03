Motorola začne prodávat „odgooglované“ smartphony. Nabídnou větší soukromí a nulový sběr dat

GrapheneOS je operačním systémem pro chytré telefony, který se v prvé řadě soustředí na soukromí uživatelů. Je založen na Androidu, ale nesbírá žádná data, stejně jako je neodesílá svým tvůrcům. V současné době vývojáři podporují jen řadu Pixel od Googlu, kam lze GrapheneOS systém snadno nainstalovat, nově se ale přidají i modely Motoroly. V rámci veletrhu MWC totiž firmy uvedly, že začnou spolupracovat na podpoře projektu.
Předinstalovaný GrapheneOS
Komunitních projektů, které nabízejí operační systém kompletně odstřižený od Googlu, je hned několik. Nejznámější je pravděpodobně LineageOS vycházející z kdysi oblíbeného CyanogenModu, kde ale chybí jakákoliv oficiální podpora. Vývojáři GrapheneOS se naopak zaměřují jen na malý počet podporovaných zařízení, u kterých ale budou mít uživatelé s instalací minimum práce. Díky spolupráci s Motorolou (kterou vlastní Lenovo) dokonce bude možné vybírat z telefonů, které bude mít GrapheneOS předinstalovaný namísto standardního Androidu.Zdroj: Youtube.com
Tvůrci systému ke spolupráci dodávají: „Jsme nadšeni, že můžeme spolupracovat s Motorolou a přinést špičkový mobilní operační systém GrapheneOS – celosvětově uznávaný pro svou špičkovou úroveň ochrany soukromí a bezpečnosti – do jejich nové generace chytrých telefonů,“ uvedl mluvčí GrapheneOS. „Tato spolupráce představuje významný milník v rozšiřování dosahu GrapheneOS a oceňujeme Motorolu za tento významný krok směrem k pokroku v oblasti mobilní bezpečnosti.“
Vývojáři systému ani samotná Motorola se prozatím nepochlubili, kdy na trh dorazí první zařízení s tímto systémem. Další oznámení by ale měla následovat v nejbližších měsících.
Zdroj: Motorola