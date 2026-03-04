Cnews.cz  »  Mobilovinky  »  Nejzajímavější zařízení z Barcelony: Tecno Atom je modulární telefon bez konektorů a tloušťkou pod 5 milimetrů

Nejzajímavější zařízení z Barcelony: Tecno Atom je modulární telefon bez konektorů a tloušťkou pod 5 milimetrů

Matěj Vlk
Dnes
Chybí vám větší kapacita telefonu? Použijte modul s přídavným akumulátorem. Chcete pořádný teleobjektiv? Připojte fotomodul. Trýzní vás nekvalitní zvuk? Připojte reproduktor. Modulární telefon je zpět.

Pokusů s modulárními telefony jsme v minulosti viděli mnoho, žádný z nich ale výrazně neuspěl. Teď se o to pokusí další výrobce – čínské Tecno. Na barcelonském veletrhu MWC 2026 ukázal koncept Atom velmi tenkého telefonu s připojitelnými moduly pomocí magnetů.

Tenčí než iPhone Air

Koncept na první pohled zaujme především tloušťkou, která se zastavila mimo fotoaparát na hodnotě 4,9 mm. Pro srovnání: iPhone Air má 5,6 mm, takže se Tecno Atom může stát nejtenčím smartphonem. Telefon využívá magnetický systém pro připojování rozšiřujících modulů. Jde tedy o přístup, který má přinést větší flexibilitu bez kompromisů, které provázely minulé modulární pokusy.

Zdroj: Youtube.com

Zadní strana zařízení obsahuje magnetickou mřížku a kontakty (pogo piny), díky nimž lze připojovat různé moduly. Ty se přichytí bez nutnosti rozebírat telefon a lze je měnit podle aktuální potřeby.

Mezi prezentovanými moduly byl například přídavný bateriový modul o tloušťce přibližně 4,5 mm, který má rozšířit kapacitu základního akumulátoru o 3 000 mAh. Pokud nebude stačit jeden bateriový modul, půjde je vrstvit na sebe. Dalšími byly fotografické moduly: teleobjektiv, grip nebo modul akční kamery. Dále nechybí externí reproduktor nebo herní ovladač.

Tecno moduly

Mezi moduly nechybí třeba anténka, která telefon promění ve vysílačku.

Autor: Tecno

Tecno se prozatím nepochlubilo hardwarovými parametry, zajímavostí je ale absence fyzického konektoru. Pokud ale někomu bude chybět, může pro jeho doplnění použít jeden z dostupných modulů.

Koncept Tecno Atom vypadá jednoznačně líbivě a na trh s telefony by to přineslo potřebné oživení. To jsme si ale v minulosti slibovali od všech modulárních konceptů. Dokud tedy prezentované zařízení neuvidíme v prodeji, budeme k němu skeptičtí.

Zdroj: Android Authority, Tecno

