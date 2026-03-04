Nejzajímavější zařízení z Barcelony: Tecno Atom je modulární telefon bez konektorů a tloušťkou pod 5 milimetrů

Pokusů s modulárními telefony jsme v minulosti viděli mnoho, žádný z nich ale výrazně neuspěl. Teď se o to pokusí další výrobce – čínské Tecno. Na barcelonském veletrhu MWC 2026 ukázal koncept Atom velmi tenkého telefonu s připojitelnými moduly pomocí magnetů.
Tenčí než iPhone Air
Koncept na první pohled zaujme především tloušťkou, která se zastavila mimo fotoaparát na hodnotě 4,9 mm. Pro srovnání: iPhone Air má 5,6 mm, takže se Tecno Atom může stát nejtenčím smartphonem. Telefon využívá magnetický systém pro připojování rozšiřujících modulů. Jde tedy o přístup, který má přinést větší flexibilitu bez kompromisů, které provázely minulé modulární pokusy.
Zadní strana zařízení obsahuje magnetickou mřížku a kontakty (pogo piny), díky nimž lze připojovat různé moduly. Ty se přichytí bez nutnosti rozebírat telefon a lze je měnit podle aktuální potřeby.
Mezi prezentovanými moduly byl například přídavný bateriový modul o tloušťce přibližně 4,5 mm, který má rozšířit kapacitu základního akumulátoru o 3 000 mAh. Pokud nebude stačit jeden bateriový modul, půjde je vrstvit na sebe. Dalšími byly fotografické moduly: teleobjektiv, grip nebo modul akční kamery. Dále nechybí externí reproduktor nebo herní ovladač.
Tecno se prozatím nepochlubilo hardwarovými parametry, zajímavostí je ale absence fyzického konektoru. Pokud ale někomu bude chybět, může pro jeho doplnění použít jeden z dostupných modulů.
Koncept Tecno Atom vypadá jednoznačně líbivě a na trh s telefony by to přineslo potřebné oživení. To jsme si ale v minulosti slibovali od všech modulárních konceptů. Dokud tedy prezentované zařízení neuvidíme v prodeji, budeme k němu skeptičtí.
Zdroj: Android Authority, Tecno