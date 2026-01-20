Cnews.cz  »  Hry  »  Nemáte co hrát? Tyto hry si teď můžete aktivovat zadarmo, ale jen po krátkou dobu

Nemáte co hrát? Tyto hry si teď můžete aktivovat zadarmo, ale jen po krátkou dobu

Dominik Dobrozenský
Dnes
Hry zdarma na Epic Games a Steamu Autor: Koláž Cnews (Dominik Dobrozenský)
Epic Games i Steam aktuálně rozdávají hned několik her, které jsou k mání zcela zdarma. Ale pozor, čas na aktivaci rychle ubíhá.

Pokud máte chuť zahrát si něco nového, ale nechce se vám vytahovat peněženka, může být pro vás zajímavá aktuální nabídka her zdarma. Dvě hry nabízí Epic Games Store, další pár pak hledejte na Steamu.

Epic Games nabízí zdarma Styx: Shards of Darkness – Deluxe Edition a Styx: Master of Shadows. Obě hry jsou akční stealth RPG, ve kterých hrajete za goblina Styxe, který se plíží, zabíjí a krade. Obě hry jsou na Epic Games zdarma, až to do 22. 1. 2026 do večerních 17:00.

Na Steamu pak na vás čeká Crown Champion: Legends of the Arena, indie RPG titul, kde jako majitel školy gladiátorů trénujete své bojovníky, spravujete statky a snažíte se postupovat arénami a přežít v brutálním světě gladiátorů. Hra je zdarma dostupná do 22. 1. 2026 do 19:00.

Další hrou zdarma na Steamu je Battle Simulator: Counter Stickman. Jednoduchá indie strategie, ve které jako velitel jednotek rozmisťujete své bojovníky, aby takticky zasáhli a porazili nepřátele. Také tuto hru můžete zdarma aktivovat na Steamu, a to do 22. 1. 2026 do večerních 19:00.

Školení Hacking

Ti nejrychlejší si mohou na Steamu zdarma aktivovat také Smart Factory Tycoon. Management simulátor, kde je hlavní náplní tvorba a řízení vlastní továrny s roboty. Tuto hru si můžete aktivovat pouze do dnešních 19:00, proto s aktivací neotálejte.

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

