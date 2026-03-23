Cnews.cz  »  Televize  »  Netflix opět zdražuje, již po třetí. Takto se vyvíjely jeho ceny v Česku od roku 2016

Netflix opět zdražuje, již po třetí. Takto se vyvíjely jeho ceny v Česku od roku 2016

Matěj Vlk
Dnes
Aplikace Netflix Autor: Unsplash
V roce 2018 vyšel základní tarif na 199 Kč měsíčně. Nyní je o 60 Kč dražší.
Zdražení se týká nejen samotných tarifů, ale také účtů navíc, tedy poplatků za sdílení předplatného. V základním tarifu je přitom stále zachováno ostudné rozlišení 720p.

Když v roce 2016 přišel Netflix do Česka, účtoval měsíční platby v eurech. Základní tarif tehdy v přepočtu vyšel na 216 Kč. O deset let později proběhla třetí vlna zdražování a cena vyšplhala na 259 Kč. Jde přitom o nejlevnější tarif, který nabízí pouze streamování v rozlišení 720p a hodí se tak maximálně pro mobilní zařízení. Naopak za nejvyšší tarif Premium s rozlišením 4K pro sledování na televizorech je třeba zaplatit 419 Kč měsíčně.

Dražší sdílení účtu

Zdražení se netýká jen cen za jednotlivé tarify, ale i dalších položek. Těmi jsou především tzv. Členové navíc. Jde o uživatele mimo domácnost, kteří mají přístup k předplatnému Netflixu prostřednictvím vašeho účtu. Mohou mít zcela oddělený účet včetně e-mailu a hesla, předplatné je ale navázáno na váš účet. K tarifu Standard lze přidat jeden účet navíc, k tarifu Premium potom dva. V obou případech Netflix účtuje měsíční částku 109 Kč/měsíc za člena.

AIT26

Vývoj cen Netflixu
Tarif 2016 2018 2024 22. 2. 2026
Základní 216 Kč (8 eur) 199 Kč 239 Kč 259 Kč
Standardní 270 Kč (10 eur) 259 Kč 309 Kč 339 Kč
Premium 324 Kč (12 eur) 319 Kč 379 Kč 419 Kč

Ceny Netflixu byly v Česku nejnižší od roku 2018 do roku 2024, kdy základní tarif vyšel na 199 Kč. Od uvedení v roce 2016 do převedení účtování na koruny byl o něco dražší kvůli méně výhodnému přepočtu z eur.

Prime Video spouští online videopůjčovnu. Stovky filmů ve 4K teď seženete jen za 19 korun Přečtěte si také:

Prime Video spouští online videopůjčovnu. Stovky filmů ve 4K teď seženete jen za 19 korun

Zdroj: Netflix

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

Nejnovější články

Komerční sdělení

Dále u nás najdete

Ivo Šmoldas zdědil nemoc ledvin a musel na tran­splantaci

Vrácení kauce s úroky může být sporné. Pomůže jasná smlouva

Lékaři zdarma vyšetří ledviny. Test trvá jen pár minut

TEMU jako lakmusový papírek: Proč pro schopné e-shopy není hrozbou

O2 chce kupovat další menší poskytovatele internetu

Takto praktik zkontroluje játra, když budete chodit na prevenci

Firmy se vyhnou auditu, účetní závěrku 2025 ale ještě ověřit musí

Umělá inteligence už řídí i top manažery tuzemských firem

Úskalí zaměstnaneckých benefitů v roce 2026

Zaměstnanci musejí do hlášení doplnit údaje o zaměstnancích

Mzdy ovlivní několik novinek. Měly by pomoci hlavně ženám

Při návštěvní službě zubaři chrup zrentgenují i zaplombují

„Chybí mi tam 9 let, pohoda.“ Sítě plní zkušenosti s ČSSZ

Refurbed má největší tržiště s repasovanými produkty v Evropě

Pokuta 80 tisíc za švarcsystém programátorů platí, potvrdil soud

Netflix v Česku znovu zdražuje

Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy (2.)

Otestovali jsme ultrychlý čínský SSD disk

Lipedém a celulitida se dědí. Lékař radí, jak na prevenci

„Limituje nás už prakticky jen rychlost světla“

ŠKOLENÍ Proxmox: vytvořte si vlastní virtualizaci
VÍCE INFO