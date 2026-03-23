Netflix opět zdražuje, již po třetí. Takto se vyvíjely jeho ceny v Česku od roku 2016

Když v roce 2016 přišel Netflix do Česka, účtoval měsíční platby v eurech. Základní tarif tehdy v přepočtu vyšel na 216 Kč. O deset let později proběhla třetí vlna zdražování a cena vyšplhala na 259 Kč. Jde přitom o nejlevnější tarif, který nabízí pouze streamování v rozlišení 720p a hodí se tak maximálně pro mobilní zařízení. Naopak za nejvyšší tarif Premium s rozlišením 4K pro sledování na televizorech je třeba zaplatit 419 Kč měsíčně.
Dražší sdílení účtu
Zdražení se netýká jen cen za jednotlivé tarify, ale i dalších položek. Těmi jsou především tzv. Členové navíc. Jde o uživatele mimo domácnost, kteří mají přístup k předplatnému Netflixu prostřednictvím vašeho účtu. Mohou mít zcela oddělený účet včetně e-mailu a hesla, předplatné je ale navázáno na váš účet. K tarifu Standard lze přidat jeden účet navíc, k tarifu Premium potom dva. V obou případech Netflix účtuje měsíční částku 109 Kč/měsíc za člena.
|Tarif
|2016
|2018
|2024
|22. 2. 2026
|Základní
|216 Kč (8 eur)
|199 Kč
|239 Kč
|259 Kč
|Standardní
|270 Kč (10 eur)
|259 Kč
|309 Kč
|339 Kč
|Premium
|324 Kč (12 eur)
|319 Kč
|379 Kč
|419 Kč
Ceny Netflixu byly v Česku nejnižší od roku 2018 do roku 2024, kdy základní tarif vyšel na 199 Kč. Od uvedení v roce 2016 do převedení účtování na koruny byl o něco dražší kvůli méně výhodnému přepočtu z eur.
Zdroj: Netflix