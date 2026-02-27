Netflix vycouval z transakce století: o Warner Bros už nemá zájem. Teď je na tahu Paramount

Loni v prosinci se to zdálo takřka jisté – Netflix za ohromnou částku necelých 83 miliard dolarů koupí společnost Warner Bros. Discovery a s tím mimo jiné streamovací platformu HBO Max nebo úspěšné filmové a seriálové značky jako Harry Potter, DC Universe, King Kong, Matrix, Mad Max, Duna a další. Teď je ale vše naopak a Netflix z transakce couvá. Otevírá tím cestu společnosti Paramount, která do boje o WBD vstoupila na konci roku.
Riskantní akvizice
Netflix se očividně nechce pouštět do rozsáhlé kapitálově náročné transakce, která by výrazně změnila profil společnosti – z čistě streamovací platformy na vlastníka rozsáhlých studiových, televizních i kabelových aktiv. Firma v posledních letech klade větší důraz na ziskovost, omezuje sdílení účtů, rozvíjí reklamní model a selektivně investuje do obsahu. Akvizice tradičního mediálního konglomerátu by znamenala opačný směr – vyšší fixní náklady, rizika spojená s běžnou lineární televizí a složitější strukturu řízení.
Paramount naopak čelí tlaku investorů i proměnám trhu a hledá strategické řešení své budoucnosti. Případné převzetí WBD by znamenalo vytvoření jednoho z největších mediálních hráčů v USA, kombinujícího silná filmová studia, rozsáhlou knihovnu obsahu i vlastní streamovací služby. Pro Paramount by šlo o příležitost posílit pozici vůči technologickým konkurentům, jako jsou Netflix, Amazon či Apple. Zároveň by však takový krok přinesl vysoké zadlužení a potenciální zásahy antimonopolních regulátorů.
Zdroj: The Verge