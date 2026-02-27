Cnews.cz  »  Byznys  »  Netflix vycouval z transakce století: o Warner Bros už nemá zájem. Teď je na tahu Paramount

Netflix vycouval z transakce století: o Warner Bros už nemá zájem. Teď je na tahu Paramount

Dnes
Netflix se mohl proměnit ze streamovací platformy na provozovatele kabelové televize, získat filmová studia, silnou sportovní divizi nebo známé filmové značky. Z akvizice WBD ale nic nebude.

Loni v prosinci se to zdálo takřka jisté – Netflix za ohromnou částku necelých 83 miliard dolarů koupí společnost Warner Bros. Discovery a s tím mimo jiné streamovací platformu HBO Max nebo úspěšné filmové a seriálové značky jako Harry Potter, DC Universe, King Kong, Matrix, Mad Max, Duna a další. Teď je ale vše naopak a Netflix z transakce couvá. Otevírá tím cestu společnosti Paramount, která do boje o WBD vstoupila na konci roku.

Riskantní akvizice

Netflix se očividně nechce pouštět do rozsáhlé kapitálově náročné transakce, která by výrazně změnila profil společnosti – z čistě streamovací platformy na vlastníka rozsáhlých studiových, televizních i kabelových aktiv. Firma v posledních letech klade větší důraz na ziskovost, omezuje sdílení účtů, rozvíjí reklamní model a selektivně investuje do obsahu. Akvizice tradičního mediálního konglomerátu by znamenala opačný směr – vyšší fixní náklady, rizika spojená s běžnou lineární televizí a složitější strukturu řízení.

Paramount naopak čelí tlaku investorů i proměnám trhu a hledá strategické řešení své budoucnosti. Případné převzetí WBD by znamenalo vytvoření jednoho z největších mediálních hráčů v USA, kombinujícího silná filmová studia, rozsáhlou knihovnu obsahu i vlastní streamovací služby. Pro Paramount by šlo o příležitost posílit pozici vůči technologickým konkurentům, jako jsou Netflix, Amazon či Apple. Zároveň by však takový krok přinesl vysoké zadlužení a potenciální zásahy antimonopolních regulátorů.

