Neviditelná ruka Marka Zuckerberga. Šéf Mety chce pomocí svého AI dvojníka dohlížet na zaměstnance

Společnost Meta investuje miliardy do vývoje virtuální a rozšířené reality a ne všechny projekty se nakonec podařilo dotáhnout do konce. Jedním z nich je takzvaný Metaverse.
Ten měl změnit celý svět a popularizovat virtuální realitu, jenže skončil v propadlišti dějin kvůli nedomyšlenému technickému zpracování a obrovským nákladům na provoz. Společnost to s virtuálními výtvory nevzdává a připravuje další projekt.
AI „klon“ Marka Zuckerberga
Umělá inteligence je všude kolem nás a takzvaní AI avataři jsou stále populárnější, a to nejen ve videohrách, ale i v korporátním prostředí. Jednoho takového vyvíjí údajně společnost Meta a mělo by jít o realistickou repliku Marka Zuckerberga. Ač to může znít trochu znepokojivě, „klon“ Zuckerberga by měl být schopen odpovědět na většinu otázek vrcholného managementu.
Šéf společnosti Meta se osobně podílí na tréninku a testování své animované postavy, aby mohla vzniknout co nejvěrnější kopie. Avatar byl trénován na veřejně dostupných prohlášeních, aby působil co nejskutečněji, také by měl mít stejné povědomí o obchodních strategiích jako má skutečný Zuckerberg.
Dle zdrojů webu Financial Times je při vývoji kladen důraz na uvěřitelnou řeč těla, stejný tón hlasu i napodobení jeho manýrů, jako je styl nerda nebo sociální neobratnost. Výtvor zapadá do komplexní strategie společnosti ve snaze vytvořit osobní superinteligenci, která by se měla vyrovnat rivalům jako OpenAI nebo Google. V minulosti však tyto snahy vedly spíše k trapasům.
Meta oproti konkurenci ztrácí
Přes obrovskou databázi dat má Meta v oblasti jazykových modelů stále co dohánět. Nejvíce ztrácí v rámci chatbotů a celý AI ekosystém není v současnosti dobře optimalizován pro masové nasazení. Společnost má navíc pochroumanou reputaci a mnoho uživatelů jí nevěří po velkých únicích dat z roku 2018 nebo za nedostatečný boj proti závadnému obsahu na Facebooku a Instagramu.
S pomocí AI od Mety si zatím nevygenerujete realistické obrázky ani videa, což konkurenční modely zvládají už několik let. Modely jako Llama a Meta AI sice podporují i češtinu, ale stále jsou výrazně silnější v angličtině. I v ní je však konzistence jejich odpovědí na nižší úrovni.
Zdroj: Tom'sHardware, TheVerge