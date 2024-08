Nová generace samostatných grafik Intel Arc na cestě. První karta Battlemage unikla na internet

Zatímco AMD připravuje Radeony RX 8000 založené na RDNA 4 a Nvidia GeForce RTX 5000 „Blackwell“, také Intel kuchtí novou generaci samostatných GPU. Ta má označení Battlemage a bude založena na nové architektuře Xe2 HPG, která by mohla výrazně zlepšit zatím omezenou konkurenceschopnost Intelu na tomto poli. Dřív se sice objevovaly spekulace o zrušení těchto GPU, ale teď tu máme zřejmě první kartu, dokládající, že Battlemage na trh přijde.

Podobně jako některé z úniků procesorů Arrow Lake byla existence samostatné grafiky Battlemage, patrně zatím ve formě inženýrského vzorku, zachycena v bootovacím logu z testovací sestavy pro vývoj Linuxu a ovladačů, které Intel provozuje. Log při bootování ovladače grafik Arc (či „Xe“) detekuje, že jde o GPU generace „Battlemage“ s architekturou Xe2 LPG, Xe2 HPG (to by měla být ta varianta použitá v samostatných GPU Arc), Xe2 LPM nebo Xe2 HPM.

Testované GPU by patrně mohl být čip BMG-G21, jenž by snad podle předchozích úniků měl mít 20 jader Xe (2560 shaderů) a 192bitovou šířku pamětí. Vedle něj Intel chystá ještě větší BMG-G31 se 32 jádry Xe (4096 shaderů) s 256bitovými pamětmi, který by asi byl osazený v nejvyšších modelech, které by mohly být označené Arc B750 a Arc B770 (pokud Intel použije stejné schéma jako u Alchemistu).





Mainstreamová grafika Battlemage

Specifikace uniklé grafiky ale vypadají spíše na to, že používá menší z GPU, navíc v ořezané formě. Mohlo by tedy jít o model Arc B580 či třeba Arc B550 mířící spíš na levnější mainstream. Ovladač uvádí, že GPU poskytuje 14 jednotek GuC, které by patrně měly každá reprezentovat jedno Xe Core, takže GPU by z 20 Xe Core mělo aktivních 14. To by mělo znamenat, že má aktivních 1792 shaderů.

Protokol z bootování Linuxu odhalující ES vzorek grafiky Battlemage Autor: Intel, snímek Cnews

Grafika podle protokolu ovladače disponuje 12 GB paměti, která je pravděpodobně typu GDDR6, což tedy znamená použití 192bitové sběrnice. Je zajímavé, že protokol uvádí i propustnost paměti, která má být 456 GB/s („peakbw“). To by sedělo pro paměti GDDR6 běžící efektivně na 19,0 GHz. GPU generace Battlemage tedy budou schopné použít vyšší frekvence pamětí GDDR6 než dnešní generace Alchemist.

Plně aktivní model s čipem BMG-G21 s 2560 shadery by asi také nesl 12GB paměť, ale mohl by u ní mít vyšší (efektivní) frekvenci – například 20 GHz (480 GB/s). Výkonnější Battlemage s 4096shaderovým čipem BMG-G31 by mělo 16GB paměť a propustnost 608 GB/s při 19,0GHz pamětech, nebo 640 GB/s při efektivním taktu 20 GHz.

Protokol bohužel neukazuje frekvence GPU nebo jeho TDP, ale protože jde pravděpodobně o ES vzorek grafiky, asi by stejně nešlo o parametry odpovídající finálním grafikám, které půjdou na trh. V tomto ohledu bude třeba počkat na úniky parametrů karet, které asi přijdou o dost později. GPU Battlemage by ale měla být schopná dosahovat vyššího herního výkonu na jeden shader (či na jedno Xe Core) a 1 MHz frekvence než dnešní grafiky Alchemist. U integrované grafiky v procesoru Lunar Lake například Intel slibuje 50% navýšení výkonu, byť to nemusí být jen zvýšením „IPC“, ale také vyššími takty. Ač tedy nejvýkonnější Battlemage má stále jen 4096 shaderů jako karta Arc A770, měl by se výkon o dost posunout.

GPU Intel Arc (ilustrace) Autor: Intel

Vydání letos

Vedle tohoto úniku nedávno údajně Intel zmínil GPU Battlemage na semináři pořádaném s Asusem v Číně, kde předával zaměstnancům Asusu různé informace. Mezi nimi údajně bylo, že grafiky generace Battlemage vyjdou ještě letos, což pravděpodobně znamená vydání ve čtvrtém kvartálu (tipli bychom si, že v listopadu). Mělo by přitom jít o desktopové grafiky, ne o modely pro notebooky.

V létě se po Computexu šířily zvěsti, že Battlemage bude mít zpoždění a přijde až v roce 2025, ale vypadá to, že by Intel přece jen mohl stihnout vydání letos, což by mu dovolilo být na trhu jako první ještě před příchodem nových grafik od AMD a Nvidie.

Zdroje: VideoCardz (1, 2), Intel-GFX