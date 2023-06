reMarkable 2: tak trochu jiný zápisník a čtečka e-knih (recenze)

Obsah balení:

Zatímco obsah reMarkable moc nenadchne, samotná krabice za pozornost určitě stojí. Společnost se totiž snaží dát najevo svoji prémiovost už samotnou krabičkou, jejíž minimalistický černý styl působí dost enviromentálním a prémiovým dojmem. V balení se mimo zápisník nachází přibližně metrový USB-A/USB-C zploštělý kabel, který slouží pro nabíjení a případný přenos souborů zároveň. Společně s elektronickým zápisníkem dostatene také obálku s 12měsíčním Connect předplatným, o kterém ale později.

Obsah balení reMarkable 2 nijak neurazí ani nepřekvapí Autor: Cnews

K zápisníku byste logicky očekávali v balení i pero. To jste stejně jako já na omylu a pero Marker je třeba zakoupit zvlášť. A aby toho nebylo málo, k dispozici jsou hned dvě. První levnější (79 €) v bílé barvě a druhé černé, jehož jediný rozdíl je přítomnost mazací gumy za druhé straně a o 4 gramy vyšší hmotnost (a cenovka 129 €).

Společně s perem dostanete i sadu náhradních hrotů Autor: Cnews

Bez pera přijdete o všechny funkce spojené s psaním poznámek a ze zařízení se stane maximálně tak předražená čtečka e-knih. Pokud chcete využívat všech výhod zápisníku, koupě Markeru se nevyhnete (pokud nebereme v úvahu psaní prostřednictvím připojitelné klávesnice). Pro pohyb v prostředí Codexu si naštěstí s prsty vystačíte.

Parametry:

Rozměry a hmotnost: 187 × 246 × 4,7 mm; 396 g Zpracování: přední a zadní strana z plastu, rám z hliníku Displej: 10,3“ monochromatický e-ink, 1872 × 1404 (226 DPI) Procesor: 2jádrový ARM 1,2 GHz RAM a paměť: 1 GB LPDDR3 SDRAM + 8 GB interní úložiště Baterie: 3000 mAh Li-ion Operační systém: Codex (na bázi Linuxu) Konektivita a funkce: USB-C, konektor pro klávesnici, Wi-Fi 2,4/5 GHz

pero s 4096 úrovněmi přítlaku (prodávané samostatně)

podpora PDF a ePUB formátů

cloud úložiště, integrace Google Drive, Dropbox a OneDrive, sdílení obrazovky, konverze psaného textu do digitálního, rychlé sdílení na e-mail

Vzhled a celkové zpracování:

Od přenosného zápisníku/čtečky e-knih bych čekal maximálně kompaktní a odolné zpracování. reMarkable 2 předčil má očekávání a ke všemu přidal navíc ještě prémiový vzhled. Zadní strana a rámečky okolo displeje jsou vyrobeny z matného bílého plastu, který na omak působí lehce skleněným nádechem a rozhodně za sebou nechává působivý dojem. Na zádech se mimo velké logo výrobce nachází také čtveřice gumových nožiček, které tablet udrží na místě při používání na stole.

Zadní straně dominuje velké logo výrobce a čtveřice gumových nožek Autor: Cnews

Celé to všechno doprovází hliníkový rám lemovaný po obvodu zakončený větší „bradou“ na levém boku. V této bradě se nachází ve spodní části nabíjení USB-C konektor, na boku pětice pinů pro připojení klávesnice a ve vrchní části zapínací tlačítko s funkcemi dobře známými z jakéhokoliv chytrého zařízení.

Tenké tělo a minimalistická výbava. To je základ reMarkable 2 Autor: Cnews

Ihned po prvním uchopení do ruky mě překvapila malá tloušťka pouhých 4,7 mm a vzhledem k rozměrům i hmotnost necelých 400 g. Zápisník se drží v ruce až překvapivě pohodlně a na své si přijdou jak praváci, tak leváci. V nastavení se ukrývá možnost změnit reMarkable do pravorukého nebo levorukého režimu a získat tak více rozšířený okraj na pravé nebo levé části.

Displej:

V ruce se zápisník drží až překvapivě pohodlně Autor: Cnews

Zapomeňte na klasické zobrazovací panely známé ze smartphonů nebo tabletů, hlavním tahákem reMarkable 2 je bezpochyby e-link displej. Princip fungování tohoto displeje asi není třeba dlouze vysvětlovat. Vzhledem k absenci jakéhokoliv podsvícení se energie spotřebovává pouze v momentě, kdy monochromatický displej přepisuje bílý pixel na černý a obráceně.

Základem je tedy 10,3" displej s elektronickým inkoustem a rozlišením 1872 × 1404 px, což vzhledem k velikosti displeje dává jemnost 226 DPI. Nadšené poznámkáře a pisálky potěší hlavně unikátní textura displeje, která v kombinaci s perem Marker vytváří dojem, jako byste opravdu psali na list papíru. A právě pocit psaní na papír je hlavním lákadlem reMarkable, jelikož mimo psaní poznámek a textů se výborně hodí například i pro skicování obrázků nebo černobílou kresbu.

Uživatelské rozhraní a ovládání:

reMarkable se vyhýbá Androidu obloukem (byť Linuxové jádro mají společné) a jde cestou vlastního proprietárního systému s názvem Codex. Ten nabízí velmi uzavřené prostředí, ve kterém toho oproti Androidu moc neuděláte. Na jednu stranu to může být pro někoho omezující, uzavřenost systému má ale spoustu výhod. V prvé řadě víte přesně, co kupujete, uzavřený systém má velký vliv i na celkové výdrži baterie, u které nemáte v případě reMarkable 2 problém dostat se i na 14 dní aktivního používání.

Domovoská obrazovka prostředí Codex Autor: Cnews

Základním prvkem Codex rozhraní je jakási domovská obrazovka sdružující všechny vytvořené poznámky, uložené e-knihy a náčrty. Pro lepší přehlednost a organizaci si můžete vytvořit složky, do kterých je možné soubory ukládat, případně jim přiřazovat tagy nebo je rovnou uložit do oblíbených. Otevřením menu se dostanete do nabídky zápisníku a nastavení. A to je ze základního ovládání prakticky vše. Zdánlivě.

Uzavřený systém s jednoduchým nastavením Autor: Cnews

Velmi povedené je vytváření poznámek nebo skic, u kterých máte na výběr z desítek šablon. Jednoduché rozhraní při psaní se základními nástroji pak doplňuje speciální tlačítko, které veškeré ovládací prvky skryje a zbytečně neruší vaši soustředěnost. Z užitečných funkcí si dovolím vyzdvihnout převod psaného textu na strojový (i český) nebo rychlé odeslání na e-mail. Při psaní či kreslení máte na výběr z několika stylů pera, které reaguje na náklon a přítlak v 4096 úrovních.

Rozšířená ruka reMarkable:

K dispozici máte rozšíření pro Chrome, Office nebo mobilní aplikaci pro obě hlavní platformy Autor: Cnews

Byť nepatřím mezi vášnivé tvůrce myšlenkových map nebo ukládání obsahu na pozdější čtení, velmi se mi líbí a oceňují fakt, že reMarkable touto funkcí disponuje. Stačí si vytvořit účet a vzájemně propojit zápisník/čtečku s jiným zařízením buď pomocí mobilní aplikace, programu nebo rozšíření do Chrome či Office.

Pak už jen stačí například v Chromu stisknout na tlačítko rozšíření a během pár sekund máte zpracovaný článek k dispozici přímo v zápisníku. Při čtení můžete navíc do uloženého článku psát a tvořit si poznámky, což opět velmi oceňuji.

Předplatné:

Bohužel už ani u takového produktu, jakým je elektronický zápisník, se nevyhnete v dnešní době velmi populárnímu předplatnému. Už za samotný reMarkable 2 zaplatíte přibližně 350 € a za Marker pero dalších 79 €, potažmo 129 €, což už samo o sobě není málo. K tomu všemu si navíc pro odemknutí všech výhod připlatíte další asi 3 € měsíčně za předplatné Connect.

Po zaplacení předplatného odemknete plný potenciál reMarkable 2 Autor: Cnews

Bez předplatného je zařízení jako takové bez problému použitelné. Jeho pořízením získáte neomezený přístup do cloudu a synchronizaci s cloudy Google Drive, OneDrive a Dropbox, prodlouženou záruku a další funkce. Nic to nemění na faktu, že za cenu 350 € bez pera by měl reMarkable spoustu z toho mít už v základu. Pokud by cena samotného tabletu byla nižší, dala by se tím opodstatnit přítomnost předplatného. Pro mnohé ale může být právě předplatné symbolický hřebíček do rakve a důvod, proč jít raději za konkurencí, byť koupí získáte roční předplatné Connect zdarma.

Závěr:

reMarkable 2 byla radost testovat, ovšem hodnotit jej už taková slast není. Na jednu stranu se jedná o velmi specifické zařízení určené pro specifikou skupinu uživatelů, na druhou stranu po bližším proniknutí do Codexu se dostanete do perfektně odladěného a funkčního prostředí, kterému nic nechybí. Pokud přesně víte, co druhá generace reMarkable nabízí a do čeho jdete, bude vám zápisník přinášet radost při používání.

Závěrem považuji za nutné zmínit jistá omezení spojená s uzavřeným systémem, vyšší pořizovací náklady a samotné předplatné Connect. Mezi přímého konkurenta bych jednoznačně označil Onyx Boox Note Air 2, který na rozdíl od reMarkable 2 nabízí oficiální zastoupení v našich končinách. Nicméně na oficiálních stránkách je možné reMarkable do Česka bez problému zakoupit.