Nový iPad Air je trochu nudný: stejné tělo i displej ale kompenzuje M4 a důležitý čip od Applu

Matěj Vlk
Dnes
Nový iPad Air má stejný vzhled jako předchozí generace, dostal ale výkonnější čip a větší RAM. Díky vlastnímu čipu C1X vydrží delší dobu v 5G režimu a podporuje Wi-Fi 7.

Apple pokračuje v jarní představovačce nových produktů inovovaným iPadem Air, do kterého zamířil čip Apple M4. Tablet je opět možné pořídit ve dvou velikostech, přičemž na vzhledu se nic nemění. Mnoho dalších změn Apple tentokrát neudělal.

Větší výkon i paměť

Nasazení čipu M4 je hlavní změnou letošního Airu. Apple jej dříve použil v iPad Pro a nyní jej rozšiřuje do druhého nejvyššího modelu. M4 je ve srovnání s M3 vyráběn modernějším procesem a přináší vyšší výkon CPU i GPU, stejně jako výkonnější Neural Engine pro AI a strojové učení.

V praxi to znamená rychlejší práci s náročnými aplikacemi, renderování videa nebo zpracování AI úloh přímo na zařízení. Apple zároveň zachovává strategii iPadu Air s čipsetem o generaci starším než u iPadu Pro. Ten je od loňského podzimu vybaven posledním čipem Apple M5 stejně jako Macbooky Pro.

Druhou změnou je kapacita operační paměti, která je nyní 12 GB – předchozí generace s Apple M3 nabízela jen 8 GB. Tablet má díky tomu lepší potenciál do budoucna, stejně tak nabídne lepší výkon v LLM. Na 120 GB/s se rovněž zvýšila propustnost paměti.

Novější Wi-Fi

Apple u tabletu zdůrazňuje také energetickou efektivitu. Přes vyšší výkon má být zachována bezproblémová celodenní výdrž na jedno nabití. Díky povinně zveřejňovanému energetickému štítku víme, že má akumulátor kapacitu 7 606 mAh v případě menší varianty a 9 720 mAh.

Apple v novém Airu použil vlastní čip C1X, z kterého budou těžit především uživatelé 5G verze. Mobilní konektivita je s novým čipem výrazně efektivnější než u předchozí generace (Apple uvádí 30 %), takže tablet v tomto režimu vydrží déle na jedno nabití. Původní Wi-Fi 6E nahradilo Wi-Fi 7.

Nic se nezměnilo na rozměrech, dostupných kapacitách či barvách, stejně jako podpoře Apple Pencil nebo dodávané klávesnici. Nové iPady Air lze zakoupit ve 4 barvách: vesmírně šedé, modré, fialové a hvězdně bílé.

Předobjednávat bude možné zítra, samotný prodej potom začne 11. března za tyto ceny:

  • 11“ (128 GB): 16 490 Kč
  • 11“ (256 GB): 19 490 Kč
  • 11“ (512 GB): 25 490 Kč
  • 11“ (1 TB): 31 490 Kč
  • 13“ (128 GB): 22 490 Kč
  • 13“ (256 GB): 25 490 Kč
  • 13“ (512 GB): 31 490 Kč
  • 13“ (1 TB): 37 490 Kč

Pokud se rozhodnete pro variantu Wi-Fi + 5G, k této ceně je třeba připočítat 4 500 Kč.

Zdroj: Apple

