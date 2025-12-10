Pebble Index 01 je chytrý prsten bez senzorů a nabíjení. Až se vybije, tak jej zahodíte

Letos v březnu byla nečekaně oživena značka Pebble a mezi uživatele zamířily nové hodinky Pebble 2 Duo. Před několika lety přitom šlo o oblíbené hodinky mezi geeky díky otevřenému přístupu jejich tvůrců. Příští rok se začnou prodávat pokročilejší Pebble Time 2 a hlavně nyní představený chytrý prsten Index 01. Ten má zaujmout nejen velmi nízkou cenou, ale především konceptem.
Kompletně bez senzorů
Současnou kategorii chytrých prstenů můžeme rozdělit na dvě podkategorie – lifestylové prsteny a platební prsteny. U prvních najdeme senzory pro měření tepu, sledování spánku nebo počtu kroků, těmi druhými pouze zaplatíme. Pebble Index 01 ale přináší třetí koncept chytrého tlačítka.
Prsten totiž neobsahuje prakticky nic jiného než mikrofon a jediné tlačítko. Když jej uživatel palcem stiskne, dojde k zaznamenání hlasu a odeslání do připojené mobilní aplikace. Ta přepíše hlas na text a rozhodne, co se s tímto textem stane. Primárně má sloužit prsten pro záznam poznámek a myšlenek v průběhu dne, a většina textu tak skončí pod záložkou Poznámky.
Stejně tak ale budou k dispozici jednoduché funkce jako jsou Připomínky nebo Minutka, které půjdou takto hlasem nastavit. Pokud uživatel bude chtít, může text z aplikace Pebble putovat i do dalších externích aplikací, jako je ChatGPT, takže bude možné hlasem vložit příkaz pro AI chatbota. Výsledek se následně zobrazí na displeji telefonu, případně na hodinkách Pebble.
Protože bude prsten stejně jako hodinky Pebble kompletně open source, tvůrci spoléhají především na širokou komunitu, která bude pro nový produkt vymýšlet další a další využití. Tlačítko mimo jiné bude moci ovládat přednastavené funkce – dvojstisk například spustí hudbu, přidržení přepne na další skladbu. Díky open-source aplikaci ale půjde vymýšlet mnohé další využití.
Tvůrci dbají především na zabezpečení a soukromí a nebudou pro prsten vyvíjet žádnou serverovou infrastrukturu. Vše se bude zpracovávat lokálně na telefonu.
Bez nabíjení
Pebble Index 01 je prsten na jedno použití. Obsahuje totiž jednorázovou stříbro-oxidovou baterii, kterou nelze nabít. Hlavní vývojář říká, že elektronika nutná k nabíjení by produkt neúměrně prodražila. Při dennodenním používání (asi 15–20 stisknutí) slibují tvůrci výdrž po dobu dvou let. Následně bude potřeba nákup nového prstenu. Ve Spojených státech půjde zaslat zpět k recyklaci, o žádné výhodnější ceně nového prstenu se ale nepíše.
V současné době je možné prsten předobjednat za 79 dolarů, tedy asi 2 000 Kč s daní. Prsten je z nerezové oceli k dostání ve třech barvách – stříbrné, zlaté a černé. Pro výběr správné velikosti bude k dispozici sada pro vyzkoušení, kterou lze již nyní vytisknout na 3D tiskárně. K prvním uživatelům se Pebble Index 01 dostane na začátku března.
Zdroj: Repebble