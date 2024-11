Překladač DeepL dokáže přeložit hlas v reálném čase. Navíc nově funguje i na počítačích

Německá společnost DeepL provozující pokročilý překladač oznámila před pár dny hromadu novinek. Tou první je představení hned dvojice nových produktů pro firmy Voice for Meetings a Voice for Conversation, dále podpora hlasového zadávání na počítačích a koupení AI infrastruktury od Nvidie.

Diktování textu na počítačích

Kdo používáte DeepL na mobilním zařízení, je vám tato funkce dobře známá. Ostatně na mobilech dává i větší smysl vzhledem k tomu, že při běžné komunikaci na ulici s sebou těžko máte počítač. Nově je možné hlas diktovat na počítačích (i když čeština stále zatím chybí).

Hlasové zadávání známé z mobilů přichází na počítače Autor: Cnews

Dvojice produktů DeepL Voice pro firmy

Významnější novinkou je představení dvojice nových produktů Voice for Meetings a Voice for Conversation. Ty najdou své uplatnění zejména ve firemním segmentu, kam společnost také primárně míří. Obě funkce dokáží pomocí jazykové umělé inteligence v reálném čase překládat mluvené slovo do titulků.





Voice for Meetings přeloží do titulků konferenční hovory a schůzky, Voice for Conversation pak poslouží při volání na smartphonech. Tímto způsobem chce společnost odstranit jazykové bariéry při schůzkách a umožnit každému účastníkovi mluvit na schůzce nebo do telefonu svým preferovaným jazykem.

„DeepL je již nyní lídrem v oblasti textového překladu, ovšem překlad řeči v reálném čase je něco úplně jiného. Při překladu probíhající mluvené řeči se potýkáte s neúplným vstupem, komplikacemi s výslovností, latencí a podobně, které mohou vést k nepřesným překladům a negativně ovlivnit uživatelskou přívětivost. Jsou to tytéž problémy, s nimiž se často setkáváme v běžné konverzaci a které mohou vést k nedorozuměním, proto jsme vytvořili řešení, které je zohlední od samého počátku a umožní podnikům překonat jazykové bariéry tím, že jim umožní komunikovat ve více jazycích podle potřeby“ říká Jarek Kutylowski, generální ředitel a zakladatel DeepL.

Hlasový překlad DeepL Voice v reálném čase aktuálně podporuje pouze angličtinu, němčinu, japonštinu, korejštinu, švédštinu, nizozemštinu, francouzštinu, turečtinu, polštinu, ruštinu, španělštinu a italštinu, přičemž překlad do titulků je podporovaný ve všech 33 jazycích DeepLu (tedy i čeština a slovenština). Podpora dalších jazyků pro hlas má přijít v budoucnu.

Kde DeepL nemůže, NVIDIA pomůže

Koncem října letošního roku společnost koupila od Nvidie systém DGX SuperPOD s DGX GB200 za účelem trénování svých modelů a zlepšení funkcí a produktů. DeepLu by měl být systém k dispozici zhruba v polovině roku 2025 a dle jeho slov se jedná o dosud největší nákup, který společnost za dobu své existence udělala. Systém DGX SuperPOD obsahuje 36 GB200 Grace Blackwell počítačů propojených jako jeden pomocí Nvidia NVLink.