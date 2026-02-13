Cnews.cz  »  Televize  »  Prime Video spouští online videopůjčovnu. Stovky filmů ve 4K teď seženete jen za 19 korun

Prime Video spouští online videopůjčovnu. Stovky filmů ve 4K teď seženete jen za 19 korun

Dominik Dobrozenský
Dnes
1 nový názor

Filmy k zapůjčení Autor: PixieMe / Shutterstock
Amazon Prime Video spustil videopůjčovnu filmů
Amazon rozšiřuje Prime Video o stovky filmů k zapůjčení či koupi mimo klasické předplatné. Film ve 4K si aktuálně půjčíte za pouhých 19 korun.

Amazon rozšiřuje svou platformu Prime Video. Vedle video obsahu zahrnutého v předplatném nyní nabízí i samostatnou sekci filmů, které si lze zapůjčit nebo rovnou koupit, přestože běžně součástí předplatného nejsou. V rámci zaváděcí akce vyjde půjčení vybraných titulů prakticky za hubičku, konkrétně za 19 korun.

Film ve 4K za cenu pár drobných

Knihovna k zapůjčení čítá stovky snímků napříč dekádami, včetně relativně čerstvých filmů z posledních let. Za 19 korun si tak můžete legálně pustit například Apollo 13, Jurský svět: Znovuzrození, Jak vycvičit draka (2025), Top Gun: Maverick, Super Mario Bros a další.

HR26

Vybrané tituly jsou k dispozici v 4K rozlišení s podporou HDR. Akční cena 19 korun za výpůjčku ve 4K platí do 15. března. Od zapůjčení máte 30 dní na to, abyste si film poprvé pustili. Jakmile přehrávání spustíte, běží vám 48hodinové okénko na jeho dokoukání.

Amazon Prime Video spustil videopůjčovnu filmů

Do 15. března si filmy půjčíte za 19 korun

Autor: Cnews (Dominik Dobrozenský)

Filmy je možné také zakoupit, a to za cenu 329 korun ve 4K kvalitě. Lze očekávat, že po 15. březnu bude cena za zapůjčení i koupení filmů ve 4K vyšší.

Vstoupit diskuse (1 názor)

Už jsem se lekl, že to bude za 19Kč měsíčně a zas nic.
Pan Jaroslav Crha

