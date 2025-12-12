Průša spojil síly s Noctuou. Výsledkem jsou nové filamenty na míru tvořené vašemu počítači

Český výrobce 3D tiskáren spojil síly s rakouskou firmou Noctua, která se zaměřuje primárně na výrobu ventilátorů a chladičů v počítačovém odvětví. Výsledkem jsou nové filamenty v ikonických barvách, které Noctua používá na svých komponentech.
Dvojice nových Prusamentu PLA Noctua Brown a Beige má tak zaručit tu nejvíce odpovídající barvu, jakou rakouský výrobce používá u svých produktů. Obě barvy jsou už nyní dostupné na eshopu, a to za cenu 749 korun za kilogramovou cívku.
Podle blogového příspěvku jsou aktuálně k dispozici pouze tyto dvě barvy, v budoucnu se má sortiment rozšířit o další materiály.
Příklady z praxe v barvách Noctua
Aby šel Průša příkladem, sami z nových barev vytvořili počítačovou skříň inspirovanou modelem od uživatele makerunit, dále pak klávesnici s klávesami od Filipa Křenka. Noctua pak 3D tiskárnu Prusa MK4S přebarvila do tematických barev společnosti.
zdroj: Blog Průša, Noctua