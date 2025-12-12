Cnews.cz  »  Internet  »  Průša spojil síly s Noctuou. Výsledkem jsou nové filamenty na míru tvořené vašemu počítači

Internet

Průša spojil síly s Noctuou. Výsledkem jsou nové filamenty na míru tvořené vašemu počítači

Dominik Dobrozenský
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Prusament PLA Noctua
Prusament Noctua PLA
Prusament Noctua PLA
Prusament Noctua PLA
Prusament Noctua PLA
Prusament Noctua PLA
Prusament Noctua PLA
Prusament Noctua PLA
Prusament PLA Noctua
Prusament Noctua PLA
Prusament Noctua PLA
Prusament Noctua PLA
Prusament Noctua PLA
Všechny fotografie
Oficiální spojení Prusa Research a Noctuy přineslo nové filamenty v ikonických odstínech, které znáte z populárních ventilátorů tohoto rakouského výrobce.

Český výrobce 3D tiskáren spojil síly s rakouskou firmou Noctua, která se zaměřuje primárně na výrobu ventilátorů a chladičů v počítačovém odvětví. Výsledkem jsou nové filamenty v ikonických barvách, které Noctua používá na svých komponentech.

Dvojice nových Prusamentu PLA Noctua Brown a Beige má tak zaručit tu nejvíce odpovídající barvu, jakou rakouský výrobce používá u svých produktů. Obě barvy jsou už nyní dostupné na eshopu, a to za cenu 749 korun za kilogramovou cívku.

Podle blogového příspěvku jsou aktuálně k dispozici pouze tyto dvě barvy, v budoucnu se má sortiment rozšířit o další materiály.

Příklady z praxe v barvách Noctua

Aby šel Průša příkladem, sami z nových barev vytvořili počítačovou skříň inspirovanou modelem od uživatele makerunit, dále pak klávesnici s klávesami od Filipa Křenka. Noctua pak 3D tiskárnu Prusa MK4S přebarvila do tematických barev společnosti.


zdroj: Blog PrůšaNoctua
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Jak vnímáte, že AI používá obsah médií bez odpovídající náhrady?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Komerční sdělení

Dále u nás najdete

Nemoc koz ji dovedla k podnikání a založila přírodní lékárnu

Pojišťovny přispějí na bílé plomby. Jednou za dva roky na každý zub

Na ministerstvo dopravy míří expert ze Slovenska

Y Soft hledá vývojáře na počítačové vidění a AI

Babišův střet zájmů potvrdil soud, Agrofert už přišel o stovky milionů

Česká televize chystá projekt Tak moment pro mladé

Celková anestezie u zubaře bude na pojišťovnu, ale jen pro někoho

Vykrádá Google obsah z webů pro svou AI?

Zdravotní pojištění 2026: Změny pro zaměstnance, OSVČ a pečující

Práce kvapná… u snížení záloh zapomněli na paušální daní

Barva jazyka může ukazovat na to, jakým problémem člověk trpí

Co nabízí největší sázkové kanceláře na českém trhu?

Záplava příspěvky vytvořených pomocí AI začíná být otravná

Prodává kilo cukroví za více než tři tisíce. Cukrárna vysvětluje proč

Ani slavní kuchaři nemají tak drahé cukroví jako pražská cukrárna

Generace Z není akvarijní rybka. Co vědět o marketingu pro ni?

Brýle jako šperk, ne kompenzační pomůcka. Pavel má unikátní design

Chytré hračky a vysavače jsou jako trojský kůň: odposlouchávají vás

Těžba dat versus strojové učení

Jolla připravuje vlastní evropský telefon se Sailfish OS