Rebélie v Microsoftu může znamenat návrat lokálních účtů ve Windows 11. A my říkáme ano prosím

Matěj Vlk
Dnes
Windows 11 notebook
Instalace Windows 11 bez online účtu je jedním z nejčastějších požadavků komunity.
Instalace Windows 11 se v současné době neobejde bez online účtu Microsoftu. Jak ale naznačil příspěvek jednoho z manažerů, tato politika by se mohla změnit.

Povinné přihlášení k Microsoft účtu se v posledních letech stalo při instalaci Windows 11 standardem a pro mnohé uživatele trnem v oku. Spousta z nás by chtěla systém instalovat pouze s lokálním účtem bez cloudové synchronizace a služeb navázaných na účet Microsoftu. To ale u běžných verzí Windows není možné a Microsoft postupně zavřel všechny způsoby, jak Windows 11 s lokálním účtem nainstalovat. To by se ale mohlo změnit.

Nenápadné potvrzení

Uvnitř Microsoftu nepanuje na povinném online účtu úplná shoda. Část zaměstnanců tenhle směr zpochybňuje a upozorňuje na dopady na uživatelský komfort – hlavně u pokročilejších uživatelů. Právě ti dávají přednost lokálním účtům nebo chtějí systém používat dokonce kompletně offline. Povinné propojení s účtem Microsoftu tak může část lidí odradit od přechodu k Windows (11).

Že by se mohla tvrdá politika změnit, naznačila strohá odpověď jednoho z manažerů Microsoftu. Scott Hanselman, který zastává roli viceprezidenta pro vývojářskou komunitu, na síti X zareagoval na příspěvek, který právě povinnost online účtu kritizuje: „Nesnáším to, pracujeme na tom“.

Tahle odpověď jednak dobře ukazuje, že aktuální požadavky zdaleka nevyhovují všem v Microsoftu a zároveň dává naději, že dojde k jejich změně. Spekuluje se především o návratu lokálního účtu během instalace tak, jak to nabízely předchozí verze systému, stejně jako o kompletní offline instalaci.

Ve hře je prý i polovičaté řešení, kdy bude lokální účet k dispozici pouze ve vybraných regionech a jen v některých edicích systému. Zatím jde ale pouze o ničím nepodložené spekulace, byť jsou založeny na současném dění v Microsoftu. Ten se zavázal, že tento rok využije pro vylepšování Windows 11 namísto bezhlavého integrování AI do všech koutů systému.

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky.

