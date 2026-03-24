Rebélie v Microsoftu může znamenat návrat lokálních účtů ve Windows 11. A my říkáme ano prosím

Povinné přihlášení k Microsoft účtu se v posledních letech stalo při instalaci Windows 11 standardem a pro mnohé uživatele trnem v oku. Spousta z nás by chtěla systém instalovat pouze s lokálním účtem bez cloudové synchronizace a služeb navázaných na účet Microsoftu. To ale u běžných verzí Windows není možné a Microsoft postupně zavřel všechny způsoby, jak Windows 11 s lokálním účtem nainstalovat. To by se ale mohlo změnit.
Nenápadné potvrzení
Uvnitř Microsoftu nepanuje na povinném online účtu úplná shoda. Část zaměstnanců tenhle směr zpochybňuje a upozorňuje na dopady na uživatelský komfort – hlavně u pokročilejších uživatelů. Právě ti dávají přednost lokálním účtům nebo chtějí systém používat dokonce kompletně offline. Povinné propojení s účtem Microsoftu tak může část lidí odradit od přechodu k Windows (11).
Že by se mohla tvrdá politika změnit, naznačila strohá odpověď jednoho z manažerů Microsoftu. Scott Hanselman, který zastává roli viceprezidenta pro vývojářskou komunitu, na síti X zareagoval na příspěvek, který právě povinnost online účtu kritizuje: „Nesnáším to, pracujeme na tom“.
Tahle odpověď jednak dobře ukazuje, že aktuální požadavky zdaleka nevyhovují všem v Microsoftu a zároveň dává naději, že dojde k jejich změně. Spekuluje se především o návratu lokálního účtu během instalace tak, jak to nabízely předchozí verze systému, stejně jako o kompletní offline instalaci.
Ve hře je prý i polovičaté řešení, kdy bude lokální účet k dispozici pouze ve vybraných regionech a jen v některých edicích systému. Zatím jde ale pouze o ničím nepodložené spekulace, byť jsou založeny na současném dění v Microsoftu. Ten se zavázal, že tento rok využije pro vylepšování Windows 11 namísto bezhlavého integrování AI do všech koutů systému.
Zdroj: TechPowerUp