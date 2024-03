Recenze: Samsung Galaxy S24+ je povedený a tak trochu zbytečný model mezi S24 a S24 Ultra

Obsah balení:

Samsung už dlouhá léta u svých telefonů razí čistě environmentální směr a v balení nového Samsung Galaxy S24+ se nachází mimo samotného telefonu pouze špendlíček pro vysunutí slotu na SIM karty, metrový USB-C kabel a povinná sada příruček.

Obsah balení je stále chudšího rázu Autor: Cnews

Parametry:

Rozměry a hmotnost: 158,5 × 75,9 × 7,7 mm; 197 g Zpracování: displej a záda z odolného skla Gorilla Glass Victus 2, rám z hliníku, odolnost IP68 Displej: 6,7" Dynamic LTPO AMOLED 2X displej, 3120 × 1440 px, 120 Hz, HDR10+, jemnost 513 PPI, jas až 2600 nitů Procesor: Samsung Exynos 2400 (4 nm), 10jádrový, frekvence až 3,2 GHz, grafický akcelerátor Xclipse 940 RAM a paměť: 12 GB RAM + 256/512 GB vnitřní úložiště Selfie kamera: 12 Mpx, f/2.2, širokoúhlý, HDR10+, dual pixel PDAF, až 4K@60FPS Zadní fotoaparáty: hlavní: 50 Mpx, f/1.8, 24 mm, dual pixel PDAF, OIS

teleobjektiv: 10 Mpx, f/2.4, PDAF, OIS, 3násobný optický zoom

ultraširokoúhlý: 12 Mpx, f/2.2, 120 °, AF Nahrávání videa: 8K@24FPS, 4K@60/30FPS, 1080p@240/60/30FPS, gyro-EIS Baterie a nabíjení: 4900 mAh, rychlonabíjení 45 W, bezdrátové nabíjení 15 W, reverzní napájení 4,5 W Operační systém: Android 14 s nadstavbou One UI 6.1 s Google službami Konektivita a funkce: 5G, 4G, GSM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS

USB-C 3.2, NFC, dual nanoSIM, eSIM, ultrasonická čtečka otisku prstů, odemykání obličejem, Samsung DeX

Vzhled a celkové zpracování:

Samsung svůj um dělat dobře vypadající a prémiové telefony už dlouhá léta úspěšně ukazuje a nová série S24 není výjimkou. Samsung Galaxy S24+ je ve všech ohledech prémiový smartphone se vším všudy. Smartphone je dostupný hned v sedmi barevných variantách (černé, žluté, šedé, fialové, modré, zelené a mnou testované oranžové), z nabízených možností si tak každý najde to své.

Design zad věrně kopíruje design loňských S23, od kterých poznáte letošní řadu S24 podle výrazně ostřejších boků, které se nyní více než kdy jindy podobají vzhledu aktuálních iPhonů. Displej i záda telefonu jsou vyrobena z odolného skla Gorilla Glass Victus 2, samotný rám je poté z hliníku.

Na první pohled vypadá telefon robustně a těžkopádně, tento pocit však rychle odezní po uchopení S24+ do ruky, ve které se naopak až překvapivě příjemně drží. Jeho hmotnost je tak akorát vyvážená na to, aby se nepřeklápěl z jedné strany na druhou, a díky ostřejším rohům jsem měl také větší pocit jistoty při držení. Menší ruce ale budou mít trochu problém s větší šířkou telefonu.





Ustálené rozložení zapínacího tlačítka a kolébky pro změnu hlasitosti naleznete na pravé straně Autor: Cnews Standardní rozložení se nachází i vespod Autor: Cnews

Osazení samotných portů je pak konzervativnějšího rázu. Na pravé straně se nachází zapínací tlačítko společně s kolébkou pro změnu hlasitosti, vespod tradičně najdete USB-C, první z dvojice hlasitých reproduktorů a šuplíček pro dvojici nanoSIM karet. V této cenové kategorii je pak už podpora eSIM poněkud samozřejmostí.

Samotná plochá záda zdobí pouze logo Samsungu a trojice samostatně orámovaných fotoaparátů, které nad zády vystupují o milimetr. Při používání telefonu bez krytu se tedy mírnému viklání nevyhnete. Pochválit musím Samsung nejen za prémiové a příkladné zpracování, ale také za přítomnost zvýšené odolnosti IP68.

Displej:

Samotný displej je opět prémiovost sama. Všechny telefony série S24 jsou osazeny Dynamic LTPO AMOLED 2X displejem, u kterého se v závislosti na modelu liší velikost a rozlišení. V případě S24+ se díváme na 6,7" displej s rozlišením 3120 × 1440 px, 120Hz obnovovací frekvencí s dynamickou změnou na základě zobrazovaného obsahu a podporou HDR10+.

V nastavení displeje je ve výchozím stavu Full HD+ rozlišení (2340 × 1080 px), které mi přijde na velikost displeje více než dostatečné, pokud byste rádi docílili maximální kvality, je pro vás QHD+ rozlišení jednou z možností. V nastavení je možné také mírně upravit barevné nastavení displeje, nastavit Always on režim a mnoho dalšího.

Výtky nemám ani k maximálnímu jasu až 2600 nitů, který Samsung ve svých prospektech udává. V praxi to znamená bezproblémové používání telefonu i na přímém slunci bez toho, aby jakkoliv klesala viditelnost a použitelnost telefonu.

Uživatelské rozhraní a Galaxy AI:

Samsung Galaxy S24+ běží na operačním systému Android 14 s uživatelskou nadstavbou One UI 6.1. Majitelům Samsung telefonů budou nadstavba a všechny její funkce velmi dobře známy, pro ostatní má Samsung řadu rychlých návodů, které mají za cíl naučit nováčky všechny nové vychytávky a funkce.

Ponechme tedy základní ovládání stranou a pojďme se věnovat samotné plynulosti systému a Galaxy AI, které je koneckonců hlavním tahákem celé série Galaxy S24. Nikoho moc nepřekvapí vynikající odladěnost systému, jeho svižnost a plynulost animací. Po dobu testování jsem prakticky nenarazil na nic, co by na telefonu neběželo naprosto plynule.

Na velmi dobré úrovni má Samsung zvládnutou také haptickou odezvu, jejíž vibrace skvěle doplňují už tak vyvážený systém. Výtky nemám ani k ultrasonické čtečce otisku prstů, jejíž přesnost je příkladná a umístění přesně tam, kde bych ji očekával a kam přirozeně přikládám prst při odemykání. Ani ne moc dole, ani ne moc nahoře, zkrátka tak akorát. Odemykání pomocí obličeje je pak malinko pomalejší.

Pochvala směrem k Samsungu náleží i za příkladnou 7letou podporu jak co do bezpečnostních záplat, tak i hlavně co do aktualizací Androidu. Samsung Galaxy S24+ by tak měl i za sedm let dostat nový Android 21, což z něj vzhledem k prémiové výbavě a dlouhé podpoře dělá maximálně univerzální zařízení na dlouhé roky dopředu.

A nyní už k samotné umělé inteligenci. Rozepisovat dopodrobna jednotlivé funkce by vydalo na samostatný článek, v rámci recenze si dovolím sdělit pouze mé osobní poznatky a zkušenosti při používání. Ze všeho nejvíce jsem si oblíbil a nejvíce používal Circle to Search. Její používání je (alespoň zpočátku) dost návykové. Circle to Search dokázal téměř vždy správně rozpoznat, co chci vyhledat, a nabídl mi po většinu času správné výsledky.

Jako další věc spojená s AI byla funkce generativních úprav fotek. Zde jsem však musel zpočátku chvíli tápat, než jsem se k funkci dostal. Je totiž uschovaná v aplikaci Galerie od Samsungu, zatímco já při prohlížení fotek automaticky zapínám Google Fotky. Asistenta přepisu a textového asistenta jsem rovněž vyzkoušel, z uživatelského komfortu mi však nepřišly tak přívětivé jako Circle to Search nebo úprava fotografií s pomocí AI.

Navíc vzhledem k aktuální absenci podpory českého jazyka jsou funkce založené na hlasovém zadávání pro našince dost nelukrativní, a tudíž i v našich končinách ne extra využívané.

Výkon:

Informace o procesoru z CPU-Z Autor: Cnews

Do našich končin dorazil smartphone se Samsung procesorem Exynos 2400. Nemusíte však zoufat, Exynos své procesory od nešťastné řady Galaxy S22 vyladil a nyní jsou Samsung procesory bojeschopné s tím nejlepším, co aktuálně na poli mobilních telefonů je. Jak už bylo řečeno, 10jádrový Exynos 2400 nabízí maximální takt až 3,2 GHz a jako grafický akcelerátor mu dělá společnost čip Xclipse 940.

Toto kombo je doplněno o 12 GB operační paměti a 256/512 GB vnitřního úložiště USF 4.0. Případný výběr paměťové verze volte s rozmyslem, telefon totiž nedisponuje slotem pro jakýkoliv typ paměťových karet.

Použitý procesor Exynos 2400 se řadí aktuálně mezi špičku v oblasti mobilních procesorů, o čemž svědčí nejen extrémní výkon ve hrách a náročných aplikacích, ale také samotné výsledky benchmarků. Nikoho moc nepřekvapí, že Galaxy S24+ si bez problému poradí s jakýmikoliv hrami na maximální detaily bez sebemenšího zaškobrtnutí. Samsung dobře zvládl i chlazení, i když při dlouhých herních seancích nebo dlouhém natáčení videa ve vysokém rozlišení je cítit zahřívání v horní oblasti telefonu.

Nejlépe tak dokáží surový výkon procesoru vyjádřit čísla benchmarků.

3DMark (Wild Life Extreme) PCMark (Work 3.0) PCMark (battery) Geekbench 6 AnTuTu Benchmark 4360 bodů 18 051 bodů 13 hodin a 59 minut 2158 bodů SC 6881 bodů MC 1 834 733 bodů

Výdrž:

Příjemným překvapením nové Galaxy S24+ je také výdrž. I přesto, že telefon disponuje pouze 4900mAh baterií, dobrá optimalizace a úsporný procesor z něj dělají dobrého společníka na každodenní náročný provoz i méně náročnou víkendovou tůru. Při častém natáčení videí ve vysokém rozlišení, telefonování a braní telefonu do ruky co pár minut se domů vrátíte s pár desítkami procent baterie.

Pokud se však malinko uskromníte, rázem se z telefonu stane jedenapůldenní až dvoudenní telefon. Osobně jsem telefon používal jako primární zařízení, denně tedy proběhlo pár hovorů, komunikace skrze Telegram, prohlížení sociálních sítí, občasné focení a natáčení ve 4K a večer mi telefon ukazoval přibližně 35 % kapacity baterie.

K telefonu nedostanete v krabičce žádnou nabíječku, pouze metrový USB-C napájecí kabel. Nabíjet je možné smartphone až 45 W skrze kabel, poradí si však i s 15W bezdrátovým Qi/PMA nabíjením nebo 4,5W reverzním nabíjením, například sluchátek. Svojí 120W nabíječkou jsem tedy smartphone nabil na 50 % kapacity baterie za 24 minut, do plna pak telefon ležel na nabíječce 69 minut.

50 % baterie 70 % baterie 100 % baterie ± 24 minut ± 34 minut ± 1 hodina a 9 minut

Fotoaparát:

Nebyl by to prémiový smartphone, kdyby v dnešní době neměl také prémiovou fotovýbavu (nebo se o to výrobce alespoň nepokusil). V případě S24+ se však Samsung uchýlil k téměř tři roky staré výbavě, která by vzhledem k cenovému zasazení nějaké to vylepšení určitě zasloužila. Jediná výraznější novinka tak bohužel nastala pouze u selfie kamery. Ale pojďme popořadě.

Základem celé sestavy je hlavní 50Mpx fotoaparát se světelností f/1.8, duálním PDAF ostřením a optickou stabilizací, který můžete dobře znát už z předchozích generací S23. Fotoaparát dokáže konzistentně vytvářet krásně ostré snímky, které jsou (jak už je u Samsungu zvykem) typicky saturovanějšího rázu.

Své kvality předvádí fotoaparát i ve zhoršených světelných podmínkách, kde jsem byl překvapen kvalitou detailů. Sekundární 10Mpx teleobjektiv se světelností f/2.4, PDAF ostřením a 3násobným optickým zoomem tvoří krásně ostré a barevně líbivé fotografie po vzoru hlavního fotoaparátu, avšak v noci už je možné pozorovat mírnou ztrátu detailů na rozích fotek.

3násobný optický zoom (zdroj: Cnews)

Poslední z trojice zadních snímačů je 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv se světelností f/2.2 a úhlem záběru 120°. U něj je při bližším zkoumání možné poznat jeho technologickou zastaralost, stále s ním však za dne vyfotíte použitelné snímky, ovšem v noci už to taková hitparáda není.

Vepředu pak Samsung umístil 12Mpx selfie kameru se světelností f/2.2 a dual pixel PDAF. Vášniví selfíčkáři a vlogeři si přijdou na své, jelikož kamera dokáže konzistentně tvořit ostré a detailní fotografie s dobrou dynamičností. Ve fotoaplikaci pak naleznete nespočet filtrů, portrétních režimů a dalších funkcí, s kterými si hračičkové určitě vyhrají. Selfie kamera umožňuje natáčení 4K videí při 60 FPS, případně klasické 1080p video.

Skrze zadní fotoaparáty pak můžete natáčet až 8K video při 30 FPS, nejčastěji však budete natáčet ve 4K při 60 FPS nebo 1080p video. Líbila se mi funkce zpomalení jakéhokoliv natočeného videa podržením prstu na displeji, tato funkce (a většina ostatních) jsou však dostupné opět pouze v Galerii od Samsungu, což je pro nás, kteří intuitivně při prohlížení fotek zapínáme Google Fotky, malinko nezvyk.

Závěr:

Samsung Galaxy S24+ je suma sumárum výborný telefon, avšak v portfoliu řady Galaxy S24 tak trochu zapomenutý a trochu i zbytečný. Samsung se snaží všechno dělat tak akorát dobře a vytvořit ze svých telefonů maximálně univerzální produkty, což se mu v konečném důsledku daří dost dobře.

Za aktuální doporučenou cenu od 28 tisíc za 256GB variantu dostanete smartphone, který vám svým výkonem, displejem a fotovýbavou vydrží na dlouhá léta dopředu. Všechny funkce spojené s umělou inteligencí jsou pak příjemným bonusem.

Na druhou stranu je důležité neusnout na vavřínech a do svých prémiových zařízení dávat aktuální prémiovou výbavu, což se o několik let zastaralé fotovýbavy moc říci nedá. Zastaralá fotovýbava je zároveň mým asi jediným negativem, který bych u telefonu našel. Ve všech ostatních ohledech si totiž vedl výborně.

Ze všech tří představených S24 modelů mi však S24+ přijde bohužel nejvíce nevýrazný a osobně bych volil buď základní S24 kvůli jeho kompaktnímu tělu, nebo přímo S24 Ultra pro jeho nekompromisní výkon a prémiovou výbavu. Galaxy S24+ je prostě něco mezi.