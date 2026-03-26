Recenze Samsung Galaxy S26 Ultra: roky stejný telefon letos doplňuje trumf, který ohlídá vaše soukromí

Vzhled a celkové zpracování:
Letošní vlajková řada Galaxy S působí na první pohled snad ještě konzervativněji než loni. Změn je minimum a z designového hlediska je nové jen okruží kolem zadních fotoaparátů, které obepíná trojici vertikálních čoček.
Tím výčet novinek v designu víceméně končí. Telefon je sice o chlup větší a o pár gramů těžší, ale jde o detaily, kterých si v praxi sotva všimnete. Letošní Galaxy S26 Ultra dorazil na trh v tradičních šesti barevných variantách (fialová, černá, nebesky modrá, bílá, zlatá a stříbrno-šedá), přičemž mně se do rukou dostal právě kobaltově fialový kousek. V ruce vypadá nádherně a proti slunci hází elegantní odlesky.
Po konstrukční stránce pak Samsung už roky drží vysoký standard. Kombinace hliníkového rámu, skleněných zad (Gorilla Glass Victus 2) a displeje s novou funkcí Privacy Display, o které si však povíme později. Ocením musím zachované zakulacení rohů, za což vám poděkují hlavně vaše kapsy. Co se odolnosti týče, výrobce stále zůstává u IP68, zatímco konkurence v dané cenovce už dávno nabízí vyšší krytí IP69 či IP69K.
Parametry:
|
Rozměry a hmotnost:
|
163,6 × 78,1 × 7,9 mm; 214 g
|
Zpracování:
|
displej s odolným sklem Gorilla Armor 2, záda z odolného skla Gorilla Glass Victus 2, rám z hliníku, odolnost IP68
|
Displej:
|
6,9" Dynamic LTPO AMOLED 2X displej, 3 120 × 1 440 px, 120 Hz, HDR10+, jemnost 500 PPI, jas až 2600 nitů, Privacy display
|
Procesor:
|
Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm), 8jádrový, frekvence až 4,74 GHz, grafický akcelerátor Adreno 840
|
RAM a paměť:
|
12 GB RAM + 256 GB vnitřního úložiště
|
Selfie kamera:
|
12 Mpx, f/2.2, širokoúhlý, HDR, až 4K@60fps
|
Zadní fotoaparáty:
|
|
Nahrávání videa:
|
8K@30fps, 4K@120/60fps, 1080p@240/120/60fps, gyro-EIS, stereo, 10bit HDR
|
Baterie a nabíjení:
|
5 000 mAh, rychlonabíjení 60 W, bezdrátové nabíjení 25 W, reverzní napájení 4,5 W
|
Operační systém:
|
Android 16 s nadstavbou One UI 8.5 (7 let aktualizací)
|
Konektivita a funkce:
|
Displej:
Displej letošního modelu se na papíře prakticky neliší od loňské Galaxy S25 Ultra. Ostatně na druhou stranu, proč měnit něco, co v zásadě funguje skvěle. Opět tu máme 6,9" Dynamic LTPO AMOLED 2X panel s rozlišením 3 120 × 1 440 px a jasem až 2 600 nitů po celé ploše. Čitelnost je bezproblémová i na přímém slunci a minimální jas je naopak dostatečně nízký, aby vás displej neoslňoval ani v úplné tmě.
Největší prezentovanou novinkou je nová funkce ochrany displeje (Privacy Display), která pomocí upraveného uspořádání pixelů omezuje viditelnost při pohledu z boku. Nejedná se o žádnou softwarovou vychytávku, ale o technologii zabudovanou na hardwarové úrovni. Na papíře zní tato technologie skvěle, v praxi ale přichází s určitými kompromisy.
Při zapnutí jsem měl pocit lehce nižší ostrosti obrazu, při zapnutí maximální ochrany mi pak dokonce přišlo, že se rozlišení displeje výrazně snížilo. Zároveň jsem se nemohl zbavit pocitu, že mě při delším používání telefonu zkrátka bolí oči. A podle reakcí uživatelů na Redditu nejspíše nejde o můj ojedinělý problém. Je však možné, že jde o softwarový problém, který Samsung může časem opravit.
Samotná funkce nicméně funguje spolehlivě. Ať už ji zapnete na celý displej, nebo jen při zadávání hesla či zobrazování notifikací, vždy spolehlivě skryje před nenechavýma očima to, co má. Navíc si můžete nastavit, v jakých aplikacích se má funkce aktivovat. Pro každého, kdo nechce, aby mu někdo koukal přes rameno v MHD nebo na ulici, jde rozhodně o praktický a užitečný doplněk.
Uživatelské rozhraní:
Smartphony řady Galaxy S26 přicházejí s nadstavbou One UI 8.5, která oproti předchůdci přináší několik novinek a vylepšení. Mezi ty zajímavé patří detailnější přizpůsobení ovládacího panelu, včetně velikostí jednotlivých posuvníků a ikon. Vylepšení se dočkala také zamykací obrazovka, která nabízí animace živého počasí nebo možnost nahrávat jen vybranou část obrazovky.
Funkce Galaxy AI dostaly nový Now Nudge, které sleduje dění na displeji a podle kontextu predikuje a navrhuje vám další kroky. Například když plánujete výlet, telefon vám nabídne kontrolu kalendáře na určité datum. V praxi se mi však tato funkce neukázala ani jednou, což může souviset s absencí podpory češtiny v Galaxy AI.
Samsung také zapracoval na skenování dokumentů a generativních úpravách fotek v Galerii. Další drobné změny se propsaly i na domovskou obrazovku, kde ikony vrhají jemný stín a vytváří tak efekt, že plavou nad tapetou. Celkově je malých změn mnoho a pokud vás zajímají, najdete je v tomto seznamu.
One UI tak i nadále patří mezi funkcemi prošpikované rozhraní, které však místy nabízí až tolik, že se jeden snadno ztratí. Na druhou stranu je systém opravdu příkladně optimalizovaný, svižný a bez záseků. A když k tomu připočteme tradiční sedmiletou softwarovou podporu, po softwarové stránce se nedostatky hledají jen těžko.
Výkon:
Vlajkový telefon si žádá vlajkový výkon. A přesně to Galaxy S26 Ultra splňuje, ba naopak převyšuje. Uvnitř najdeme 8jádrový Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 vyrobený 3nm technologií, přičemž dvě jádra běží až na 4,74 GHz a zbylých šest dosahuje maximálně 3,62 GHz. K tomu přidejte 12 GB RAM a v mém případě 256GB vnitřní úložiště typu UFS 4.0 a výsledkem je extrémně výkonné železo, které se na mobilním poli máločeho zalekne.
Telefon jsem při testování nešetřil. Zkoušel jsem hrát moderní hry s RayTracingem, stříhat 4K video v CapCutu i delší natáčení. Ve všech scénářích fungoval bez zaváhání a neztrácel dech. Jedné, čeho si nelze nevšimnout, je trochu vyšší zahřívání při zátěži. Není to nic nepříjemného, že bych neudržel telefon v rukou, je však potřeba s tímto faktem počítat.
Pokud si stále nedokážete výkon chipsetu představit, může vám pomoci hrubý výkon z benchmarků.
Výdrž:
Zatímco jiní přecházejí na modernější křemíko-uhlíkové baterie s vyšší kapacitou, Samsung se v případě Ultry už roky drží stejné Li-Ion baterie s kapacitou 5 000 mAh. Na papíře to nemusí znít nijak převratně, přesto Samsung díky excelentní optimalizaci s výdrží doslova kouzlí. Osobně jsem při běžném používání dostal bez problému den a půl výdrže, při střídmějším používání pak nebyl problém jít i na dva dny.
Oproti loňsku se navíc výdrž v testovacím benchmarku PCMark zlepšila o zhruba hodinu a půl, což je velmi solidní posun. Vylepšené je i nabíjení, které nově zvládá až 60 W kabelem a 25 W bezdrátově s podporou Qi2.2. Bohužel na magnetické bezdrátové nabíjení můžeme bez samostatných krytů zapomenout. Mojí 100W nabíječkou jsem 50 % kapacity baterie nabil za krásných 19 minut, do plna pak stačilo asi 48 minut.
|
50 % baterie
|
70 % baterie
|
100 % baterie
|
± 19 minut
|
± 28 minut
|
± 48 minut
Fotoaparát:
Roky stagnující hardware je bohužel poznat i v případě fotovýbavy. Zatímco loni Samsung vyměnil 12Mpx ultraširokoúhlý snímač za 50 Mpx, letos zůstává sestava prakticky beze změn. Na jednu stranu to může působit jako roky trvající stagnace, na druhou je fér říct, že jde pořád o špičku mobilní fotografie.
Hlavní roli hraje 200Mpx snímač, který konzistentně podává skvělé výsledky za všech světelných podmínek. Fotky jsou ostré, s výborným dynamickým rozsahem a typicky „samsungovským“ saturovanějším podáním.
Při zoomování nastupuje dvojice teleobjektivů s 10 a 50 Mpx, které se starají o 3 a 5násobný optický zoom. Oba drží kvalitou vysoký standard a bez problémů navazují na hlavní senzor. Fotky z objektivů jsou detailní, dobře exponované a barevně vyvážené.
50Mpx širokoúhlý objektiv se záběrem 120° potěší hlavně přes den, kdy podává velmi dobré výslekdy. V noci už je znatelný úbytek detailů. Přední 12Mpx kamera sází hodně na softwarové doostřování, nicméně pro běžná selfíčka a videohovory bohatě postačí.
Zajímavostí je funkce horizontal lock, který dokáže „uzamknout“ obraz v jedné poloze bez ohledu na to, jak telefon otáčíte. Využívá k tomu vysoké rozlišení hlavního snímače a digitální výřez. Vypadá to efektně a na první vyzkoušení a pochlubení před kamarády určitě zaujme, praktické využití jsem pro ni ale hledal těžko.
Video pak zvládá Galaxy S26 Ultra až v 8K při 30fps, případně 4K při 60 fps na zadních i přední selfie kameře. Nechybí ani podpora 10bitového HDR videa, stereo zvuk a vysoce přesná stabilizace obrazu.
Závěr:
Z letošní Ultry mám ve finále trochu rozporuplné pocity. Na jednu stranu zamrzí dlouhodobá stagnace hardwaru a minimum inovací, na stranu druhou se nabízí otázka – má smysl vůbec měnit něco, co zkrátka funguje? Ano, v jednotlivých disciplínách vždy najdete konkurenty, kteří Ultru poráží. Když se ale na telefon podíváte jako na celek, Samsung tohle vyvážení zvládá už roky nejlépe ze všech.
Galaxy S26 Ultra tak znovu potvrzuje, že jde o mimořádně komplexní zařízení, kterému v zásadě nic nechybí a ve všech směrech podává velmi vyrovnaný výkon. Špičkový displej doplňuje nová hardwarová ochrana soukromí, skvěle optimalizovaný systém jde ruku v ruce s výbornou výdrží. A fotoaparáty, byť se za roky výrazně nezměnily, si stále drží místo mezi absolutní špičkou. A takto bych mohl pokračovat.
Za tuhle univerzálnost si ale Samsung nechává zaplatit. Mnou testovaná konfigurace (12/256 GB) vyjde zhruba na 35 690 korun. Za 512GB verzi dáte lehce přes 40 tisíc a vrcholná konfigurace s 16 GB RAM a 1TB úložištěm se pak šplhá k téměř 48 tisícům korun. Zda je to moc nechám na každém zvlášť.
|
Líbilo se mi:
|
Nelíbilo se mi:
|
+ opět špičkově vyvážená vlajka
|
- Privacy Display snižuje ostrost a unavuje oči
|
+ rychlé 60W nabíjení
|
- absence magnetů na zádech
|
+ skvělá výdrž baterie
|
- nízký mezigenerační posun
|
+ Privacy Display
|
+ skvělý stereo zvuk
|
+ dlouhá softwarová podpora
|
+ One UI 8.5 nabízí řadu zajímavých novinek