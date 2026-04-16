Recenze Vivo V70: skrytý talent vyšší střední třídy, na který se stojí za to podívat

Vzhled a celkové zpracování:
Nové Vivo V70 přichází se skutečně prémiovým zpracováním, které mnohdy v telefonech této cenové kategorie není standardem. Už při prvním uchopením do ruky získáte pocit, že držíte prémiovější stroj. Hliníkový rám narušený nenápadnými plastovými předěly pro antény střídá matné sklo na zádech s příjemně chladivým dotykem. Osobně se mi líbí oblejší hrany, díky kterým telefon příjemně padne v ruce.
Zadní strana letmým pohledem připomíná záda iPhonu 16 Pro. Při bližším zkoumání narazíte na odlišnosti, zejména u kruhového přísvitu a brandinzu ZEISS u čoček fotoaparátů. Nad plochá záda vystupuje masivní fotomodul o 3,3 mm, viklání na stole se tedy nevyhnete ani s ochranným krytem. Ocenit naopak musím přesunutí certifikačních popisů a prohlášení o shodě na rám, kde se krásně schovává a nijak neruší čistotu a krásu zad. Jedná se sice o malý detail, ale i ten je třeba ocenit.
Rozložením je pak Vivo V70 standardní jiným Androidům. Zapínací tlačítko s kolébkou změny hlasitosti najdete napravo, vrchní strana mimo mikrofony nabízí také infraport a šuplíček pro dvojici nanoSIM karet pak hledejte vespod. Celkově si Vivo zaslouží pochvalu za konstrukci, která působí skutečně poctivě a prémiově.
Parametry:
Rozměry a hmotnost:
157,5 × 74,3 × 7,4; 195 g
Zpracování:
displej s odolným sklem, skleněná záda, hliníkový rám, odolnost IP68
Displej:
6,59" AMOLED displej, 2750 × 1260 px, 120 Hz, HDR10+, jemnost 459 PPI, jas až 5 000 nitů (peak)
Procesor:
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm), 8jádrový, frekvence až 2,8 GHz, grafický akcelerátor Adreno 722
RAM a paměť:
8 GB RAM + 512 vnitřního úložiště
Selfie kamera:
50 Mpx, f/2.0, širokoúhlý, HDR, až 4K@60fps
Zadní fotoaparáty:
Nahrávání videa:
4K@60/30fps, 1080p@60/30fps, gyro-EIS, OIS
Baterie a nabíjení:
6 500 mAh, rychlonabíjení 90 W, reverzní napájení
Operační systém:
Android 16 s nadstavbou OriginOS s Google službami
Konektivita a funkce:
Obsah balení:
Displej:
Hlavní parádu tvoří 6,59" AMOLED panel se 120Hz frekvencí a rozlišením 2 750 × 1 260 px. V praxi jde o panel, kterému už dnes není prakticky co vytknout. Nabízí krásně syté barvy, čistelnost a v tomto případě i vysoký jas až 5 000 nitů (V HDR). Po celé ploše pak jas dosahuje 1 800 nitů.
Displej kryje sklo Xensation Core, což je alternativa Gorilla Glass vyráběná společností Schott. Z výroby najdete na displeji nalepenou ochrannou fólii, což může někoho potěšit. V nastavení pak nechybí možnosti úprav displeje, od barevného podání přes různé vizuální vylepšení až po styl písma. Samostatná kategorie je také věnována ochraně zraku.
Uživatelské rozhraní:
Vivo u svých telefonů sází na OriginOS 6 postavený na Androidu 16 s vlastním grafickým řešením. To zahrnuje přepracované ikony v nastavení, mírně upravené ovládací centrum a bohužel také hromadu předinstalovaného bloatwaru, který bohužel kazí prvotní dojmy. Vše nepotřebné jde naštěstí jednoduše odinstalovat, přesto bychom už od toho trendu mohli v roce 2026 upustit.
Moc pěkné je přizpůsobení zamykací obrazovky, kde máte na výběr mezi desítkami vkusných motivů a široké možnosti úprav, takže si vzhled snadno vyladíte podle sebe. Skvělé pro hračičky a lidi, co mají rádi vyšperkovaný každý detail svého zařízení. Že si Vivo potrpí na detailech, svědčí i plynulý přechod animace ze zamykací obrazovky do Always-on režimu. Drobnost, ale při každodenním používání udělá překvapivě velký rozdíl.
Podobných detailů je systém plný a postupně na ně budete při používání narážet. Origin OS 6 je krásně plynulý a svižný, i když animací je na můj vkus místy až příliš. To už ale záleží na osobních preferencích. Pochvalu zaslouží ultrasonická čtečka otisku prstů pod displejem, která funguje bleskově a bezchybně.
Vivo slibuje tomuto modelu 4 roky velkých aktualizací Androidu a 6 let bezpečnostních záplat. Konkurence je sice dál, ale stále můžeme najít i hůře podorované telefony. V tomto je Vivo ve zlatém středu.
Výkon:
Pod kapotou Viva V70 se schovává 8jádrový Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 vyrobený 4nm technologií s taktem jádra až 2,8 GHz. Nejde sice o absolutní špičku mezi mobilními čipy, výkonu má pro plynulé používání, multitasking a hraní na slušné úrovni více než dostatek.
K procesoru přichází kombo 8 GB RAM a velkorysé 512GB úložiště typu UFS 4.1 bez možnosti rozšíření o paměťové karty. V době paměťové krize je toto velmi štědrá hodnota. U RAM si můžete pomoci virtuálním rozšířením o dalších 8 GB. Při běžném používání s vámi telefon drží krok a na limity použitého křemíku narazíte spíše výjimečně. Ty se projeví typicky až u náročných her s maximálními detaily, kde je potřeba lehce ubrat z nastavení.
V každodenním provozu ale vše běží svižně a bez záseků. Při vyšší zátěži se nicméně záda telefonu dokáží poměrně zahřát, což může být při delším hraní trochu nepříjemné. Pro lepší představu poslouží výsledky z benchmarků.
Výdrž:
Díky moderní křemíko-uhlíkové baterii se může nové Vivo V70 pochlubit nadstandardní kapacitou 6 500 mAh, což vzhledem k rozměrům a dnešním trendům je příjemné překvapení. Výdrž je výrobná a při méně náročném používání není problém dostat se na dva dny bez nabíječky.
Největším žroutem energie zůstává displej, ale i tak jsou výsledky solidní. Posuďte sami. Při mém používání zhruba 3 hodin zapnutého displeje denně, nějaké hovory, sociální sítě a hudba v autě jsem na konci druhého dne zůstal na zhruba 20 % baterie.
Telefon podporuje 90W rychlé nabíjení s podporou reverzního drátového. Bezdrátové nabíjení zde bohužel chybí. Se 100W nabíječkou jsem se na 50 % dostal za přibližně půl hodinky, plné nabití zabralo zhruba další půl hodinku.
50 % baterie
70 % baterie
100 % baterie
± 33 minut
± 46 minut
± 1 hodina a 3 minuty
Fotoaparát:
Vivo V70 nabízí na první pohled nenápadnou, ale ve výsledku velmi povedenou fotovýbavu, která dokáže uspokojit i náročnější uživatele. Hlavní roli hraje 50Mpx snímač se světelností f/1.9 a velikostí 1/1.56", který díky optické stabilizaci a PDAF ostření podává ostré, detailní snímky s velmi slušným dynamickým rozsahem. I když samotná fotoaplikace nepůsobí úplně nejplynuleji, na výsledné kvalitě fotografií se to nijak negativně neprojevuje.
Druhým do party je 50Mpx periskopický teleobjektiv se světelností f/2.7 a 3násobným optickým zoomem. Ten si vede velmi dobře jak za dne, tak i v horších světelných podmínkách, kde dokáže scénu dostatečně prosvětlit a zachovat solidní úroveň detailů i vyváženou expozici.
Trojici na zádech uzavírá 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv se světelností f/2.2 a úhlem záběru 115° Ten už je spíše do počtu, jelikož za dobrého světla nabídne spíše průměrné výsledky. S ubývajícím světlem se kvalita rychle ztrácí a nastupuje digitální šum. Naopak přední 50Mpx selfie kamera mile překvapí úrovní detailů a celkově nadprůměrnou kvalitou v rámci cenové kategorie.
Dlouhodobá spolupráce Viva a ZEISS se promítá do fotografických stylů, které jsou optimalizované pro jednotlivé objektivy a dávají větší prostor kreativitě. Video zvládají přední i zadní kamery až ve 4K při 60 fps, přičemž optickou stabilizací se mohou pyšnit jen zadní senzory.
Závěr:
Z nového Viva V70 jsem byl celkově velmi příjemně překvapen. Jedná se v mnoha ohledech o vyvážený kousek, který sice nekraluje v jednotlivých kategoriích, ale jako celek dává velký smysl a bez problémů si najde místo u širokého spektra uživatelů. A proč?
Za aktuální zaváděcí cenu 14 tisíc dostanete prémiové zpracované zařízení se solidní fotovýbavou, super displejem a výkonem, který bez potíží vystačí i do dalších let. Potěší i na dnešní dobu relativně kompaktní rozměry, které už dnes (bohužel) nejsou samozřejmostí, a především nadprůměrná výdrž díky moderní baterii.
Vivo V70 tak mohu doporučit všem, kdo hledají dobře vybavený telefon rozumné velikosti za férovou cenu. Po skončení úvodní akce sice cena naroste na zhruba 16 tisíc, kde už telefon začíná dohánět konkurence, ale i tak jde o povedený kousek. Pokud se tak po Vivu V70 poohlížíte, pořiďte si jej hned v rámci akce za 14 tisíc, nebo si počkejte na některou ze slevových akcí, které s postupem času určitě přijdou.
Líbilo se mi:
Nelíbilo se mi:
+ prémiové zpracování a elegantní design
- místy trhavá fotoaplikace
+ odolnost podle IP68
|
- hromada bloatwaru
+ bohaté vnitřní úložiště
- absence bezdrátového nabíjení
+ nadstandardní výdrž baterie
+ kompaktnější rozměry a hmotnost
+ rychlé nabíjení
+ překvapivá fotovýbava