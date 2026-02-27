Šachy v Duolingu konečně naplno dorazily i do Česka. Nabídnou lekce i partie proti ostatním hráčům

Nová aktualizace populární aplikace pro výuku jazyka přináší do Česka dlouho očekávanou novinku. Duolingo po testovacím období oficiálně zpřístupnilo šachy široké veřejnosti, a to včetně uživatelů v Česku a na Slovensku.
Šachy se v aplikaci objevily už dříve, jejich oznámení přišlo loni v dubnu, ale dosud byly dostupné jen omezené skupině testovacích uživatelů. Teď si je může vyzkoušet prakticky každý, navíc s českými popisy i dabingem postavy Oskara.
Lekce i zápasy proti reálným hráčům
Po prvním spuštění se vás aplikace zeptá na úroveň vašich znalostí a nabídne výběr z pěti kategorií. Od naprostého začátečníka až po zkušeného hráče s Elo 1000+. Šachy lze trénovat formou samostatných lekcí podobně jako jazykové kurzy, nebo si rovnou zahrát partii proti Oskarovi nebo skutečným hráčům.
Na mém telefonu Samsung Galaxy S25 s předplatným Duolingo Super se šachy objevily po aktualizaci na verzi 6.68.3. Stejnou zkušenost hlásí i další lidé v mém okolí s předplatným a různými Android smartphony a stejnou verzí aplikace.