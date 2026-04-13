Škoda přišla se zvonkem na kolo, který přelstí i to nejpokročilejší ANC

Zvonek Škoda DuoBell
Přestože je zvonek čistě mechanický, chytrým analogovým trikem obchází slabinu všech algoritmů umělé inteligence, které se starají o potlačení hluku ve sluchátkách.

Automobilka Škoda, vědci z Univerzity v Salfordu a partneři ukázali zvonek na kolo, který pronikne přes chytré algoritmy sluchátek s aktivním potlačováním hluku (ANC). Zvonek je přitom plně mechanický. „Jedná se o chytrý analogový trik, který přelstí algoritmy umělé inteligence v těchto sluchátkách,“ říká Ben Edwards z agentury AMV BBDO, která se na rozvoji nápadu podílela.

Prostřednictvím akustických testů ANC technologie výzkumný tým identifikoval úzké frekvenční pásmo, bezpečnostní mezeru („safety gap“), která dovede filtry ANC sluchátek proniknout. Jde o rozmezí frekvencí 750–780 Hz. Odborníci tak zvonek s názvem DuoBell naladili právě i na tuto frekvenci. Má ale i další rezonátor, který je naladěný na vyšší frekvenci a díky speciálně navrženému kladívkovému mechanismu vytváří rychlé a nepravidelné údery. Tím generuje zvukové vlny, které ANC algoritmy nedovedou vyhodnotit dostatečně rychle, aby je potlačily.

Na nápadu pracovala podle serveru Lupa.cz i agentura PHD a na přípravě prototypu se podílela produkční společnost Unit 9. Projekt reaguje na stoupající počet nehod cyklistů s chodci, na kterém se podílí i obliba sluchátek s aktivním potlačováním zvuku.

Partneři testovali zvonek v Londýně, v němž má sluchátka s aktivním potlačováním hluku nosit až polovina chodců. Měření podle Škody ukázala, že chodci se sluchátky s aktivní funkcí potlačování hluku měli po aktivaci zvonku DuoBell až o 22 metrů více prostoru k reakci.

Školení Kubernetes

Testy probíhaly s kurýry společnosti Deliveroo v průběhu února. Podle firem si je kurýři chtěli ponechat. Automobilka chce dát k dispozici výzkumné poznatky a zjištění, které za vývojem stojí.

Tak údajně ANC potlačuje aktivně pouze nízké frekvence, ty vyšší pak spíše pasivně konstrukcí sluchátek (třeba ty gumové/molitanové špunty či kryty. A toto by měla být zrovna ta mezírka mezi pásmem které dokáže potlačit aktivně a tím co se potlačuje pasivně.
Akulacz


ŠKOLENÍ Proxmox: vytvořte si vlastní virtualizaci
VÍCE INFO