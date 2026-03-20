Steam odstartoval obří jarní slevobraní. Za lukrativní cenu můžete ulovit i velké AAA tituly

Na Steamu odstartoval každoroční jarní výprodej, ve kterém najdete klasicky stovky až tisíce her za zvýhodněnou cenu. Mezi nimi nejsou jen malé indie tituly, ale i velké AAA hry, které jsou i dnes stále relevantní a jejich hraním si užijete desítky hodin zábavy.
Při brouzdání slevami, které mohou místy dosáhnout až 90 %, narazíte i na kategorii „Great Deals“, což není nic jiného než výběr her s extra slevou, který by neměl uniknout vaší pozornosti. V něm najdete například Call of Duty: Modern Warfare za 147 korun nebo Warhammer 40,000: Space Marine 2 za 485 korun.
Najít zde můžete ale i tituly doslova za pár korun. Příkladem může být například Metro Last Light Redux za 24 korun, Resident Evil 3 za 97 korun, Sid Meier's Civilization V a Tom Clancy’s The Division 2 za 73 korun.
Pravost slev si můžete ověřit například skrze populární SteamDB nebo skrze některý ze srovnávačů (například gg.deals). Jarní výprodej na Steamu trvá do 26. března, máte tak téměř týden na objevování výhodných her nebo brouzdání napříč vaším seznamem přání.