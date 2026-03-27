Střední třída Samsungu Galaxy A57 a A37 oficiálně. Který z dvojice dává letos větší smysl?

Dominik Dobrozenský
Dnes
Samsung Galaxy A57 a Galaxy A37 5G
Nové modely řady Samsung Galaxy A zdražují kvůli nedostatku pamětí, ale otázkou zůstává, zda letos vyšší cenu dokážou obhájit i svou výbavou.

Samsung představil letošní modely řady Galaxy A, které tradičně míří do střední až vyšší střední třídy. Kvůli současnému nedostatku pamětí ale ceny povyskočily výš, a tak dává smysl podívat se, zda letos odpovídá i výbava.

Téměř jako vejce vejci

Oba telefony přichází s téměř totožným designem a z konstrukčního hlediska se liší hlavně velikostí a hmotností. Galaxy A57 je menší a lehčí (179 g), zatímco Galaxy A37 váží 196 g. Galaxy A57 seženete v šedé, tmavě modré, světle modré a fialové, Galaxy A37 pak v šedé, zelené, bílé a fialové. Oba modely mají třídu ochrany IP68, což chválím.

Rozdíly tak můžeme pozorovat až po zapnutí. Displeje obou modelů mají sice stejnou velikost 6,7”, 120Hz obnovovací frekvenci i rozlišení, ale Galaxy A57 nabízí lepší Super AMOLED+ panel, zatímco A37 pouze základní Super AMOLED.

Změny pokračují i pod kapotou. A57 pohání nový Exynos 1680, o výkon A37 se stará Exynos 1480. V případě Galaxy A57 budou v základu doplněny o 8 GB RAM a 128GB vnitřní úložiště, za příplatek dostanete až konfiguraci 12/256 GB. Horší situace nastává u Galaxy A37, kde najdete v základu jen 6 GB RAM a 128GB vnitřní úložiště. Obojí sice můžete za příplatek rozšířit, ovšem 6 GB už v dnešní době nemusí stačit.

Školení Kubernetes

Oba telefony pak sdílejí 5 000mAh baterii s podporou 45W nabíjení a Wi-Fi 6. Samsung Galaxy A57 nabídne navíc 3,5mm jack a modernější Bluetooth 6.0. Fotoaparáty jsou téměř totožné, hlavní 50Mpx snímač doplňuje 12Mpx ultraširokoúhlý (8Mpx u Galaxy A37) a 5Mpx makro. Vepředu je poté 12Mpx selfie kamera. Oba modely dokáží natáčet až 4K@30fps s podprorou gyroskopické stabilizace obrazu.

Recenze Samsung Galaxy S26 Ultra: roky stejný telefon letos doplňuje trumf, který ohlídá vaše soukromí Přečtěte si také:

Recenze Samsung Galaxy S26 Ultra: roky stejný telefon letos doplňuje trumf, který ohlídá vaše soukromí

Ceny a dostupnost

Oba modely se začnou na evropském trhu prodávat 10. dubna 2026. Při pořízení do 24. dubna nabízí Samsung 5% slevu z doporučené maloobchodní ceny. Do 30. dubna pak za napsání recenze o délce minimálně 250 znaků dostanete jako dárek Galaxy Fit3.

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

