Valve potají vrátil Counter-Strike: Global Offensive. Na Steamu se ihned zařadil mezi nejtrendovanější hry

Střílečka Counter-Strike je tu s námi už několik desítek let, a stále se jedná o nejhranější hru na Steamu. Nejvíce obliby si mezi hráči získal Counter-Strike: Global Offensive z roku 2012, který prošel před třemi lety velkým rebrandem na Counter-Strike 2, který ale přinesl mnoho nepopulárních změn. Hráči se proto snažili přesvědčit Valve k návratu původní verze a volání bylo nakonec vyslyšeno.
Counter-Strike: Global Offensive se vrací na scénu
Za svou dlouhou dobu existence si Valve vybudovalo skvělou pověst, a to hlavně díky naslouchání hráčům a prozákaznickému přístupu v důležitých záležitostech. To se znovu vyplatilo, protože společnost potichu přidala na Steam původní Counter-Strike: Global Offensive jako samostatnou záložku.
Ten dříve nebyl dostupný, protože se schovával přímo v Counter-Strike 2 jako „Legacy“ build hry a při přepnutí bylo nutné znovu stahovat soubory. Naštěstí to už neplatí, protože CS:GO nyní existuje samostatně. Dokonce byla zpřístupněna produktová stránka titulu, odkud si ho můžete stáhnout.
Hra má zatím znatelná omezení
Counter-Strike: Global Offensive si sice už lze opět zahrát, ale přináší velká omezení. Především zatím nefunguje matchmaking a veškeré předměty, jako skiny pro zbraně, hudební balíčky nebo truhly, nejsou vůbec dostupné. Mimo to nefunguje integrace se Steam achievementy, ani se nepodíváte do Workshopu.
Každopádně, hru si nyní můžete užít alespoň na komunitních serverech, s boty a všechny dříve odstraněné herní módy a mapy jsou přístupné. Zatím není jasné, zda Valve plánuje vrátit titulu plnou funkčnost, protože by tím došlo k fragmentaci komunity a část lidí by mohla nakonec úplně přejít na původní verzi.
Se snahou hráčů by ale mohlo dojít alespoň k částečnému oživení hry a vytvoření fanouškovských serverů by nemusel být žádný problém, pokud by vývojáři nechtěli vynaložit prostředky na spuštění těch oficiálních. U inventářů a Workshopu je to komplikovanější, tam je vyžadována aktivace v rámci síťové infrastruktury.
Zdroj: Dualshockers