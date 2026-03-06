Cnews.cz  »  Hry  »  Valve potají vrátil Counter-Strike: Global Offensive. Na Steamu se ihned zařadil mezi nejtrendovanější hry

Hry

Valve potají vrátil Counter-Strike: Global Offensive. Na Steamu se ihned zařadil mezi nejtrendovanější hry

Richard Šimáček
Dnes
2 nové názory

Sdílet

Counter-Strike Global Offensive Autor: Valve
Oblíbený Counter-Strike: Global Offensive byl v roce 2023 transformován na Counter-Strike 2 a mnoho hráčů mu nemohlo přijít na chuť. Komunita proto volala po návratu původní verze a Valve nakonec svolilo, má to však několik háčků.

Střílečka Counter-Strike je tu s námi už několik desítek let, a stále se jedná o nejhranější hru na Steamu. Nejvíce obliby si mezi hráči získal Counter-Strike: Global Offensive z roku 2012, který prošel před třemi lety velkým rebrandem na Counter-Strike 2, který ale přinesl mnoho nepopulárních změn. Hráči se proto snažili přesvědčit Valve k návratu původní verze a volání bylo nakonec vyslyšeno.

Counter-Strike: Global Offensive se vrací na scénu

Za svou dlouhou dobu existence si Valve vybudovalo skvělou pověst, a to hlavně díky naslouchání hráčům a prozákaznickému přístupu v důležitých záležitostech. To se znovu vyplatilo, protože společnost potichu přidala na Steam původní Counter-Strike: Global Offensive jako samostatnou záložku.

Counter-Strike: Global Offensive se ihned stal mezi hráči silně populární

Counter-Strike: Global Offensive se ihned stal mezi hráči silně populární

Autor: SteamDB

Ten dříve nebyl dostupný, protože se schovával přímo v Counter-Strike 2 jako „Legacy“ build hry a při přepnutí bylo nutné znovu stahovat soubory. Naštěstí to už neplatí, protože CS:GO nyní existuje samostatně. Dokonce byla zpřístupněna produktová stránka titulu, odkud si ho můžete stáhnout.

Hra má zatím znatelná omezení

Counter-Strike: Global Offensive si sice už lze opět zahrát, ale přináší velká omezení. Především zatím nefunguje matchmaking a veškeré předměty, jako skiny pro zbraně, hudební balíčky nebo truhly, nejsou vůbec dostupné. Mimo to nefunguje integrace se Steam achievementy, ani se nepodíváte do Workshopu.

Každopádně, hru si nyní můžete užít alespoň na komunitních serverech, s boty a všechny dříve odstraněné herní módy a mapy jsou přístupné. Zatím není jasné, zda Valve plánuje vrátit titulu plnou funkčnost, protože by tím došlo k fragmentaci komunity a část lidí by mohla nakonec úplně přejít na původní verzi.

Školení Hacking

Se snahou hráčů by ale mohlo dojít alespoň k částečnému oživení hry a vytvoření fanouškovských serverů by nemusel být žádný problém, pokud by vývojáři nechtěli vynaložit prostředky na spuštění těch oficiálních. U inventářů a Workshopu je to komplikovanější, tam je vyžadována aktivace v rámci síťové infrastruktury.

Daniel Vávra končí jako kreativní ředitel Warhorse Studios. Pozornost upře na nový obor Přečtěte si také:

Daniel Vávra končí jako kreativní ředitel Warhorse Studios. Pozornost upře na nový obor

Zdroj: Dualshockers

Vstoupit do diskuse (2 názory)

Autor článku

Richard Šimáček

Témata:

Anketa

Kterou streamovací službu využíváte/máte nejraději?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz
https://store.steampowered.com/app/4465480/CounterStrikeGlobal_Offensive/?curator_clanid=4777282
Dominik Dobrozenský


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Řešení vysokých cen RAM a SSD hned tak nebude

Lidl Outlet opustil Olomouc a zamířil na sever Moravy

Připravit, pozor, teď! Spouštíme Channeltrends Awards 2025

AI se snaží promlouvat i do stavebnictví

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

Zahrávají si ČEZ či E.ON s čínským ohněm?

Lidé si mohou nechat zdarma vyšetřit znaménka, zrak i cukr

Školkovné se vrací. S jakou obměnou?

V Česku už seženete exkluzivní ASUS ProArt GoPro Edition

Proč mají vysavače mikrofony? Omylem ovládl tisíce vysavačů DJI

Paramount získal Warnery a Netflix na tom vydělal

U dědečkova stavu našla smysl a teď oživuje unikátní tkaní

Po rodičovské na pracák. V prvních měsících dostanete 19 269 Kč

Česko se přímo podílí na evropské strategii pro čipy

Standardizace sítí 6G se soustředí na 6GHz pásmo a možnosti sdílení

Digitalizační masakr: stát chce data o zaměstnancích

Vývojáři už kód nepíší, kočírují smečky AI agentů

AI prolomila celou firemní infrastrukturu za 21 hodin

Energetické infrastruktuře bez chytrého řízení hrozí kolaps

Před otevřením baru přišel lockdown, teď prodává znalosti

ŠKOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI