Výdejní boxy v ohrožení: kvůli stavebnímu zákonu by některé mohly zmizet, další by bylo složitější vybudovat

Aktuálně projednávaná novela stavebního zákona má v první řadě zjednodušit povolovací procesy stavebního řízení. Týká se tak však primárně velkých developerských projektů a bytové výstavby. Jak ale nyní upozornilo Sdružení místních samospráv, novela by se měla dotknout také výdejních boxů. Ty by začaly spadat do kategorie drobných staveb a musely by splňovat nová pravidla.
Podle územního plánu
V současné době stačí doručovacím společnostem při zřízení boxu souhlas vlastníka pozemku, na kterém má stát. Pouze v případě, že je nutné vybudovat infrastrukturu v podobě elektrické přípojky, je třeba projít povolovacím řízením (nejen) stavebního úřadu. To se ale týká jen hrstky současných boxů.
Podle novely by se však boxy staly tzv. stavbami ve volném režimu. K jejich zbudování by stále nebylo nutné stavební povolení, musely by ale splňovat víc kritérií. V prvé řadě by musely být umísťovány v souladu s územním plánem, stejně tak by pravděpodobně musely splňovat umístění 2 metrů od hranice vedlejšího pozemku. Pokud by tuto podmínku box nesplnil, posunul by se do kategorie jednoduché stavby, kde je již (zjednodušené) povolení stavebního úřadu vyžadováno.
Boxy ve veřejném prostranství by žádným způsobem nesměly narušit bezpečný pohyb chodců a zasahovat do průchozího prostoru kolem vodicích liníí. Asi největší změnou by potom bylo nutné napojení na dopravní infrastrukturu. Boxy by tak mohly jít umístit pouze na místo poblíž komunikace.
Petr Halada, předseda Sdružení místních samospráv ČR k projednávané novele dodává: „Zařazení výdejních boxů mezi drobné stavby je v jasném rozporu se snahou o zachování dostupnosti služeb na venkově. Zároveň jde tento krok proti deklarovanému cíli samotné novely, kterým je zrychlení a zjednodušení povolovacích procesů. Dochází k paradoxní situaci, kdy se zjednodušení dočkají zejména velké developerské stavby s významným vlivem na své okolí, zatímco v případě boxů dochází naopak ke zpřísnění“. Novela je aktuálně ve 2. čtení, byť ještě probíhá projednávání v Ústavně-právním i Hospodářském výboru. Pokud by se novelu povedlo projednat podle harmonogramu, pak by měla začít platit už k 1. červenci 2026.
Zdroj: SMSČR