Výdejní boxy v ohrožení: kvůli stavebnímu zákonu by některé mohly zmizet, další by bylo složitější vybudovat

Matěj Vlk
Dnes
Box Zasilkovna Autor: Packeta
Boxy by nově musely splňovat například pravidlo 2 metrů od vedlejšího pozemku.
Od 1. července by měla začít platit novela stavebního zákona, která přesouvá výdejní boxy mezi tzv. drobné stavby, které musí splňovat přísnější pravidla při stavbě.

Aktuálně projednávaná novela stavebního zákona má v první řadě zjednodušit povolovací procesy stavebního řízení. Týká se tak však primárně velkých developerských projektů a bytové výstavby. Jak ale nyní upozornilo Sdružení místních samospráv, novela by se měla dotknout také výdejních boxů. Ty by začaly spadat do kategorie drobných staveb a musely by splňovat nová pravidla.

Podle územního plánu

V současné době stačí doručovacím společnostem při zřízení boxu souhlas vlastníka pozemku, na kterém má stát. Pouze v případě, že je nutné vybudovat infrastrukturu v podobě elektrické přípojky, je třeba projít povolovacím řízením (nejen) stavebního úřadu. To se ale týká jen hrstky současných boxů.

Podle novely by se však boxy staly tzv. stavbami ve volném režimu. K jejich zbudování by stále nebylo nutné stavební povolení, musely by ale splňovat víc kritérií. V prvé řadě by musely být umísťovány v souladu s územním plánem, stejně tak by pravděpodobně musely splňovat umístění 2 metrů od hranice vedlejšího pozemku. Pokud by tuto podmínku box nesplnil, posunul by se do kategorie jednoduché stavby, kde je již (zjednodušené) povolení stavebního úřadu vyžadováno.

Alza a PPL prohlubují spolupráci. Balíky nově odešlete i přes AlzaBoxy Přečtěte si také:

Boxy ve veřejném prostranství by žádným způsobem nesměly narušit bezpečný pohyb chodců a zasahovat do průchozího prostoru kolem vodicích liníí. Asi největší změnou by potom bylo nutné napojení na dopravní infrastrukturu. Boxy by tak mohly jít umístit pouze na místo poblíž komunikace.

Petr Halada, předseda Sdružení místních samospráv ČR k projednávané novele dodává: „Zařazení výdejních boxů mezi drobné stavby je v jasném rozporu se snahou o zachování dostupnosti služeb na venkově. Zároveň jde tento krok proti deklarovanému cíli samotné novely, kterým je zrychlení a zjednodušení povolovacích procesů. Dochází k paradoxní situaci, kdy se zjednodušení dočkají zejména velké developerské stavby s významným vlivem na své okolí, zatímco v případě boxů dochází naopak ke zpřísnění“. Novela je aktuálně ve 2. čtení, byť ještě probíhá projednávání v Ústavně-právním i Hospodářském výboru. Pokud by se novelu povedlo projednat podle harmonogramu, pak by měla začít platit už k 1. červenci 2026.

Zdroj: SMSČR

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky.

Nejnovější články

Komerční sdělení

Dále u nás najdete

Temu jako lakmusový papírek: Proč pro schopné e-shopy není hrozbou

Ivo Šmoldas zdědil nemoc ledvin a musel na tran­splantaci

Máte restauraci nebo hospodu? Dejte pozor na hackery

Otestovali jsme ultrychlý čínský SSD disk

Lipedém a celulitida se dědí. Lékař radí, jak na prevenci

Zaměstnanci musejí do hlášení doplnit údaje o zaměstnancích

Amazon chce rozvíjet OpenAI, nalije do něj až 50 miliard dolarů

V Česku nejvíc frčí WhatsApp. A co dál?

Mzdy ovlivní několik novinek. Měly by pomoci hlavně ženám

Co agent, to člověk – start-up představuje nové ověřování identity

Kyberútoků v Česku přibývá. Jen NIS2 a DORA ale firmy nespasí

Nová zelená úsporám, nebo lobby bank? Sítě vřou kvůli úvěrům

Dotazy a odpovědi kolem okruhu zaměstnanců pro účely JMHZ

Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy (2.)

Qualcomm chce Nvidii konkurovat v provozu AI

Děti tráví hromadu času před obrazovkami. Co to znamená?

Daňové přiznání za rok 2025: Jak si snížit daň?

Netflix v Česku znovu zdražuje

Unikátní studie Anthropicu odhaluje, co si lidé myslí o AI

Čech buduje fintech z platebního chaosu Latinské Ameriky

ŠKOLENÍ Proxmox: vytvořte si vlastní virtualizaci
VÍCE INFO