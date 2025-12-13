Výkonnější GPU od Intelu je opravdu na cestě. Už má zmínky na webu, vypadá to na 300W spotřebu

V podstatě celý letošní rok čekáme na výkonnější GPU Intel Arc generace B (Battlemage), které by se zařadilo nad karty Arc B570 a B580 oznámené už před rokem v prosinci. Intel v rámci Battlemage chystal ještě větší výkonnější GPU označené BMG-G31. Dlouho to vypadalo, že je zrušené, ale v létě se znovu začalo mluvit o možnosti jejich vydání. To už je také dlouho, ale známky ukazující na to, že tyto karty se stanou skutečností, opět sílí.
Arc B770 a BMG-G31
O jakém GPU je zde řeč? Zatímco karty Arc B580 obsahují čip BMG-G21 s 2560 shadery (20 Xe Core) a 192bitovou sběrnicí, vyšší model BMG-G31 mělo být GPU s 4096 shadery (tedy 32 Xe Core) a 256bitovou sběrnicí. Na něm založená herní grafika by tedy mohla dát dejme tomu o 50 % vyšší hrubý výkon a o 33 % lepší paměťovou propustnost, pravděpodobně by šlo paměť GDDR6 s kapacitou 16 GB. Objevily se sice zprávy o GDDR7, ale ty nejspíš nejsou podložené.
Nepůjde tedy o highendovou kartu, spíše něco na úrovni GeForce RTX 5060 Ti, jíž asi bude muset konkurovat nižší cenou – pokud Intel nepřekvapí. Předpokládá se, že by grafika mohla nést jméno Arc B770 (podle modelu A770 v minulé generaci), ale asi to není úplně nevyhnutné, Intel může zvolit i označení B780 a označení B770 nechat pro ořezaný model.
BMG-G31 oficiálně potvrzen
Intel v květnu během Computexu naznačil, že toto GPU není zrušeno a ačkoliv od té doby uplynulo sedm měsíců, což mnoho naděje zase nahlodat, zdá se, že je konečně na cestě. Přímo na webu Intelu se totiž objevila informace o tomto GPU v poznámkách k softwaru VTune. Tento profilovací nástroj pro vývojáře dostal ve verzi 2025.7 podporu pro GPU označené „Intel Arc Battlemage (BMG-G31)“. Tedy přesně pro očekávaný větší čip s 32 Xe Core.
Není řečeno,v jakém modelu karty se toto GPU objeví, takže ještě není čas vyloženě jásat. Karta Arc totiž nemusí být nutně jen herní model, který by nás zajímal. Může jít i o model Arc Pro určený pro pracovní stanice a dnes nejvíc pro AI aplikace. Tato karta by na jednu stranu mohla mít více paměti (32 GB místo 16 GB, které se předpokládají u herní Arc B770), ale určitě bude výrazně dražší, možná dvakrát nebo třikrát.
300W herní karta?
Určitým náznakem, že by mohlo jít spíše o herní kartu, může být separátní únik, který se ve stejné době objevil. V databázi přepravy balíků bylo objeveno, že Intel už někam posílal vzorky a komponenty karty s identifikátory, které jsou považované za kód čipu BMB-G31 (N38341–001). Podle protokolu o přepravě je na tomto GPU (tedy asi na onom velkém Battlemage) založená grafická karta pro desktop se spotřebou 300 W.
To by mohlo ukazovat na herní grafiku, protože workstation karty se obvykle snaží o nižší TDP, byť i zde je tlak na zvyšování spotřeb, takže ani kartu Arc Pro s 300W spotřebou vyloučit nelze. Kromě toho jsou zmíněny držáky či kryty pro ventilátory, takže karta je aktivně chlazená. To tedy vylučuje serverový AI akcelerátor (ty bývají pasivní), ale pořád může jít o workstation kartu Arc Pro.
Nicméně – pokud Intel pustil čip BMG-G31 do výroby, tak bude mít zájem získat z něj co největší tržby a pokud možno co největší objem prodejů, aby se mu aspoň část nákladů na vývoj vrátila. Pokud by firma vydala tento samostatný čip pouze do „Pro“ segmentu, šla by proti tomuto cíli. Proto bychom spíše očekávali, že kdy už BMG-G31 nebylo zrušeno a bude se vyrábět, lze čekat nejen karty Arc Pro, ale i herní model Arc B770 (a nejspíš také levnější ořezaný model například B750, využívající křemík s defekty z výroby).
Kdy přesně se dá vydání této karty vyhlížet, ale zatím nevíme. Na vydání před koncem roku už to nevypadá (to bychom už viděli úniky). Intel tak kartu odhalí nejdřív v lednu na CES 2025, ale dostupnost může být o něco opožděná. Snad ale dlouhé čekání konečně skončí.
Tape-out o rok později než u menšího čipu?
Začíná to zapadat do už poměrně starých zpráv podle kterých Intel ještě na podzim 2024 neměl hotový tapeout většího čipu Battlemage, třebaže už v té době pomalu měly jít na trh karty B570 a B580 s menším křemíkem BGM-G21. Tehdy se zdálo nelogické, že by tape-out druhého čipu stejné generace měl být o rok později, ale dost možná tato podivnost byla pravdivá.
Pokud Intel grafiku s BMG-G31 vydá až teď, může to právě odpovídat takto opožděnému dokončení čipu – od tape-outu obvykle trvá zhruba rak, než může být uvedený reálný produkt do prodeje. Sice je to pro Intel obchodně krajně nevýhodné, protože má o rok kratší čas na to, aby se mu investice do vyvinutí čipu vrátily, ale možná to tak prostě dopadlo třeba kvůli škrtům v rozpočtu pro grafickou divizi. Doufejme, že příští generace Celestial, od níž už máme oficiálně potvrzenou existenci minimálně jednoho samostatného GPU, bude mít větší štěstí.