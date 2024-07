Vyzkoušeli jsme: ACDSee Gemstone Photo Editor 14

Proč vlastně mít druhý fotoeditor, když mnohem známější vlajková loď se jménem ACDSee Photo Studio existuje v několika verzích, takže firma rozhodně něco ořezaného nepotřebuje?

Program je to rozhodně zajímavý. Umí hodně, ale občas jsem měl pocit, že je to úlitba současné módě. Najdeme zde většinu klasických fotoeditačních kroků, na první pohled uvidíme celkem tradičně vypadající uživatelské rozhraní. Nicméně řada hledaných funkcí je umně skrytá pod nečekanými názvy nebo tam, kde je nebudeme čekat.

Pod běžnou lištou EDIT nenajdeme téměř nic, kroky jsou ukryty pod FILTERS. První minuty či hodiny tedy nebudou nejpříjemnější. Pokud se ale nezatvrdíme, má Gemstone v nejnovější verzi co nabídnout.





Zdroj: YouTube.com

Hodně mluví o umělé inteligenci, ovšem k tomu si musíme pracně stahovat řadu částí zvlášť, protože základní instalace je nenatáhne a ani to nenabídne. Když už všechno máme, funguje to rychle a kvalitně, i když mám pocit, že to, co dnes Gemstone dělá pod módním označením AI, mají konkurenční programy často také, jen to nazývají speciální algoritmus nebo podobně.

ACDSee Gemstone Photo Editor 14 Autor: Václav Větvička ACDSee Gemstone Photo Editor 14 Autor: Václav Větvička ACDSee Gemstone Photo Editor 14 Autor: Václav Větvička

Příkladem budiž třeba výměna oblohy. Nabídka je bohatá, práce s tím je velice jednoduchá a mraky vyměníme raz dva. Oblohu si ale u jiných programů můžeme měnit již dávno a stejně jako zde lze dělat změny mírné nebo šlápnout na plyn tak, že vzniklý obrázek nepozná ani jeho autor.

Cena těsně pod 80 dolarů nerozbije rodinné prasátko. Za to dostanete kvalitní fotoeditační software, který se s požitkem zaměřuje na práci s vrstvami, vládne práci s formátem RAW nedestrukčním způsobem a ještě k tomu nabídne AI. Rozhodně se jedná o kvalitní program, a pokud na počítači nic pořádného nemáte, chybu rozhodně neuděláte. Nevýhodou je, že se jeho ovládání budete o trošku déle učit.