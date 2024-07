Velké změny u Ryzenů 9000X3D? Větší kapacita ani dva V-Cache čiplety se nechystají

Jeden ze zástupců AMD po veletrhu Computex zmínil, že 3D V-Cache v procesorech Ryzen 9000X3D s architekturou Zen 5 by měla mít různá zlepšení proti předchozím generacím, což podnítilo všelijaké spekulace o tom, co všechno by mohlo být jinak. Od té doby se vynořilo tvrzení, že nově tyto procesory budou odemčené pro přetaktování. Teď ale máme informace o tom, co třetí generace herních procesorů s 3D V-Cache naopak mít nebude.





Web WCCFtech, který prve přinesl zvěst o tom, že tentokrát tyto procesory už půjdou přetaktovat, což u generace 5000X3D a 7000X3D nejde, teď přišel s rámcovými informacemi o konfiguraci Ryzenů 9000 s 3D V-Cache. Vypadá to, že v nich žádná překvapení nebudou, budou prakticky kopírovat dnešní modely Ryzen 7000X3D.









Vrcholem nabídky bude 16jádrový Ryzen 9 9950X3D, pod ním bude Ryzen 9 9900X3D s 12 jádry a nakonec osmijádro Ryzen 7 9800X3D. To bude asi opět nejvýhodnější. Je zajímavé, že AMD zachovalo model 9900X, přestože v nynější generaci je o 12jádrový model nejmenší zájem z těchto tří variant.





WCCFtech už uvádí i kapacity pamětí cache, u kterých je hlavní to, že se nezmění. Spekulace, že by kapacita 3D V-Cache mohla být u Zenu 5 vyšší, se tedy nepotvrdily, čiplet bude stále přidávat jen 64 MB k existující 32MB L3 cache přítomné v samotném CPU čipletu s jádry Zen5, takže výsledkem zase bude 96 MB L3 cache na jeden CPU čiplet (toto bude kapacita u modelu 9800X3D).

16jádrové a 12jádrové modely s 3D V-Cache na všech jádrech nebudou

AMD ale současně ani neudělá to, po čem řada lidí volala, a sice model s 3D V-Cache na dvou čipletech. WCCFtech uvádí, že Ryzen 9 9950X i Ryzen 9 9900X ponesou celkem jen 128 MB L3 cache – na jednom čipletu (s 3D V-Cache) 96 MB, zatímco druhý čiplet bude obyčejný „holý“ s 32MB L3 cache.

Modely procesorů AMD Ryzen 9000X3D Autor: WCCFtech

Toto také může znamenat, že maximální dosažitelné frekvence s 3D V-Cache budou stále o něco zhoršené, jelikož to je vedle nákladů jeden z důvodů, proč modely 7900X3D a 7950X3D dostávají čipletovou cache jen na jednom z CCD – umožňuje to, aby jádra na druhém obyčejném CCD mohla dosáhnout vyšších frekvencí ve standardních jednovláknových aplikacích.

Vydání za tři měsíce?

WCCFtech píše, že označení modelů nemusí být ještě definitivní, takže čísla procesorů (9800X3D, 9900X3D, 9950X3D) se ještě teoreticky mohou změnit, parametry ale už asi nikoli. Vydání je očekáváno koncem léta nebo začátkem podzimu, ale toto ještě není definitivně potvrzeno. Pořád se tedy asi nedá vyloučit, že se na tyto procesory bude čekat až do ledna.





Zdroje: WCCFtech, VideoCardz