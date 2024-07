Velké změny pro 3D V-Cache v Zenu 5? Procesory Ryzen 9000X3D už prý nemají zakázané přetaktování

Po Computexu se objevila zpráva, že by procesory AMD s architekturou Zen 5 a 3D V-Cache, které vyjdou po standardních modelech Ryzen 9000, mohly mít nějaké zajímavé novinky navíc proti předchozím generacím V-Cache, což zmínil zástupce firmy Donny Woligrosky. O co přesně půjde, ale nebylo řečeno. Zdá se, že tou novinkou by podle aktuálních zpráv mohla být možnost přetaktování těchto CPU, která doteď chyběla kvůli delikátnosti 3D čipletů.

Ve zmíněném rozhovoru, který přinesl web PC Gamer, nebylo řečeno konkrétně, v čem by zlepšení 3D V-Cache u Ryzenů 9000 mohla spočívat. Woligroski řekl pouze, že AMD nechce usínat na vavřínech a v Zenu 5 s 3D V-Cache by technologie měla být v nějakých ohledech vylepšená. Což bez konkrétních informací může znamenat prakticky cokoliv, hypoteticky třeba jen to, že pouzdro procesoru bude modely X3D o trošku lépe chladit.

Přetaktování jader s 3D V-Cache

Web WCCFtech teď ale přinesl informaci, že by opravdu mohla být připravována poměrně zásadní změna. Ryzeny 5000X3D měly zcela zamčené přetaktování a ani u generace 7000X3D nebylo možné zvýšit napětí a takt, i když firma zpřístupnila „lehké“ přetaktování přes funkci Precision Boost Overdrive. Ta ponechává procesor v jeho standardním režimu řízení frekvencí, ale zvýší v něm limity spotřeby a proudu, s nimiž může pracovat. Rozsah boostů se tedy nezmění, ale zejména při vícevláknových zátěžích může CPU držet praktické takty výš v rámci tomto rozsahu. Povolená byla také funkce Curve Optimiser, která funguje podobně, také v rámci standardních boostových frekvencí.





Podle WCCFtechu by ale Ryzeny 9000X3D měly už mít povolené plnotučné regulární přetaktování, které bylo dosud zamčené. Web to údajně zjistil od svých zdrojů. Vedle PBO a Curve Optimiseru bude podle tohoto zdroje prý možné měnit násobič procesoru, a tím navýšit jeho maximální frekvenci, a také napětí, tedy asi všechny možnosti manuálního OC.

Přetaktování, a zejména zvedání napětí bylo však na procesorech s 3D V-Cache omezené z dobrého důvodu – technologie 3D čipletů nezvládala vyšší napětí, která při OC procesorů nadšenci běžně požívají. Ze stejného důvodu také CPU jádra s 3D V-Cache nedosahovala tak vysokých frekvencí jako standardní, jejich maximální boosty byly 4,5 GHz u generace 5000X3D a něco málo přes 5,0 GHz u generace 7000X3D. Pro tyto procesory je destruktivní už pásmo napětí někde nad 1,3 V, předtím ještě považované za bezpečné.

Je tedy otázka, zda povolení přetaktování u generace 9000X3D neznamená, že se podařilo tyto problémy odstranit nebo omezit, a V-Cache již je schopná zvládat vyšší napětí. To by bylo dost zásadní, protože by pak procesory s 3D V-Cache mohly také dosahovat na vyšší boostové frekvence a nebyla by u nich regrese v jednovláknovém výkonu (kvůli nižším maximálním boostům). Ovšem ze zprávy WCCFtechu je toto asi předčasné vyvozovat. Důvod odemčení přetaktování může být i jiný.

Procesory AMD Ryzen 9000 a architektura Zen 5 – Prezentace na Computexu 2024 Autor: AMD, via Anandtech

Je možné, že citlivost na vyšší napětí se nezmění a i při přetaktování budou procesory uplatňovat přísné limity na zvýšení „voltáže“. To by mohlo znamenat, že teoreticky bude OC dovolené, ale v praxi s tím mnoho nedosáhnete, protože na většině čipů nebude možné takty podpořit dostatečným napětím, aby vyšší frekvence byly stabilní. Také by například mohl být háček v tom, že by se povolení přetaktování týkalo modelů s dvěma CCX, kdy OC by byl povolen na čipletu bez 3D V-Cache, zatímco čiplet bez 3D V-Cache by zůstal zamčený.

Případné odemčené přetaktování tedy může, ale i nemusí být nějakým velkým „gamechangerem“. Zatím je tuto zprávu samozřejmě třeba brát s rezervou, mimo tvrzení WCCFtechu ještě z jiných zdrojů potvrzená není a je zde riziko, že může jít jen o něčí spekulaci.

Vydán v září, nebo až v novém roce?

Podle zprávy webu Club386 by tyto procesory mohly vyjít relativně brzo. Zatímco dřív se předpokládalo, že AMD z nich udělá tak trochu refreshovou generaci pro rok 2025 a vyjdou až v lednu na CES 2025, tento web uvádí, že na Computexu mu výrobci desek neoficiálně sdělili, že X3D modely by mohly vyjít již v září. Možná tedy nebudeme na odhalení čekat úplně dlouho. I toto je však nepotvrzená zpráva, opět tedy je třeba brát ji s rezervou.

Zdroje: PCGamer, WCCFtech, VideoCardz (1, 2)