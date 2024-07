Nové samostatné grafiky Intelu opět budou vyráběné v TSMC, stejným procesem jako konkurence

Intel by měl koncem roku konečně vydat generaci svých samostatných grafik „Battlemage“ s architekturou Xe2 HPG, která už ale bude po většinu svého působení konkurovat kartám Radeon RX 8000 od AMD a Nvidia GeForce RTX 5000. Vypadá to ale, že Intel ale bude mít jednu výhodu na své straně – Battlemage bude na stejném nebo podobném výrobním procesu, a alespoň tedy nebude znevýhodněný hned na startovních pozicích.





Podle webu DigiTimes se Intel na výrobě těchto GPU také tentokrát dohodl s TSMC. Už předchozí generace Arc „Alchemist“ používala 6nm proces TSMC (N6), místo vlastních továren Intelu (v tomto byly grafiky napřed, nyní touto cestou půjdou dokonce i procesory). Důležité ale je, že Battlemage zvolí nový, modernější výrobní proces. Tím má podle DigiTimes být technologie N4, tedy 4nm proces, jenž je vylepšenou evolucí 5nm technologie N5.





Zatímco procesory Intel Lunar Lake a Arrow Lake již použijí 3nm proces TSMC (N3B), grafiky tedy budou o něco konzervativnější a zůstanou u 4nm procesu. Intel tím přijde o možnost být napřed před AMD a Nvidií, ale je možné, že 3nm technologie ještě pro výkonná GPU s poměrně velkými čipy nebyla připravená.

Grafika Intel Arc generace Alchemist (ilustrace) Autor: Intel

Intel by s 4nm procesem fakticky měl mít téměř stejnou startovní pozici jako Nvidia. U její nové generace Blackwell se totiž sice nejprve hovořilo o 3nm výrobním procesu, ale GPU Blackwell zdá se nakonec také požívají jen 4nm proces. Je ovšem možné, že ten Nvidie bude trošku lepší než N4 používaný Intelem, protože Nvidia dostala od TSMC vlastní custom proces 4N (a nyní 4NP). Ten je sice odvozený stále od 5nm procesu jako N4, ale mohl by mít agresivní optimalizace propojené s se specifickými optimalizacemi hardwarového návrhu GPU Nvidia. Výsledkem by mohly být lepší výkony a efektivita (byť za cenu obtížnějšího návrhu) než s univerzálním procesem N4.

Nicméně pořád by asi po stránce kvality použité technologie mohl Intel být na podobné startovací pozici a ve výsledku se tedy ukáže, kdo má jak kvalitní grafickou architekturu a dokáže z výrobní technologie víc dostat.

Trošku otázka je nová generace grafik AMD. Jeho Radeony RX 8000 nemají zatím potvrzeno, jakou výrobní technologií budou vyráběné. Má ale jít o levnější grafiky pro mainstream a není tak asi pravděpodobné, že by využívaly drahou 3nm technologii. Pravděpodobný je pro ně tedy také 4nm proces TSMC, takže i zde Intel nebude po stránce použité technologie v nevýhodě a opět tedy bude rozhodovat architektura.





3nm GPU Battlemage by mohlo existovat v Lunar Lake

Výroba Battlemage na 4nm procesu se ale týká samostatné verze těchto GPU, které se budou prodávat jako grafické karty Intel Arc druhé generace (značené B380, B750, B770 a tak dále). Podle DigiTimes budou ultramobilní procesory Core Ultra 200V „Lunar Lake“, které vyjdou na konci září, používat 3nm proces TSMC jak pro jádra CPU, tak pro jádra GPU. Zřejmě jsou totiž obsažená v hlavním Compute čipletu s jádry GPU.

Procesory Arrow Lake, které budou separátní větví stejné generace Core Ultra 200 pro výkonnější notebooky a desktopy, budou ale asi jádro GPU mít samostatně nebo v SoC čipletu. Pravděpodobně proto jejich grafika bude používat starší proces. Podle starších zpráv nicméně v Arrow Lake ani není architektura Battlemage použitá, tyto procesory asi budou používat architekturu Alchemist (Xe LPG) jako už nyní prodávané Meteor Lake.

Zdroje: techPowerUp, DigiTimes