Zemřel pes Kabosu (Doge) stojící za kryptoměnou Dogecoin. Přes 10 let žil jako meme

Pes shiba-inu jménem Kabosu se stal memem a později tváří kryptoměny Dogecoin, kterou hojně propagoval Elon Musk. Nyní ve svých devatenácti letech zemřel. V rodném městě má i sochu.

Majitelka psa Atsuko Sato, učitelka z mateřské školy v Japonsku ve městě Sakura, to včera oznámila na svém blogu. Podle majitelky to byl záchranářský pes a dožil se (podle odhadu) věku 18 let.

Kabosu se svým postranním pohledem jako internetový mem proslavil v roce 2013 a získal přezdívku Doge. Originální snímek je z února 2010 stále online. Kromě fanoušků po celém světě využil jeho tvář například dopravní podnik ve švédském Stockholmu.

Doge ve stockholmském metru Autor: Storstockholms Lokaltrafik

NFT token s tváří psa byl před třemi lety prodán za 4 miliony dolarů. Dogecoin byl původně vytvořen jako vtip a vycházel z forku Litecoinu. Na svém maximu v polovině roku 2021, kdy se prodával zhruba za 13 Kč.

Musk tuto kryptoměnu propagoval a způsobil tím výkyvu její hodnoty. Tržní kapitalizace Dogecoinu se nyní pohybuje okolo 20 miliard dolarů.