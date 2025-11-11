Cnews.cz  »  Software  »  7 tipů na oblíbené programy, které nyní koupíte se slevou až 83 procent

7 tipů na oblíbené programy, které nyní koupíte se slevou až 83 procent

Redakce
Dnes
Black Friday 2025 Autor: Cnews.cz s využitím DALL-E
Black Friday letos vychází sice až na pátek 28. listopadu. Velká část e-shopů ale slevové akce už rozeběhla a nejinak je to i u SW.cz, který stejně jako Cnews patří pod vydavatelství Internet Info. S extrémními slevami si nyní můžete nakoupit různý software i zajímavé hry.

Z nabídky SW.cz jsme vybrali sedm programů a dvě hry, o kterých byste měli uvažovat. Slevy u některých aplikací přesahují i sedmdesát procent. Tak se na to podívejte.

1. CCleaner Professional

CCleaner Professional je jedničkou mezi nástroji na vyčištění počítače s Windows. Chrání vaše soukromí v online sféře a zrychluje a zabezpečuje váš počítač. Běžná cena je 572 korun. Nyní si ho můžete v akci pořídit za 149 korun. Licence je na rok.

Vymeťte nepořádek v počítači s optimalizačním nástrojem CCleaner

Vymeťte nepořádek v počítači s optimalizačním nástrojem CCleaner

2. Pinnacle Studio 26

Pokud stříháte a upravujete video, možná by se vám hodila nová verze Pinnacle Studio, která nabízí pokročilé nástroje a stovky kreativních nástrojů. Doživotní licenci Pinnacle Studio 26 Ultimate lze koupit za 999 korun, běžná cena je 3331 korun.

Jak na snadné stříhání a editaci domácích videí s Pinnacle Studio 25

Jak na snadné stříhání a editaci domácích videí s Pinnacle Studio 25

3. Luminar Neo

Luminar Neo je moderní editor fotografií zaměřený na snadné a rychlé úpravy pomocí umělé inteligence. Nabízí intuitivní rozhraní vhodné i pro začátečníky a umožňuje kvalitní profesionální výsledky bez složitých postupů. Mezi jeho hlavní funkce patří automatické vylepšení barev, kontrastu a detailů, snadná výměna oblohy díky AI, odstranění rušivých objektů, retuš portrétů a pokročilé vrstvy. Za trvalou licenci teď zaplatíte 1299 korun, přičemž běžná cena je 7641 korun.

4. Sticky Password

Spravovat hesla potřebuje asi každý. Sticky Password Premium je špičková aplikace pro správu hesel, bezpečného ukládání bankovních údajů nebo vyplňování formulářů jedním kliknutím, která ušetří váš drahocenný čas a ochrání vaše citlivá data proti všem nástrahám v online světě. Aplikace si pamatuje vaše přihlašovací údaje nebo vám vygeneruje silná hesla, kdykoliv je budete potřebovat. Cena aplikace ve slevě je 599 korun, běžná 4995 korun.

Zapomeňte na zapomínání hesel jednou provždy se Sticky Password Premium

Zapomeňte na zapomínání hesel jednou provždy se Sticky Password Premium

5. Norton 360 Premium

Oblíbený antivirový program Norton 360 Premium poskytuje komplexní ochranu před malwarem až pro 10 počítačů PC, počítačů Mac, zařízení se systémem Android nebo iOS. Obsahuje i funkci rodičovské kontroly, správce hesel pro ukládání a správu hesel a funkci zálohování PC do cloudu. K dispozici je i síť VPN pro 10 zařízení a aplikaci ochrana kamery před zneužitím pro počítače PC. Běžná cena je 7345 korun, nyní v akci za 1249 korun.

6. Microsoft 365

Pokud potřebujete kancelářský balík Microsoft 365, tak nyní verzi pro jednotlivce na jeden rok můžete pořídit za 1848 korun (běžně 2640 korun). Varianta pro rodiny (opět na jeden rok) je za 2526 korun (před slevou 3461 korun). Klasické aplikace jako jsou Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive a Teams. S Microsoft 365 může využívat až šest uživatelů.



7. CorelDRAW Graphics Suite 2025

CorelDRAW Graphics Suite 2025 je komplexní grafický software určený designérům, ilustrátorům i firmám. Přináší výkonné nástroje pro tvorbu vektorové grafiky, úpravy fotografií, typografii a sazbu, s důrazem na efektivitu a kreativní svobodu. Hlavní novinky zahrnují CorelDRAW Web pro práci v prohlížeči odkudkoli, vylepšené Painterly Brush nástroje, pokročilé možnosti tisku do PDF a nebo AI funkce pro automatizaci úkolů. Součástí balíku je třeba i aplikace Corel PHOTO-PAINT. Časově neomezená licence je nyní za 10 729 korun, běžně stojí 19 506 korun.

Recenze CorelDraw Graphic Suite 2025: stále skvělý, ale konkurence je dál. A ta cena?

Recenze CorelDraw Graphic Suite 2025: stále skvělý, ale konkurence je dál. A ta cena?

Na závěr ještě dvě bonusové herní pecky. Pokud se chcete ponořit do života mafie, můžete si nyní hru Mafia II: Definitive Edition pořídit 248 korun (normálně 828 korun). A pokud se zajímáte ještě o historičtější období, tak je tu k mání ve slevě Kingdom Come: Deliverance 2, pokračování oceňovaného historického RPG, které vás zavede do realistického a věrného světa 15. století. Akční cena je za 1037 korun, běžně zaplatíte 1482 korun.

Luminar Neo mám a používám, takže něco připíšu: V ceně té trvalé licence je rok upgradů (chodí na jaře a na podzim) plus rok používání AI generativních nástrojů (generativní vymazání, generativní výměna a generativní rozšíření) na dvou počítačích Windows nebo Mac. Luminar se dá instalovat i jako plugin Photoshopu, Lightroomu nebo Photos v MacOS. Pokud chcete širší licenci i na 3 mobilní zařízení (Android, iOS, ChromeOS), musíte koupit o něco dražší licenci. Trvalá licence znamená, že po roce…
Pavka

