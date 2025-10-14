Cnews.cz  »  Hardware  »  12+4pinové konektory u GPU jsou pořád nebezpečné. Čtyři spálené RTX 5090 za dva dny, selhal i u Radeonů

12+4pinové konektory u GPU jsou pořád nebezpečné. Čtyři spálené RTX 5090 za dva dny, selhal i u Radeonů

Jan Olšan
Dnes
12+4pinový konektor 12VHPWR Autor: Ľubomír Samák / HWCooling
Problém s poruchovostí napájecích konektorů 12V-2×6 či 12VHPWR u grafických karet nikam nezmizel. Tyto konektory se pořád pálí a vedou k poškození grafik či zdrojů. Že jde o obecný problém dokládá, že 12+4piny už selhaly i na těch grafikách AMD, kde je výrobce výjimečně použil.

V poslední době už jsme nepsali o všech hlášeních spálených napájecích konektorů 12V-2×6 („12+4pin“) u grafických karet. Ale tento problém není vyřešen a neodezněl. Spíš je větší, než předpokládá, protože se na poškození často přijde se zpožděním. Za posledních pár dní se takto sešla hlášení pěti karet, u kterých se konektor a napájecí kabel spálil, což uživatel zjistil až při prohlídce poté, co GPU delší dobu vykazovalo chyby ve hrách.

Web VideoCardz dnes upozornil, že se za dva dny sešly rovnou čtyři případy selhání karet GeForce RTX 5090 od Nvidie (odkazy najdete dole pod článkem), a to patrně ne všichni postižení problémy takto viditelně ventilují. Opálené konektory napájecích kabelů a grafiky našli uživatelé u jedné GeForce RTX 5090 vyrobené PNY, dvou GeForce RTX 5090 Ventus 3X vyrobených MSI a čtvrté karty také zřejmě od MSI (soudě podle kabelu).

Uživatelé hlásící tyto problémy píší, že na poškození kabelu přišli poté, co grafika vykazovala delší dobu problémy jako pády ve hrách nebo černé obrazovky, které někdy trvaly hodně dlouho, než uživatel na problém v napájení přišel. Uživatel karty PNY naopak klasicky ucítil zápach pálícího se plastu.

Žluté kabely možná neodvrátí problém, ale spíš si ho díky nim všimnete

Poměrně dost případů spáleného konektoru bylo od vydání grafik GeForce RTX 5000 zaznamenáno s kabely od MSI, které jsou opatřené dvoubarevnou koncovkou, kde část, která má být zasunutá v portu, je jasně žlutá. Podle toho, zda ji pořád vidíte, poznáte, že je třeba konektor zatlačit dál. V těchto aktuálních případech byl žlutý konektor u třech z hlášených čtyř případů.

Žluté 12V-2x6 konektory MSI bránící nedostatečnému zasunutí kabelu

Žluté 12V-2×6 konektory MSI bránící nedostatečnému zasunutí kabelu. Nedostatečnou bezpečnost návrhu konektoru a jeho problém s nerovnoměrnými proudy ale změnit nemohou

Autor: MSI

To, že se s těmito kabely dál dějí přesně ty incidenty, kterým mají zabránit, asi dokazuje, že problémy 12+4pinového napájecího konektoru nejsou způsobené pouze nepozorností a chybným zasouváním, což je oficiální pozice Nvidie (aneb „chyba uživatele“, jak obhájci rádi říkají), ale jsou fundamentálně dané nedostatečnou bezpečností a spolehlivostí této komponenty.

Nehody se staly jak s přímými kabely, tak s adaptéry tohoto stylu z osmipinových konektorů na 12+4pin. Nemusí to ale vůbec znamenat, že by byla chyba na straně MSI. Tipujeme, že tak to nejspíš nebude. Úlohu pravděpodobně může hrát to, že na žlutých koncovkách jsou ihned patrné stopy opálení kvůli přehřátým kontaktům. I tehdy, pokud ještě nedojde k destrukci plastů, ale jen změně barvy. Je možné, že na běžných černých konektorech toto často unikne pozornosti, dokud plast nezuhelnatí, nepopraská nebo nezačne nápadně páchnout. Mnoho dalších uživatelů používající takové kabely dost možná má problém taktéž, jen o něm ještě neví.

12V-2×6 selhává i u Radeonů

Standard 12V-2×6 není úplně bezpečný ani pro grafiky s nižší spotřebou pod 400 W. V uplynulých měsících se objevila i RTX 5070 Ti a již víme i minimálně o dvou kartách Radeon RX 9070 XT, kterým konektor shořel. A to jde přitom o model, který se standardně napájí osmipinovými konektory. Verze karty s napájením přes problematický 12V-2×6 jsou jen dvě: karta v provedení Taichi od ASRocku a karta RX 9070 XT Nitro+ od Sapphire.

Exemplář karty ASRock měl incident už v srpnu a tento týden se objevilo i spálení konektoru na kartě Nitro, a to přesto, že má poměrně dost prostoru pro vedení kabelu, aby se zabránilo jeho přílišnému ohnutí a na segment kabelu hned za konektorem fouká chladič karty, od čehož jsme si slibovali zlepšení bezpečnosti. S oběma kartami byl použitý adaptér z osmipinů, u karty Nitro+ se světle modrou koncovkou, která asi opět usnadňuje odhalení problému.

Vidíme tedy, že přestože je v tomto případě rizikový jen zlomek karet a přestože je to u modelu, který se celkově asi prodává v menších počtech než modely Nvidie (minimálně pokud se zahrne i OEM trh, v retailu podle některých dat nejsou rozdíly tak velké), jsou i tak už doložena selhání.

Tato konkrétní karta mívá spotřebu ve hrách okolo nějakých 350 W, tedy daleko od oficiálního limitu 600 W, který by dle pachatelů standardu měl stále být bezpečný. Jinými slovy, nespoléhejte na to, že se vám nic nemůže stát, pokud máte kartu s nižší spotřebou než je RTX 5090. Nebo dokonce „protože to je Radeon a ne Nvidia“.

Zdroje: VideoCardz (1, 2, 3), Reddit (1, 2, 3, 4, 5, 6)

Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

