3D tiskárny Bambu Lab se přehřívají a taví samy sebe. Problémy hlásí i lidé v Česku a na Slovensku

Mezi uživateli 3D tiskáren Bambu Lab A1 se znovu šíří obavy. Opakovaně se obevují případy, kdy se kvůli problematickému designu některé části tiskárny přehřívají natolik, že dochází k tavení plastových dílů a možnému vzniku požáru.
Na Redditu popsal situaci uživatel vystupující jako just-a-random-marcus, kdy jeho A1 během tisku začala zapáchat spáleným plastem. Po vypnutí a kontrole zjistil, že spodní plastové části v okolí desky byly natavené. Diskuse pod příspěvkem naznačuje, že příčinou může být nedostatečný NTC termistor nebo jiný prvek napájecí AC desky, který pracuje za hranicí bezpečných teplot.
Problémy hlásí i lidé v Česku a na Slovensku. Příkladem je příspěvek ve facebookové skupině Bambu Lab CZ/SK ukazující stejně roztavené plasty nebo video od Lukáše Volejníka (Vytisknuto.cz), v němž popisuje totožný problém u jednoho ze svých fanoušků.
Bambu Lab vzniklé problémy řeší zasíláním nových plastových dílů a náhradní základní deskou, přičemž pro účely výměny vytvořil i vlákno na Bambu Lab Wiki. Část komunity ale zůstává skeptická a někteří uživatelé pochybují, zda samotná výměna stačí. Rovněž otevřeně přiznávají, že doma nechtějí zařízení, které mělo k požáru nepříjemně blízko.
Stejný model 3D tiskárny už dříve řešil jiný problém – praskající kabel vedoucí k vyhřívané podložce. Kvůli němu firma přistoupila k hromadné svolávací akci a kusy zákazníkům měnila za nové, opravené verze.