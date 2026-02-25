Cnews.cz  »  Hardware  »  3D tiskárny Bambu Lab se přehřívají a taví samy sebe. Problémy hlásí i lidé v Česku a na Slovensku

3D tiskárny Bambu Lab se přehřívají a taví samy sebe. Problémy hlásí i lidé v Česku a na Slovensku

Dominik Dobrozenský
Dnes
Problémy s přehříváním 3D tiskárny Bambu Lab A1
Problémy s přehříváním 3D tiskárny Bambu Lab A1 (ilustrační obrázek)
Nepříjemný zápach taveného plastu zažívají v posledních měsících uživatelé 3D tiskáren Bambu Lab A1. Výrobce vadu řeší posíláním nových dílů.

Mezi uživateli 3D tiskáren Bambu Lab A1 se znovu šíří obavy. Opakovaně se obevují případy, kdy se kvůli problematickému designu některé části tiskárny přehřívají natolik, že dochází k tavení plastových dílů a možnému vzniku požáru.

Na Redditu popsal situaci uživatel vystupující jako just-a-random-marcus, kdy jeho A1 během tisku začala zapáchat spáleným plastem. Po vypnutí a kontrole zjistil, že spodní plastové části v okolí desky byly natavené. Diskuse pod příspěvkem naznačuje, že příčinou může být nedostatečný NTC termistor nebo jiný prvek napájecí AC desky, který pracuje za hranicí bezpečných teplot.

Spálený NTC termistor

Na vině je nejspíše nedostatečný NTC termistor nebo jiný komponent na AC desce.

Autor: Reddit

Problémy hlásí i lidé v Česku a na Slovensku. Příkladem je příspěvek ve facebookové skupině Bambu Lab CZ/SK ukazující stejně roztavené plasty nebo video od Lukáše Volejníka (Vytisknuto.cz), v němž popisuje totožný problém u jednoho ze svých fanoušků. 

Bambu Lab vzniklé problémy řeší zasíláním nových plastových dílů a náhradní základní deskou, přičemž pro účely výměny vytvořil i vlákno na Bambu Lab Wiki. Část komunity ale zůstává skeptická a někteří uživatelé pochybují, zda samotná výměna stačí. Rovněž otevřeně přiznávají, že doma nechtějí zařízení, které mělo k požáru nepříjemně blízko.

Školení Kubernetes

Stejný model 3D tiskárny už dříve řešil jiný problém – praskající kabel vedoucí k vyhřívané podložce. Kvůli němu firma přistoupila k hromadné svolávací akci a kusy zákazníkům měnila za nové, opravené verze.

zdroj: Reddit, Facebook, Instagram

Kdo chce kam, pomožme mu tam. Bambu Lab je čínský šmejd se vším co k tomu patří. Třeba Prusa je kvalitativně úplně někde jinde.
vlcekmlcek

