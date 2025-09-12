Cnews.cz  »  Hardware  »  Aféra kolem SSD zabitých aktualizací Windows: Co se stalo doopravdy?

Aféra kolem SSD zabitých aktualizací Windows: Co se stalo doopravdy?

Jan Olšan
Včera
WD Black SN770 Autor: Cnews
WD Black SN770
Problémy hlášené na konci srpna zřejmě nebyly tak rozsáhlé a ani tak závažné, jak se tradovalo. Problém zřejmě SSD nemohl poškodit a byl omezen na japonskou verzi Windows.

Koncem srpna se objevily zprávy o údajném selhávání SSD, které bylo připisováno domnělému problému s aktualizacemi Windows 11, nebo alternativně připisovány nějakým problémům s řadiči Phison. Ukázalo se ale, že tak jednoduché to nebude, protože Phison i Microsoft oznámily, že se jim při analýze ohrožených SSD nepodařilo problém potvrdit. Od té doby se věc dál vyvinula a zdá se, že už máme aspoň částečná vysvětlení.

Chyba v aktualizaci pro japonské prostředí

Původní hlášení, která na problém s aktualizací KB5063878 upozorňovala, pocházela z Japonska. Zdá se, že tento detail byl důležitý. Za hlášeními totiž zřejmě byl reálný problém, měl se však týkat jenom právě Japonska, respektive problémy mohly potkat počítače s nastaveným japonským jazykovým prostředím.

Microsoft podle zjištění některých uživatelů v původně vydané aktualizaci kvůli chybě nainstaloval na japonské počítače používající prostředí s dvoubajtovými znaky soubory či binárky určené pro systémy s jednobajtovými znaky. Předpokládáme, že je řeč o nikoliv standardním unicode kódování textu, ale o legacy DBCS kódování, které bylo používáno před ním (pro Japonsko to bylo kódování Shift-JIS) a japonská Windows ho stále podporují.

Tyto chybné soubory či kód pak uvedly operační systém s japonským prostředím do neprovozuschopného stavu. Pro opravu by ale mělo stačit update odinstalovat (respektive odinstalovat aktualizace KB5062660 a K5063878). Zda to udělají Windows samy pomocí funkce automatického rollbacku po problémových aktualizacích, to nevíme. Ve Windows Update by již tyto opravy měla nahrazovat novější aktualizace KB5065081, která by měla mít problém vyřešen (a současně také opravené zranitelnosti, které měly opravovat původní aktualizace s chybou).

V tomto případě tedy skutečně byla chyba na straně Microsoftu, ale jejími projevy patrně nebyly postižené všechny japonské instalace (jelikož jinak by neprošla do distribuce). Každopádně touto chybou nemohly být způsobené problémy v globálním měřítku i mimo Japonsko.

WD Black SN770

Některá SSD od Western Digitalu skutečně mají problém s Windows 11 verze 24H2, který vyžaduje aktualizaci firmwaru. Bez ní vám MS ani nenabídne aktualizaci

Autor: Cnews
Současně tento problém podle novějších informací nemohl způsobit skutečné fyzické selhání SSD (ať už měl být mechanismus těchto domnělých odcházení měl být jakýkoli). Uživatelé hlásící problémy zřejmě zaměnili známky rozbité instalace Windows po aktualizaci za hardwarové selhání disku. Zdá se, že hlášení uživatelů již toto potvrzují a ukazuje se, že postižené disky zřejmě všechny ve skutečnosti fungovaly dál. Pokud po těchto aktualizacích nějaké SSD skončilo „bricknuté“, byla by to spíš náhodná shoda okolností.

Pokazil něco Phison?

I v případě „stopy“, podle které problémy byly zaviněné řadiči Phison, možná bude za věcí překvapivé vysvětlení. Podle informací od čínského webu PCDIY zřejmě nemají problém regulérní SSD s řadičem Phison a produkčním firmwarem. Za případy, kdy někdo u NVMe modulů s řadičem Phison teď zaznamenal problémy, které se tvářily jako projev odcházení SSD, o nichž zprávy mluvily, byly tedy asi ve skutečnosti ony chyby aktualizace v Japonsku.

Vedle toho ale údajně mohly nastat potíže u modulů, které nedopatřením používají nehotové předprodukční verze firmwaru. To by nemělo u SSD od dobrých značek nastat. Je však možné, že situace, kdy tato SSD někdo používá (a případně by u nich teď pozoroval problémy), jsou ve skutečnosti případem inženýrských nebo testovacích vzorků, které byl poskytnuty k recenzi nebo jiným účelům. To by mohlo vysvětlovat incidenty, kdy replikování problému hlásí například nějaký youtuber. Někdy se asi stává, že jsou vzorky prodány a nový uživatel už nemusí tušit, že nemá standardní výrobek.

Prototyp PCIe 5.0 SSD MSI Spatium s řadičem Phison E26

Prototyp PCIe 5.0 SSD MSI Spatium s řadičem Phison E26

Autor: MSI

Tento druhý problém ale nejspíš nemůže stát za velkým množstvím uživatelů hlásících problémy s SSD. Pokud tedy neexistuje nějaký rozšířený model SSD, který se s takovým firmwarem opravdu prodával. PCDIY údajně našel předprodukční firmware v modulu od firmy Quanta (to je ODM výrobce podobný známému Foxconnu, takže asi šlo o OEM SSD) a také v SSD Corsair. Ale je možné, že šlo o vzorky pro recenze, kdežto sériově vyráběné kusy v prodeji už by obsahovaly řádný nový firmware.

Podle PCDIY může SSD s předprodukční verzí firmwaru od Phisonu při vysoké zátěži vykázat pády (kdy se zařízení přestane hlásit v systému a budí tedy dojem selhání). Ale snad by stále mělo po vypnutí a zapnutí PC zase naběhnout. Toto by každopádně byl problém zcela nezávislý na podezřelých aktualizacích, o nichž je v tomto kontextu řeč. Mohl by se projevit kdykoliv a jeho nynější spojování s aktualizacemi bylo pravděpodobně omylem.

hacking_tip

Celý problém, kdy měla údajně aktualizace Windows SSD „zabíjet“, byl zřejmě do určitý míry přeceněn a jednak nebyl tak rozšířený, jak to bylo podáváno, jednak neměl tak závažné dopady. To je každopádně dobrá zpráva.

Zdroje: Techspot, ComputerBase

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

Zmíněná aktualizace u mne způsobila velmi výrazné problémy se zasekáváním při práci s diskem. Musel jsem vypnout BitLocker, abych vůbec mohl na jednom stolním počítači pracovat. Ale bagatelizování vám jde :-)13. 9. 2025, 08:21 editováno autorem komentáře
Elektronyk
Elektronyk

