AI nedostatek pamětí v praxi: Paměťové karty Sony se přestávají vyrábět, nejsou čipy

Jan Olšan
Dnes
SD karty Sony, odolná řada Tough Autor: Sony
SD karty Sony, odolná řada Tough
Nedostatek pamětí i dalších čipů, který vyvolává současná mánie kolem AI, neznamená jen to, že vše zdraží. Spousta běžného zboží se může zcela přestat vyrábět, jelikož se výrobcům nepodaří dostat k čipům vůbec. Vypadá to, že tu máme první takový případ.

Často teď můžete vidět zprávy o extrémních cenách pamětí a SSD kvůli hypu okolo AI. Kvůli masivním (a je otázka, zda realistickým) plánům výstavby datacenter pro tyto technologie je na trhu čipů nedostatek, což žene ceny nahoru. Toto ovšem může vést i k tomu, že na jiné než AI barony už čipy vůbec nezbudou. A to teď začínáme vidět u produktů, které se zcela přestávají vyrábět – aspoň na nějakou dobu, než se krize zmírní.

Ani Sony nemá čipy, musí zastavit prodej karet SD i CFexpress

Firma Sony teď – kvůli situaci na trhu pamětí NAND Flash, které se používají pro všechna elektronická úložiště – oznámila přerušení výroby a prodeje paměťových karet pro fotoaparáty, kamery a podobná využití. Oznámila to přímo na svém webu v otevřené zprávě zákazníkům. V té uvádí, že kvůli nedostatku pamětí a dalším faktorům nebude schopná v dohledné budoucí době vyhovět poptávce po paměťových kartách.

Kvůli tomu rozhodla, že zastavuje příjem objednávek na paměťové karty, které vyrábí – a to jak od nezávislých distributorů a prodejců, tak i objednávky těchto karet přímo ze svého vlastního obchodu Sony Store.

Toto přerušení prodeje postihuje karty SD (SDHC a SDXC) různých typů a také profesionální karty CFexpress, které Sony nabízí. Jejich prodej je zastaven od 27. 3. 2026. Kdy bude eventuálně obnoven (pokud vůbec), se neví. Firma uvádí, že bude monitorovat situaci a zvažovat možnosti a pokud dojde k obnově výroby a prodeje karet, opět to oznámí na svých stránkách a v informacích ke konkrétním produktům.

Paměťové karty se staly obětí toho, že jejich výroba (a společnost Sony coby jejich výrobce) zřejmě není výrobci pamětí považovaná za tak kritickou, nebo firma nebyla ochotná nabídnout za paměti výrazně zvýšené ceny. Výrobci pamětí aktuálně preferují výrobu SSD a pamětí (v případě čipů DRAM) pro datacentra určená pro AI sektor, protože se zřejmě bojí toho, aby „nezůstaly stranou“ během případné transformativní počítačové revoluce.

Paměťová karta CFexpress od Sony

Paměťová karta CFexpress od Sony

Autor: Sony

Pro nás běžné zákazníky ale existuje nebezpečí, že kvůli tomuto „FOMO“ výrobci pamětí nechají nasuchu výrobce prozaičtějších zařízení, která se prodávají za relativně nízké ceny a nemohou být tak atraktivním odbytištěm jako sektor AI. Po paměťových kartách tak může dojít k tomu, že nebudou k dostání USB klíčenky, spotřební elektronika, routery, elektronika pro televize a streamovací set-top boxy, NASy, ale i třeba některé hračky a podobně. Embedded procesory s pamětí a úložištěm na bázi pamětí NAND Flash se v předešlých dekádách, kdy byly velmi levné a dostupné, dostaly do nejrůznějšího zboží, které teď právě kvůli svým „chytrým funkcím“ může naráz zmizet z obchodů.

Ačkoliv je uvedeno, že jde o dočasné přerušení či „pozastavení“ dodávek paměťových karet, technicky vzato je na neurčito. Protože prozatím Sony neuvádí žádný výhled na to, kdyby se situace mohla zlepšit. Firma píše, že nedostupnost očekává v podstatě tak dlouho, kam až lze rozumně předvídat a zatím není na obzoru známka zlepšení.

To samozřejmě není plnohodnotná prognóza vývoje dostupnosti pamětí (od toho jsou specializované odhady). Ale bohužel to asi zapadá do scénáře, který se v posledních měsících rýsoval, totiž že výrazný přepis poptávky nad nabídkou a tím nedostatek čipů NAND a DRAM může vydržet i roky: Dokud bude pokračovat současný hype kolem umělé inteligence a stávající plány na výstavbu enormního množství datacenter, o které usilují firmy jako Oracle, Softbank, OpenAI, Meta a tak dále (a budování „AI továren“ samozřejmě mohutně propaguje také Nvidia, která z tohoto byznysu má největší zisky).

V horizontu několik let jsou tak možná jediná šance na zlepšení, pokud kvůli nerentabilitě zkolabují některé firmy typu OpenAI a vůbec prasknutí bubliny, která se na tomto trhu podle mnoha názorů vytvořila. To by mohlo zredukovat škálu plánované výstavby AI infrastruktury a uvolnit extrémní poptávku po čipech.

Zdroje: Sony, VideoCardz

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware.

zelam OpenAI a vsetkym ostatnym skory krach.. lebo namiesto standardneho postupu "kupim 2 taxiky, prevadkujem, ide to, dokupim dalsie 2, ide to, dokupim...." nakupia 800 taxikov, nikto snimi nechodi, prerabaju aj slipy, ale nicia cely ostatny pc priemysel.
roob


