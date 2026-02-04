Alza a PPL prohlubují spolupráci. Balíky nově odešlete i přes AlzaBoxy

Přepravní společnost PPL dále rozšiřuje své služby a prohlubuje spolupráci s Alzou. Z tého novinky budou těžit především zákazníci – nově lze totiž podávat zásilky přes PPL také prostřednictvím AlzaBoxů. Jde o další krok v dlouhodobém partnerství obou firem, v němž PPL už řadu let doručuje balíky do sítě výdejních boxů.
PPL balíky přes AlzaBox nejen vyzvednout, ale i podat
„Vidíme, že o spokojenosti dlouhodobě rozhoduje hlavně flexibilita a možnost vyřídit odeslání ve chvíli, kdy to lidem vyhovuje. Proto síť podacích a výdejních míst neustále rozšiřujeme. Prohloubení spolupráce s Alzou tak představuje další jednoduchý způsob, jak balíčky rychle odeslat v čase, kdy to lidé potřebují,“ uvádí Petr Horák, generální ředitel společnosti PPL.
Přes jakou společnost si nejčastěji necháváte doručit zásilky?
Češi si dlouhodobě oblíbili doručování do výdejních boxů, hlavně kvůli okamžité dostupnosti 24/7. V průměru čtyři z deseti nakupujících dnes volí doručení právě do jednoho z boxů a pro zhruba třetinu lidí jde zároveň o nejčastější způsob, jakým balíčky odesílají.
Rostoucí popularitu výdejních boxů potvrzují i samotná čísla. Alza provozuje přes 3 000 AlzaBoxů, Zásilkovna jich má více než 6 000 a PPL nabízí přes 2 200 Parcelboxů. Trh se navíc stále propojuje. Zásilkovna už své Z-Boxy otevřela dopravci DPD, Česká pošta umožnila výdej zásilek přes PPL a nyní PPL přidává možnost podání balíků přes AlzaBoxy.
zdroj: PPL