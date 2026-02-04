Cnews.cz  »  Internet  »  Alza a PPL prohlubují spolupráci. Balíky nově odešlete i přes AlzaBoxy

Alza a PPL prohlubují spolupráci. Balíky nově odešlete i přes AlzaBoxy

Dominik Dobrozenský
Dnes
Autor: Tupungato / Shutterstock.com
AlzaBoxy získávají novou, pro mnohé žádoucí funkci. Nově skrze půjde nejen zásilky skrze PPL vyzvedávat, ale i podávat.

Přepravní společnost PPL dále rozšiřuje své služby a prohlubuje spolupráci s Alzou. Z tého novinky budou těžit především zákazníci – nově lze totiž podávat zásilky přes PPL také prostřednictvím AlzaBoxů. Jde o další krok v dlouhodobém partnerství obou firem, v němž PPL už řadu let doručuje balíky do sítě výdejních boxů.

PPL balíky přes AlzaBox nejen vyzvednout, ale i podat

„Vidíme, že o spokojenosti dlouhodobě rozhoduje hlavně flexibilita a možnost vyřídit odeslání ve chvíli, kdy to lidem vyhovuje. Proto síť podacích a výdejních míst neustále rozšiřujeme. Prohloubení spolupráce s Alzou tak představuje další jednoduchý způsob, jak balíčky rychle odeslat v čase, kdy to lidé potřebují,“ uvádí Petr Horák, generální ředitel společnosti PPL.

Češi si dlouhodobě oblíbili doručování do výdejních boxů, hlavně kvůli okamžité dostupnosti  24/7. V průměru čtyři z deseti nakupujících dnes volí doručení právě do jednoho z boxů a pro zhruba třetinu lidí jde zároveň o nejčastější způsob, jakým balíčky odesílají.

Rostoucí popularitu výdejních boxů potvrzují i samotná čísla. Alza provozuje přes 3 000 AlzaBoxů, Zásilkovna jich má více než 6 000 a PPL nabízí přes 2 200 Parcelboxů. Trh se navíc stále propojuje. Zásilkovna už své Z-Boxy otevřela dopravci DPD, Česká pošta umožnila výdej zásilek přes PPL a nyní PPL přidává možnost podání balíků přes AlzaBoxy.

zdroj: PPL

Dominik Dobrozenský

